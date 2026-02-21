Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut (The Guardian)

Peste 100 de interviuri cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații și alți specialiști din mai multe țări au ajutat jurnaliștii de la The Guardian să prezinte, într-un amplu articol, modul în care SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și motivul pentru care majoritatea țărilor europene – inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, – le-au respins.

Pe măsură ce se apropie data care marchează al patrulea an al invaziei ruse din Ucraina și lumea intră într-o nouă perioadă de incertitudine geopolitică, politicienii și serviciile de spionaj din Europa continuă să tragă învăţăminte din eșecurile anului 2022.

Apelul telefonic

William Burns a călătorit jumătate din glob pentru a discuta cu Vladimir Putin, dar în final a trebuit să se mulțumească cu un apel telefonic. Era noiembrie 2021, iar agențiile de informații americane captaseră în săptămânile precedente semnale că Putin ar putea plănui să invadeze Ucraina. Președintele Joe Biden l-a trimis pe Burns, directorul CIA, să-l avertizeze pe Putin că consecințele economice și politice ale unei astfel de acțiuni ar fi dezastruoase.

Cu cincisprezece ani în urmă, când Burns era ambasadorul SUA la Moscova, Putin era relativ accesibil. Anii care au trecut între timp au concentrat puterea liderului rus și i-au adâncit paranoia. De la apariția Covid-19, puțini au avut ocazia să se întâlnească cu el față în față. Burns și delegația sa au aflat că Putin se ascundea în reședința sa somptuoasă de pe coasta Mării Negre și că era posibil doar un contact telefonic.

O linie securizată era pregătită într-un birou din clădirea administrației prezidențiale din Piața Veche din Moscova, iar vocea familiară a lui Putin se auzea în receptor. Burns a expus convingerea SUA că Rusia pregătea o invazie în Ucraina, dar Putin l-a ignorat și a continuat cu propriile sale argumente. Agențiile sale de informații îl informaseră, a spus el, că la orizontul Mării Negre se afla o navă de război americană, echipată cu rachete care puteau ajunge la locația sa în doar câteva minute. Era o dovadă, a sugerat el, a vulnerabilității strategice a Rusiei într-o lume unipolară dominată de SUA.

Îngrijorările lui Burns

Conversația, precum și trei discuții combative față în față cu înalții oficiali de securitate ai lui Putin, i s-au părut extrem de amenințătoare lui Burns. A părăsit Moscova mult mai îngrijorat de perspectiva unui război decât era înainte de călătorie și i-a transmis președintelui sentimentul său intuitiv.

„Biden punea adesea întrebări cu răspuns da/nu, iar când m-am întors, m-a întrebat dacă credeam că Putin va face asta”, își amintește Burns. „I-am răspuns: «Da».”

După trei luni și jumătate, Putin a ordonat armatei sale să intre în Ucraina, în cea mai dramatică încălcare a ordinii de securitate europene de la al doilea război mondial. Povestea contextului de informații din acele luni – cum Washingtonul și Londra au obținut informații atât de detaliate și precise despre planurile de război ale Kremlinului și de ce serviciile de informații ale altor țări nu le-au crezut – nu a fost niciodată spusă în întregime.

Această relatare se bazează pe interviuri realizate în ultimul an cu peste 100 de persoane din domeniul informațiilor, militar, diplomatic și politic din Ucraina, Rusia, SUA și Europa. Mulți au vorbit fără a-și dezvălui identitatea pentru a discuta evenimente care sunt încă sensibile sau clasificate; cei citați cu numele sunt menționați după funcțiile pe care le dețineau la momentul respectiv.

Povestea unui succes spectaculos al serviciilor de informații

Este povestea unui succes spectaculos al serviciilor de informații, dar și a mai multor eșecuri ale acestora. În primul rând, pentru CIA și MI6, care au prevăzut corect scenariul invaziei, dar nu au reușit să prevadă cu exactitate rezultatul, presupunând că o preluare rapidă a controlului de către Rusia era o concluzie inevitabilă. Mai profund, pentru serviciile europene, care au refuzat să creadă că un război pe scară largă în Europa era posibil în secolul XXI. Ei își aminteau cazul dubios de informații prezentat pentru a justifica invazia din Irak cu două decenii în urmă și erau reticenți să aibă încredere în americani în ceea ce părea a fi o predicție fantastică.

Cel mai important, guvernul ucrainean era complet nepregătit pentru atacul iminent, președintele Volodimir Zelenski petrecând luni de zile respingând avertismentele americane din ce în ce mai urgente ca fiind alarmiste și respingând îngrijorările de ultim moment ale elitei sale militare și de informații, care a făcut în cele din urmă încercări limitate de a se pregăti pe ascuns.

„În ultimele săptămâni, șefii serviciilor de informații au început să înțeleagă, starea de spirit era diferită. Dar conducerea politică a refuzat să accepte acest lucru până la sfârșit”, a declarat un oficial al serviciilor secrete americane.

După patru ani, din aceste evenimente se pot trage multe lecții despre modul în care sunt colectate și analizate informațiile. Poate că cea mai pertinentă, având în vedere că lumea pare mai imprevizibilă decât oricând în istoria recentă, este că este periculos să respingi un scenariu pentru că pare să nu se încadreze în sfera raționalului sau a posibilului.

„Am simțit că dovezile pe care le-am prezentat erau copleșitoare. Nu este ca și cum am fi ascuns ceva care, dacă ar fi văzut, ar fi schimbat totul”, a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al lui Biden, referitor la motivul pentru care aliații europeni nu i-au crezut pe americani. „Ei erau pur și simplu convinși că acest lucru nu avea niciun sens.”

Putin începe să planifice

CIA a descoperit foarte multe despre planurile lui Putin de a invada Ucraina, dar un lucru pe care nu l-au aflat cu certitudine este momentul în care acesta s-a hotărât să meargă până la capăt. Analizând ulterior dovezile, ca niște detectivi la locul unei crime, unii analiști ai agenției au identificat prima jumătate a anului 2020 ca fiind momentul cel mai probabil.

În acele luni, Putin a adoptat amendamente constituționale pentru a se asigura că va putea rămâne la putere după 2024. Apoi, izolat timp de luni de zile din cauza Covid, a devorat cărți despre istoria Rusiei și s-a gândit la locul său în aceasta. În timpul verii, reprimarea violentă a unei mișcări de protest în vecina Belarus l-a lăsat pe președintele Alexksndr Lukașenko mai slab și mai dependent de Kremlin ca niciodată. Acest lucru a deschis posibilitatea de a-l forța pe Lukașenko să permită utilizarea teritoriului belarus ca rampă de lansare a invaziei.

Cam în aceeași perioadă, o echipă de spioni FSB l-a otrăvit cu agentul neurotoxic noviciok pe Aleksei Navalnîi, singurul politician din opoziție cu potențialul de a obține sprijinul maselor, provocându-i coma. La momentul respectiv, toate acestea păreau evenimente separate. Ulterior, au început să pară că Putin își pregătea terenul înainte de a pune în aplicare marea strategie privind Ucraina, care, în opinia sa, îi va consolida rolul în istorie ca mare lider rus.

Joc la cacealma

Indicii despre acest plan au început să apară în primăvara anului 2021, când trupele ruse au început să se adune de-a lungul granițelor Ucrainei și în Crimeea ocupată, oficial pentru exerciții de antrenament. SUA au primit informații care sugerau că Putin ar putea folosi un discurs anual, programat pentru 21 aprilie, pentru a prezenta argumentele în favoarea unei acțiuni militare în Ucraina. Când Biden a fost informat despre aceste informații, cu o săptămână înainte de discurs, a fost atât de alarmat încât l-a sunat direct pe Putin. „El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la concentrarea trupelor și a cerut o dezescaladare, propunând totodată un summit în lunile următoare, despre care știam că va fi de interes pentru Putin”, a declarat Avril Haines, directorul serviciilor naționale de informații ale lui Biden.

Când Putin a ținut discursul, acesta a fost mult mai puțin belicos decât se aștepta, iar după o zi armata rusă a anunțat că exercițiile militare la graniță s-au încheiat. Părea că oferta summitului a reușit să dezamorseze amenințarea, iar când cei doi lideri s-au întâlnit la Geneva în iunie, Putin abia a menționat Ucraina.

Ulterior a devenit clar motivul: el decisese deja o soluție non-diplomatică.

Tragerea semnalului de alarmă

La patru săptămâni după summitul de la Geneva, Putin a publicat un eseu lung și incoerent despre istoria Ucrainei, în care s-a întors până în secolul al IX-lea pentru a susține că „adevărata suveranitate a Ucrainei este posibilă numai în parteneriat cu Rusia”.

Discursul a stârnit mirare, dar atenția Londrei și Washingtonului a fost curând distrasă de retragerea haotică din Afganistan.

În septembrie, trupele ruse au început o nouă concentrare de forțe de-a lungul granițelor Ucrainei; în decurs de o lună, acestea au atins o amploare greu de ignorat. Washingtonul a colectat noi informații despre planurile Rusiei, mai detaliate și mult mai șocante decât cele din primăvară. Atunci, se presupunea că Rusia ar putea încerca o anexare formală a regiunii Donbas sau, într-un scenariu maximalist, ar putea încerca să creeze un coridor terestru prin sudul Ucrainei, care să lege Donbasul de Crimeea ocupată. Acum, părea că Putin ar putea plănui ceva mai mare. El voia Kievul.

Politicieni sceptici și agenți îngrijorați

Mulți membri ai elitei politice americane erau foarte sceptici, dar analiștii de informații erau îngrijorați de ceea ce vedeau. „Au sosit suficiente informații care arătau clar că aceasta nu mai era o posibilitate îndepărtată”, a spus Haines. Când Burns s-a întors de la Moscova, alarmele au sunat și mai tare. Indiferent dacă informațiile erau corecte sau nu, a spus Biden, era timpul să înceapă planificarea.

La jumătatea lunii noiembrie, el a trimis-o pe Haines la Bruxelles. Acolo, la reuniunea anuală a șefilor serviciilor de informații ale statelor membre NATO, ea a prezentat convingerea SUA că exista acum o șansă reală de invazie masivă a Rusiei în Ucraina. Richard Moore, șeful MI6 britanic, a susținut-o. Ca parte a alianței de schimb de informații Five Eyes, Marea Britanie văzuse cea mai mare parte a informațiilor colectate de SUA și avea, de asemenea, propriile canale de informații care indicau posibilitatea unei invazii.

Cu toate acestea, reacția principală în sală a fost scepticismul. Unii au respins din start ideea unei invazii. Alții și-au exprimat temerea că, dacă NATO ar adopta o poziție fermă ca răspuns, acest lucru s-ar putea dovedi contraproductiv, provocând exact scenariul de care SUA se arăta îngrijorată.

Gestionarea acestei percepții urma să fie în mintea SUA și a Marii Britanii în lunile următoare. „Trebuia să ne asigurăm că nu vom face nimic care să le dea un pretext pentru a invada”, a spus Chris Ordway, un înalt funcționar care se ocupă de regiune la Ministerul Apărării britanic. În același timp, Londra și Washingtonul credeau că Rusia avea nevoie de doar două luni pentru a fi gata de invazie și voiau să dea alarma.

Biden a ordonat echipei sale să împărtășească cât mai multe informații cu aliații, pentru a-i ajuta să înțeleagă de ce Washingtonul era atât de îngrijorat. El a sugerat, de asemenea, o inițiativă de declasificare pentru a face publice unele informații. Acest lucru trebuia făcut cu atenție, pentru a evita expunerea modului în care Washingtonul obținuse dovezile. „Acestea sunt surse și metode pe care le-am obținut cu sânge, sudoare și lacrimi și care pot pune în pericol viața oamenilor dacă sunt pierdute”, a declarat Haines.

A fost implementat un sistem prin care oficialii din diferite agenții de informații aveau „posibilitatea de a evalua orice informație înainte ca aceasta să fie făcută publică”, a spus ea, pentru a se asigura că nimic nu scapă și nu poate dezvălui sursa. În săptămânile următoare, SUA a declasificat mai multe informații sensibile decât în orice alt moment din istoria recentă, atât pentru aliați, cât și, adesea, pentru publicul larg. „Primeam informări clasificate de la americani, iar câteva ore mai târziu citeai exact aceleași informații în New York Times”, a spus un oficial european.

Punctul de vedere al Kievului

La sfârșitul lunii octombrie, CIA și MI6 au trimis memorandumuri la Kiev în care prezentau noile lor evaluări alarmante ale informațiilor secrete. Săptămâna următoare, după vizita lui Burns la Moscova, doi oficiali americani care participaseră la călătorie s-au separat de delegație și au zburat la Kiev, unde au informat doi înalți oficiali ucraineni cu privire la temerile SUA și la conversațiile directorului CIA la Moscova. „Practic, am spus: «Vom urmări situația. Veți vedea informațiile. Nu este un avertisment obișnuit, este ceva foarte serios. Aveți încredere în noi’”, a declarat Eric Green, unul dintre oficialii americani. Ucrainenii păreau sceptici.

La jumătatea lunii noiembrie, ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, a vizitat Kievul și i-a spus lui Zelenski că Londra considera că invazia rusă era acum o chestiune de „când”, nu de „dacă”. El l-a îndemnat pe Zelenski să înceapă să pregătească țara pentru război. „Nu poți îngrășa un porc în ziua de Crăciun”, i-a spus Wallace președintelui ucrainean, potrivit unei surse informate despre întâlnire. Zelenski părea să fie în modul de ascultare pasivă.

Zelenski fusese ales în 2019 pe o platformă de continuare a negocierilor de pace pentru a pune capăt conflictului pe care Rusia îl lansase în estul Ucrainei în 2014. El nu mai credea că poate ajunge la un acord cu Putin, dar se temea că discuțiile publice despre un război și mai mare ar provoca panică în Ucraina. Acest lucru ar putea duce la o criză economică și politică, prăbușind țara fără ca Rusia să fie nevoită să trimită un singur soldat peste graniță. El bănuia că acesta era planul lui Putin de la bun început. A devenit din ce în ce mai iritat de americani și britanici, care, pe lângă avertismentele private, începeau să vorbească în public despre amenințarea invaziei. În noiembrie, el a trimis unul dintre cei mai înalți oficiali ai săi din domeniul securității într-o misiune strict secretă într-o capitală europeană pentru a transmite un mesaj liderilor politici prin canale de informații: teama de război este falsă și are ca scop doar exercitarea de presiuni asupra Rusiei de către SUA.

Puțini în Ucraina credeau că o invazie pe scară largă era probabilă, dar agențiile de informații ale țării sesizaseră semne îngrijorătoare ale intensificării activității rusești. Ivan Bakanov, șeful agenției interne SBU, și-a amintit că, în timp ce serviciile secrete ruse se concentrau în mod tradițional pe recrutarea de surse ucrainene de nivel înalt, în anul anterior invaziei „urmăreau pe toată lumea”, inclusiv șoferi și funcționari de nivel inferior. Adesea, aceste abordări erau „false”: recrutorii ruși pretindeau că sunt de la una dintre agențiile de informații ale Ucrainei.

SBU a urmărit, de asemenea, întâlniri clandestine între ofițeri ai FSB din Rusia și funcționari publici sau politicieni ucraineni. Aceste întâlniri aveau loc adesea în hoteluri de lux din Turcia sau Egipt, unde ucrainenii călătoreau sub pretextul turismului. Rusia spera că aceste persoane, motivate în mod diferit de ideologie, ego sau bani, vor acționa ca o acoloană a cincea în interiorul Ucrainei când va veni momentul.

„Înainte de a veni la SBU, și eu credeam că putem face o înțelegere cu rușii”, a spus Bakanov, care era un vechi partener de afaceri al lui Zelenski și nu avea experiență în domeniul informațiilor când a fost numit în 2019. „Dar când vezi în fiecare zi cum încearcă să ucidă și să recruteze oameni, înțelegi că au un plan diferit, că spun una și fac alta.”

Totuși, starea de spirit predominantă la Kiev era că avertismentele SUA erau exagerate. Ucraina se lupta de opt ani cu forțele ruse din Donbas, dar ideea unui război în toată regula – cu atacuri cu rachete, coloane de tancuri și un marș spre Kiev – părea de neimaginat.

Un oficial european din serviciile de informații a declarat că această linie de gândire a rămas destul de constantă în briefingurile omologilor ucraineni în lunile care au precedat invazia. „Mesajul era: «Nu se va întâmpla nimic, sunt doar amenințări», a spus oficialul. „Ei credeau că maximul posibil era o ciocnire în Donbas.”

Serviciile de informații

Mai târziu, când s-a dovedit că SUA și Marea Britanie avuseseră dreptate tot timpul, mulți s-au întrebat ce anume le-a permis să fie atât de siguri. Exista o cârtiță în cercul restrâns al lui Putin, care transmitea planurile de război agenților CIA sau MI6?

„Adesea, se prezintă ca „am găsit planurile”, dar cu siguranță nu a fost atât de simplu”, a spus Haines. Cel mai evident indicator era parțial vizibil pe imaginile satelitare comerciale: zeci de mii de soldați ruși se deplasau în poziții apropiate de granița cu Ucraina.

„Aceste mișcări de trupe erau neașteptate și trebuia să te străduiești foarte mult pentru a găsi explicații pentru motivul pentru care ai face asta, în afară de faptul că vrei să le folosești”, a spus un înalt oficial al DI, serviciul britanic de informații militare.

Au fost interceptate și comunicații militare: niciuna dintre ele nu menționa o invazie, dar uneori implicau acțiuni care nu ar fi avut sens dacă nu se pregătea o invazie. Au existat și alte informații din diverse surse care indicau aceeași direcție: grupuri pro-ruse care pregăteau terenul în Ucraina pentru a sprijini o acțiune militară și crearea unui program pentru a mări numărul rezerviștilor din Rusia. „Pentru prima dată, am văzut informații care indicau posibilitatea unei acțiuni la vest de Nipru”, a spus Haines, referindu-se la râul care împarte Ucraina în două.

Majoritatea celor intervievați au refuzat să ofere detalii despre informațiile exacte colectate, invocând importanța protejării surselor și metodelor. Însă interviurile cu zeci de persoane care au văzut o parte sau toate dovezile au furnizat numeroase indicii.

Două surse au indicat interceptările de la Direcția principală de operațiuni a armatei ruse ca fiind o sursă probabilă de informații despre invazie. Departamentul este condus de colonelul general Serghei Rudskoi, un planificator militar foarte respectat, care a fost mult timp „cea mai bine informată persoană din cadrul statului major general”, potrivit unui fost membru al armatei ruse care îl cunoștea personal. Toată planificarea strategică trece prin unitatea sa strâns unită, cu sediul în cartierul general al statului major din centrul Moscovei, și era locul în care planurile de război erau elaborate și perfecționate, chiar dacă alți comandanți de vârf ai armatei nu erau informați.

Pregătirile puteau fi observate și în alte părți ale armatei și serviciilor de informații, chiar dacă persoanele care le efectuau nu cunoșteau obiectivul final. „Majoritatea oamenilor din Rusia nu știa despre plan”, a declarat un oficial american. „Dar pentru a-l face posibil, trebuiau să se întâmple suficiente lucruri încât era foarte dificil să fie ascuns.”

Jurnalistul veteran Bob Woodward, în cartea sa „War”, a făcut referire la o „sursă umană din Kremlin”, fără a da mai multe detalii. Acest lucru este cu siguranță posibil – în 2017, CIA a exfiltrat o sursă veche care lucra pentru șeful politicii externe al lui Putin și care transmitea secrete agenției de ani de zile. Este posibil să mai existe și alte surse.

Dar Putin a depus eforturi mari pentru a-și ascunde intențiile chiar și față de majoritatea membrilor cercului său restrâns, iar doar o mână de oameni din sistemul rus știau de planurile de invazie cu câteva săptămâni înainte de începerea acesteia. Este posibil ca CIA sau MI6 să fi recrutat uosuper-cârtiță chiar lângă președinte, dar pare mai probabil ca sursele umane din Rusia să fi furnizat dovezi tangențiale sau coroborante, mai degrabă decât detalii esențiale. O mare parte dintreinformațiile cheie ar putea proveni din imagini satelitare sau din interceptări colectate de NSA și GCHQ – agențiile de informații ale SUA și Marii Britanii – au spus persoanele care le-au văzut. „Nu s-a detectat nicio sursă umană”, a spus una dintre ele.

Zece săptămâni înainte de invazie

Până în decembrie 2021, SUA și Marea Britanie obținuseră o claritate rezonabilă asupra planului de război al lui Putin. La Washington, o „echipă de tigri” interagenții a început să se întâlnească de trei ori pe săptămână, pentru a discuta modul în care SUA s-ar pregăti și ar răspunde la cel mai rău scenariu: un atac asupra întregii țări cu scopul de a schimba regimul. Dar nu existau dovezi solide că Putin luase o decizie politică de a-și pune planul în aplicare. Și aici era problema tuturor celorlalți.

La Paris și Berlin, la fel ca la Kiev, agențiile de informații au interpretat consolidarea militară nu ca un plan de război, ci ca o cacealma pentru a exercita presiune asupra Ucrainei. Oficialul britanic din serviciile de informații de apărare a declarat că s-au depus „eforturi enorme” pentru a-i convinge pe francezi și germani, inclusiv prin mai multe vizite de informare ale diverselor delegații. Dar discuțiile s-au lovit în mare parte de rezistență. „Cred că au pornit de la premisa: «De ce ar face asta?». Iar noi am pornit de la premisa: „De ce n-ar face-o?” Și această simplă diferență semantică poate duce la concluzii complet diferite”, a spus oficialul.

Pentru unii europeni, amintirile despre contextul informațional distorsionat al invaziei din Irak din 2003 au alimentat scepticismul față de această nouă amenințare de război. Un ministru de Externe european, care a cerut să nu i se specifice țara, și-a amintit o discuție aprinsă cu Antony Blinken, secretarul de Stat al SUA: „Sunt suficient de în vârstă încât să-mi amintesc 2003, iar atunci eram unul dintre cei care vă credeau”, i-a spus ministrul lui Blinken. În timp ce britanicii și americanii împărtășeau mai multe informații decât de obicei, informațiile cu adevărat sensibile veneau adesea cu originea ascunsă, pentru a proteja sursele. „Ne-au avertizat, chiar ne-au avertizat”, a spus ministrul. „Dar au spus: «Trebuie să ne credeți pe cuvânt»”.

Chiar și atunci când anul 2003 nu era menționat în mod explicit, oficialii simțeau adesea umbra lui. „Reticența de a avea încredere în noi era cu siguranță o moștenire a Irakului”, a spus John Foreman, atașatul britanic pentru apărare în Rusia, care a convocat întâlniri bilunare ale atașaților militari din țările NATO cu sediul la Moscova în lunile premergătoare invaziei. El și un coleg american au făcut încercări în mare parte nereușite de a-i convinge pe colegii europeni că amenințarea era reală: „Dacă le arăți oamenilor lucruri și ei tot nu te cred, ai o problemă”, a spus el.

Un mare blocaj psihologic pentru unele servicii de informații europene era faptul că îl considerau pe Putin un actor în mare parte rațional și erau profund sceptici că acesta s-ar angaja într-un plan pe care îl considerau probabil sortit eșecului. Conform estimărilor rusești obținute și colectate de un serviciu occidental, Moscova credea că doar 10% dintre ucraineni ar lupta împotriva unei invazii, în timp ce restul ar sprijini activ sau ar accepta cu reticență preluarea puterii de către Rusia. Aceasta era o evaluare extrem de optimistă, dar chiar și 10% din populația Ucrainei însemna 4 milioane de oameni. Forța pe care Rusia o adunase nu era nici pe departe suficientă pentru a lupta împotriva unei astfel de rezistențe, credeau europenii.

„Aveam toți aceleași informații despre trupele de la graniță, dar aveam opinii diferite în ceea ce privește analiza intențiilor lui Putin”, a declarat Étienne de Poncins, ambasadorul Franței la Kiev.

Nici măcar Polonia, care are o atitudine tradițional agresivă față de Rusia, nu era convinsă de ideea unei invazii pe scară largă. „Am presupus că SVR și GRU (agențiile de informații) îi vor spune lui Putin că ucrainenii nu vor întâmpina rușii cu flori și prăjituri proaspăt coapte”, a declarat Piotr Krawczyk, șeful serviciului de informații externe al Poloniei. Serviciul polonez avea o bună cunoaștere a vecinei Belarus, unde erau staționate forțele care puteau coborî asupra Kievului din nord, iar acestea păreau să fie cele mai slabe trupe dintre toate. „Erau în mare parte recruți proaspăt înrolați… le lipseau muniția, combustibilul, conducerea și pregătirea”, a declarat Krawczyk. Părea mai degrabă un mecanism de distragere a atenției ucrainene și a puterii de foc de la o incursiune limitată în Donbas, decât o forță de luptă serioasă care ar putea ocupa cea mai mare parte a țării.

Americanii, însă, puteau vedea planurile detaliate ale Rusiei pentru o nouă ordine politică în Ucraina și erau din ce în ce mai convinși că Putin se pregătea pentru o invazie pe scară largă, cu schimbarea regimului ca obiectiv. „El nu se uita la un meniu și spunea: «Aș putea face ceva mic, mediu sau mare»”, a spus Sullivan. „Era foarte concentrat pe cucerirea Kievului.”

La Washington, ipoteza de lucru era că, cel puțin în faza inițială a războiului, Putin va avea succes. Ministrul apărării al Ucrainei, Oleksiy Reznikov, și-a amintit o vizită la Pentagon, la scurt timp după ce a preluat funcția în noiembrie 2021. Era sceptic în privința temerilor legate de invazie, dar a văzut că americanii erau convinși, așa că i-a întrebat dacă ar lua în considerare trimiterea de arme mai multe și mai bune pentru a-și apăra țara de ororile pe care le prevesteau. A primit un răspuns ferm negativ.

„Imaginați-vă că aveți un vecin care vine acasă cu un diagnostic de cancer și că va muri în trei zile”, a spus Reznikov. „Îi veți oferi compasiune, dar nu îi veți da medicamente scumpe.”

Șase săptămâni înainte de invazie

În prima parte a lunii ianuarie, americanii au obținut informații mai detaliate despre planuri: trupele ruse vor invada Ucraina din mai multe direcții, inclusiv din Belarus, forțele aeriene vor ateriza la aeroportul Hostomel din afara Kievului pentru a pregăti capturarea capitalei și exista un plan în curs de desfășurare pentru asasinarea lui Zelenski. Pregătirile pentru operațiunile terestre post-invazie erau, de asemenea, în curs de desfășurare, fiind întocmite liste cu personalități pro-ucrainene „problematice” care urmau să fie internate sau executate și cu personalități pro-ruse care urmau să fie numite la conducerea Ucrainei.

Burns a zburat la Kiev pentru a-l informa personal pe președintele ucrainean despre ceea ce CIA se temea că urma să se întâmple, dar răspunsul nu a fost cel pe care îl sperase. După o săptămână, Zelenski a lansat un apel video către ucraineni, spunându-le să nu asculte pe cei care preziceau un conflict. Vara, ucrainenii vor face grătare ca de obicei, a spus el, insistând că „credea sincer” că nu va fi un război major în 2022. „Respirați adânc, calmați-vă și nu vă grăbiți să faceți provizii de alimente și chibrituri”, le-a spus el populației. A fost un sfat catastrofal, având în vedere că mii de oameni urmau să fie în curând prinși într-o zonă de conflict activ sau sub ocupație rusă.

Zelenski era încă îngrijorat, nu fără motiv, că panica provocată de război ar putea distruge economia. Autoritățile au facilitat cursuri de instruire militară, iar mii de ucraineni speriați de război s-au înscris. Dar se pare că, în adâncul sufletului, Zelenski pur și simplu nu îi credea pe americani. Acest lucru se datora în parte faptului că Occidentul nu vorbea cu o singură voce. Liderii francezi și germani, Emmanuel Macron și Olaf Scholz, încă credeau că războiul putea fi evitat prin negocieri cu Putin. „Britanicii și americanii spuneau că războiul va avea loc”, a declarat un înalt oficial ucrainean. „Dar francezii și germanii îi spuneau: «Nu asculta asta, sunt numai prostii»”.

La trei zile după apelul video al lui Zelenski din 22 ianuarie, Ministerul de Externe britanic a publicat o declarație în care afirma că Londra avea informații potrivit cărora Rusia dorea să-l instaleze pe fostul deputat ucrainean Ievhen Muraiev, o figură marginală cu o vizibilitate publică redusă, în funcția de prim-ministru după invazie. Pentru mulți, acest lucru părea absurd dincolo de orice închipuire.

„Când Marea Britanie a anunțat asta, am devenit și mai sceptic”, a declarat un oficial european din serviciile de informații. „Nu avea niciun sens. Cu siguranță rușii nu erau atât de proști?”

Două săptămâni înainte de invazie

Până la jumătatea lunii februarie, ambasadele britanice, americane și ale altor țări au evacuat Kievul, distrugând echipamentele sensibile înainte de a pleca. Stația CIA s-a retras într-o bază secretă din vestul Ucrainei, lăsând câteva rachete antitanc lansate de pe umăr la sediul SBU drept cadou de rămas bun la plecarea din oraș. La Londra, personalul cheie al Ministerului Apărării s-a mutat în hoteluri din apropierea clădirii ministerului, astfel încât să poată fi la lucru în câteva minute când va veni momentul.

Chiar și multe țări europene și-au redus prezența la Kiev la un personal minim și au elaborat planuri de evacuare, pentru orice eventualitate. Dar Macron și Scholz încă credeau că Putin poate fi convins să renunțe la atac și amândoi s-au deplasat la Moscova în februarie pentru a pleda în favoarea diplomației. După șase ore de discuții la Kremlin, Macron a anunțat cu mândrie că a „obținut asigurări” de la Putin că Rusia nu va escalada tensiunile.

Americanii au continuat să interpreteze semnalele Moscovei în mod foarte diferit. În ultima conversație telefonică a lui Biden cu Putin, pe 12 februarie, acesta l-a găsit pe liderul rus dur, hotărât și complet dezinteresat de orice ofertă de negociere. Când a închis telefonul, Biden le-a spus consilierilor săi că era timpul să se pregătească pentru ce era mai rău. Războiul era inevitabil, iar invazia putea avea loc în orice moment.

În convorbirile dintre Biden și Zelenski, tonul devenea uneori tensionat, deoarece președintele american afirma fără menajamente că rușii veneau să cucerească Kievul. Frustrat de faptul că Zelenski și echipa sa nu-l ascultau, Sullivan a decis că accentul trebuie pus pe agențiile de informații și armata ucraineană, în speranța că acestea vor da alarma de jos în sus.

„La fiecare întâlnire, mi-au spus că se va întâmpla cu siguranță”, a declarat un oficial al serviciilor secrete ucrainene staționat la Washington, povestind numeroasele întâlniri cu omologii săi de la CIA. „Când m-am uitat în ochii lor, am văzut că nu aveau nicio îndoială. Și de fiecare dată, m-au întrebat: «Unde îl veți duce pe președinte? Care este planul B?»” El le-a spus că nu există un plan B.

Un mic grup de ofițeri din cadrul GUR, agenția de informații militare a Ucrainei, a început să elaboreze în secret planuri de urgență în ianuarie, la îndemnul avertismentelor SUA și al informațiilor proprii ale agenției, a amintit un general al GUR. Sub pretextul unui exercițiu de antrenament de o lună, au închiriat mai multe case sigure în jurul Kievului și au scos din bancă sume mari de bani. După o lună, la mijlocul lunii februarie, războiul încă nu începuse, așa că „antrenamentul” a fost prelungit cu încă o lună.

Comandantul suprem al armatei, Valerii Zalujnîi, era frustrat că Zelenski nu voia să introducă legea marțială, care i-ar fi permis să repoziționeze trupele și să pregătească planuri de luptă. „Ești pe cale să te lupți cu Mike Tyson, iar singura luptă pe care ai avut-o până acum a fost o luptă cu perne cu fratele tău mai mic. Este o șansă la un milion și trebuie să fii pregătit”, a spus el.

Fără sancțiuni oficiale, Zalujnîi a făcut puținele planuri pe care le-a putut. La mijlocul lunii ianuarie, el și soția sa s-au mutat din apartamentul lor de la parter în cartierul său oficial din incinta generalului, din motive de securitate și pentru a putea lucra mai multe ore. În februarie, a amintit un alt general, au avut loc exerciții de simulare între comandanții de vârf ai armatei pentru a planifica diverse scenarii de invazie. Acestea includeau un atac asupra Kievului și chiar o situație mai gravă decât cea care s-a produs în cele din urmă, în care rușii au capturat un coridor de-a lungul frontierei de vest a Ucrainei pentru a opri aprovizionarea din partea aliaților. Dar fără aprobarea superiorilor, aceste planuri au rămas doar pe hârtie; orice mișcare importantă a trupelor ar fi fost ilegală și greu de ascuns.

Încă o dovadă

În a doua săptămână a lunii februarie, agenția de pază a frontierei Ucrainei a interceptat o nouă dovadă care ar fi trebuit să fie decisivă: comunicările dintre comandantul unei unități cecene staționate în Belarus și Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei instalat de Kremlin. Comandantul i-a raportat lui Kadîrov că oamenii lui erau la locul lor și că în curând vor ajunge la Kiev. Zelenski a văzut înregistrarea, dar a rămas neconvins, potrivit unei surse bine informate. La reuniunile Consiliului de Securitate, opinia predominantă era în continuare că o invazie pe scară largă era puțin probabilă și că acumularea de forțe militare avea ca scop exercitarea de presiuni economice și politice asupra Ucrainei.

„Mulți dintre noi eram neliniștiți, dar cred că toată lumea a decis că cel mai sigur lucru era să fie de acord cu președintele”, a declarat un înalt funcționar.

Mai multe surse ucrainene au declarat că Zelenski era convins că o invazie de amploare era de neconceput, deoarece fusese convins de acest lucru de Andrii Iermak, șeful său de cabinet și cel mai apropiat confident. Iermak credea că Rusia acționa în zona gri războiului hibrid și că nu ar fi recurs la o invazie dramatică, de amploare, care ar fi rupt irevocabil relațiile cu Occidentul.

Iermak, care a refuzat o cerere de interviu pentru acest articol, era unul dintre puținii oficiali ucraineni care aveau contacte regulate cu omologii ruși. El discuta adesea cu adjunctul șefului de cabinet al lui Putin, Dmitri Kozak, în cadrul negocierilor îndelungate privind regiunea Donbas.

Dacă Kozak l-a ajutat pe Iermak să se convingă că temerile privind invazia SUA erau ridicole, cel mai probabil a fost pentru că el însuși credea acest lucru. CIA a estimat că doar o mână de oficiali non-militari cunoșteau detaliile planurilor lui Putin până în ultima clipă. Kozak a fost ținut în întuneric, împreună cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov, și purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, au declarat două surse rusești bine informate.

Chiar și cu o săptămână înainte de invazie, majoritatea elitei ruse încă nu avea habar de ce urma să se întâmple. „Am primit un telefon de la o persoană cu funcție înaltă din Kremlin, care mi-a spus: «Sunt mulți militari în jurul lui Putin, atmosfera este tensionată și se întâmplă ceva, dar nu știm ce»”, a declarat un insider politic.

Trei zile înainte de invazie

Lucrurile au început să devină mai clare pe 21 februarie, când Putin și-a adunat consiliul de securitate într-una dintre marile săli de marmură ale Kremlinului. El stătea singur la un birou, iar curtenii săi erau așezați pe scaune în cealaltă parte a camerei, la o distanță incomodă de el. Putin le-a ordonat, unul câte unul, să urce pe podium pentru a-și oferi sprijinul. Aparent, consiliul dezbătea dacă să recunoască oficial „republicile populare” Donețk și Lugansk, pe care Rusia le ocupa de facto din 2014, ca state independente. Dar subtextul era clar. Acesta era un comitet de război.

Mulți dintre membrii elitei păreau uimiți când Putin le-a cerut să-și dea consimțământul. Serghei, șeful serviciilor secrete externe, părea îngrozit și a bâlbâit un răspuns confuz care l-a determinat pe Putin să râdă disprețuitor înainte de a obține în cele din urmă acordul.

Un insider rus a spus că atmosfera din cadrul reuniunii amintea de relatările istorice despre atmosfera din Kremlin din primăvara anului 1941, când șefii serviciilor de informații ale lui Stalin au încercat să-l avertizeze pe lider că Germania nazistă era pe punctul de a invada Uniunea Sovietică, dar s-au temut să insiste prea mult, având în vedere convingerea fermă a liderului că acest lucru nu se va întâmpla. „Narîșkin avea informații despre Ucraina care nu se potriveau cu ceea ce spuneau toți ceilalți”, a spus sursa. „Dar el este slab și indecis, iar Putin a vrut să se asigure că toată lumea era implicată în această decizie. De aceea ați văzut comportamentul pe care l-ați văzut.”

În afara camerei, a avut loc o altă interacțiune surprinzătoare. Kozak, omul de încredere al lui Putin pentru Ucraina, avea reputația la Washington de a fi un susținător al liniei dure, dar în privat era îngrozit de ideea unei invazii, despre care a realizat pe deplin că era în pregătire abia în ziua întâlnirii de la Kremlin, a declarat o sursă apropiată lui.

Kozak, care îl cunoștea pe Putin de zeci de ani, a fost singura persoană din încăpere suficient de curajoasă să ia cuvântul. Argumentând dintr-un punct de vedere strategic, mai degrabă decât moral, el i-a spus președintelui că invadarea Ucrainei ar fi un dezastru, deși, ca majoritatea elitei, încă nu știa dacă planul lui Putin era o acțiune militară limitată în Donbas sau un război pe scară largă. După încheierea întâlnirii, el a continuat să discute cu Putin între patru ochi în sala mare, a spus sursa.

Milioanele de ruși care urmăreau la televizor nu au văzut nimic din toate acestea. În schimb, l-au auzit pe Putin întrebând: „Mai sunt alte puncte de vedere sau opinii speciale cu privire la această chestiune?”.

Întrebarea a fost întâmpinată cu tăcere.

Două zile înainte de invazie

Pe 22 februarie, a doua zi după spectacolul teatral al lui Putin, Consiliul de Securitate al Ucrainei s-a reunit la Kiev. În timp ce personalitățile importante se adunau în fața sălii înainte de ședință, Zalujnîi a încercat să obțină sprijin pentru introducerea legii marțiale, care i-ar fi permis în sfârșit să înceapă mobilizarea trupelor. În sală, el a fost susținut de Reznikov, ministrul Apărării. Dar Zelenski era încă îngrijorat că ar putea semăna panică, iar consiliul a respins legea marțială, votând pentru o măsură mai puțin drastică, și anume introducerea stării de urgență.

După câteva ore, șeful consiliului de securitate, Oleksii Danilov, i-a înmânat lui Zelenski un dosar roșu care conținea un raport secret al serviciilor de informații despre o „amenințare fizică directă” la adresa președintelui. Cu alte cuvinte, echipele de asasini erau pe drum. Zelenski părea să nu acorde importanță informației, dar aceasta i-a făcut aparent o impresie puternică. A doua zi, într-o întâlnire sumbră cu președinții polonez și lituanian în interiorul grandiosului palat Mariinskii din Kiev, Zelenski le-a spus că ar putea fi ultima dată când îl văd în viață. Imediat după încheierea întâlnirii, ofițerii serviciilor secrete poloneze i-au grăbit pe cei doi președinți vizitatori într-un convoi de mașini care s-a îndreptat spre vest cu viteză maximă.

Polonezii aveau confirmarea finală

Bartosz Cichocki, ambasadorul Poloniei în Ucraina, a rămas la Kiev și, câteva ore mai târziu, a fost chemat la ambasadă pentru a primi o telegramă secretă de la Varșovia. Era un text scurt, de un paragraf, care afirma că invazia va începe în acea noapte. În ultimele două săptămâni, polonezii își revizuiseră scepticismul față de invazie, bazându-se în parte pe noi informații despre trupele ruse staționate în Belarus.

Acum aveau confirmarea finală că atacul urma să aibă loc. A fost una dintre ultimele telegrame de acest fel primite de ambasadă; mai târziu, pereții au tremurat timp de câteva ore, când unul dintre ofițerii de informații polonezi care se aflau încă la Kiev a distrus echipamentul de criptare cu un ciocan greu, pentru a împiedica orice posibilitate ca acesta să ajungă în mâinile rușilor.

După ce a citit telegrama de mai multe ori, Cichocki a ieșit afară să ia o gură de aer proaspăt. A văzut oamenii din Kiev ocupându-se de treburile lor într-o seară de iarnă, o scenă deranjant de normală, având în vedere ceea ce știa acum. Oamenii verificau afișul unui teatru de peste drum, iar o parte din el voia să fugă, strigând, să le spună că războiul era iminent și că nu vor mai fi spectacole. În schimb, s-a îndreptat în liniște spre casă, cu mintea plină de gânduri despre cum lumea era pe cale să se schimbe.

Opt ore înainte de invazie

Dacă Varșovia era acum de acord cu Londra și Washington, Parisul și Berlinul rămâneau sceptice chiar și în ultimele momente. Evaluările serviciilor de informații ale ambelor țări acceptau acum că era posibilă o anumită acțiune militară, dar respingeau în continuare ideea unei invazii pe scară largă care să vizeze Kievul. Ambasadorul francez avea să afle despre aceasta abia când a fost trezit în apartamentul său de la etajele superioare ale clădirii de sunetul rachetelor rusești.

Și mai revelatoare este povestea lui Bruno Kahl, șeful serviciului de informații externe german BND. Când avionul său a aterizat la Kiev, târziu în seara zilei de 23 februarie, agențiile de spionaj americane, britanice și poloneze stabiliseră deja că ordinele de atac rusești fuseseră date. Mesaje panicate despre invazia iminentă circulau chiar și printre jurnaliștii străini din Ucraina, informați de sursele lor din serviciile de informații. Dar Kahl fie nu era la curent cu aceste informații, fie nu era tulburat de ele.

La scurt timp după sosirea lui Kahl la hotelul său de lux din Kiev, ambasadorul german în Ucraina a primit ordin de la ministerul de externe din Berlin să evacueze imediat pe cale rutieră tot personalul diplomatic rămas în Kiev. Amenințarea era prea urgentă pentru a aștepta până dimineața, a declarat ministerul. Chiar și atunci, șeful serviciilor secrete germane a refuzat invitația de a se alătura convoiului diplomatic de la miezul nopții, invocând întâlnirile importante pe care le avea a doua zi. Nu este de mirare că acele întâlniri nu au mai avut loc. În schimb, Kahl a trebuit să fie evacuat din Kiev în ziua invaziei, cu ajutorul serviciilor secrete poloneze, pe drumuri blocate de ucrainenii care fugeau.

În ultima seară înainte de atac, la cartierul general al armatei ucrainene, Zalujnîi și generalii săi au încercat să pună în aplicare câteva măsuri de ultim moment. Au fost amplasate mine pe fundul Mării Negre pentru a împiedica o eventuală debarcare maritimă la Odesa, iar unele unități au primit ordin să se deplaseze în locuri mai strategice. „Toate acestea erau total interzise. Dacă invazia nu ar fi avut loc, am fi riscat să fim dați în judecată pentru că am făcut asta, dar majoritatea comandanților au acceptat că nu aveam de ales și au dus planul la îndeplinire”, a declarat un general.

Pregătiri în secret ale GUR

Agenția de informații militare a Ucrainei, GUR, continua, de asemenea, pregătirile în secret. Pe 18 februarie, șeful acesteia, Kirilo Budanov, a primit un briefing de trei ore de la un oficial occidental care a prezentat în detaliu planurile rusești de capturare a aerodromului Hostomel. Informațiile au ajutat la elaborarea unor planuri defensive de ultim moment, deși victoria ucraineană la Hostomel în primele zile ale războiului urma să fie haotică și strânsă.

În ajunul invaziei, Budanov s-a întâlnit cu Denis Kireev, un bancher ucrainean cu relații în elita rusă, care acceptase cu câteva luni înainte să furnizeze GUR informații obținute de la contactele sale din Rusia. Acum, Kireev i-a spus lui Budanov că decizia de invazie fusese luată și i-a dat informații despre momentul și direcția atacului rus. (SBU credea că Kireev era un agent triplu, care lucra în cele din urmă pentru Moscova, și a fost împușcat mortal când SBU a încercat să-l rețină la câteva zile după invazie.)

În ceea ce-l privește pe Zelenski, reflecția sa adresată președinților polonez și lituanian că s-ar putea să nu-l mai vadă în viață sugera că, în ultimul moment, acceptase gravitatea a ceea ce urma să se întâmple. Mai târziu în acea zi, a încercat să-l sune pe Putin, dar a fost respins. În schimb, a înregistrat un mesaj video adresat cetățenilor ruși, îndemnându-i să împiedice conducerea lor să înceapă un război. Le-a spus, de asemenea: „Dacă atacați, ne veți vedea fețele. Nu spatele, ci fețele”. Era o schimbare completă de ton față de mesajele sale anterioare.

Cu toate acestea, Zelenski și soția sa, Olena, s-au culcat ca de obicei în acea noapte, a spus ea. Ea nici măcar nu își pregătise o valiză de urgență, lucru pe care îl va face în grabă a doua zi, în timp ce asculta exploziile în depărtare, în timp ce se muta într-o locație necunoscută, în mijlocul amenințărilor de asasinat, împreună cu cei doi copii ai cuplului. Invazia a luat prin surprindere și majoritatea membrilor cabinetului ucrainean, inclusiv pe Reznikov, ministrul Apărării. El s-a culcat cu alarma setată la ora 6 dimineața: urma să ia un avion militar către linia de contact din Donbas împreună cu miniștrii de Externe din țările baltice, o demonstrație de sfidare în fața amenințării crescute. În schimb, a fost trezit la ora 4 dimineața de Zalujnîi, care l-a sunat pentru a-i da vestea că războiul era pe punctul de a începe.

Un oficial ucrainean care știa ce urma să se întâmple era ministrul de Externe, Dmitro Kuleba. El călătorise la Washington pentru întâlniri pe 22 februarie, iar oficialii serviciilor de informații de acolo i-au arătat locațiile exacte în care tancurile rusești își încălzeau motoarele și așteptau să treacă granița. După aceea, a fost condus la o întâlnire neprogramată cu Biden. Discuția sumbră a părut o „conversație între doctor și pacient”, își amintește el, iar diagnosticul era aparent terminal.

„Când am părăsit Biroul Oval, am avut senzația că Biden își lua rămas bun, atât de la mine, cât și de la poporul ucrainean”, a spus Kuleba.

Invazia

Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” la ora 4:50 dimineața, ora Kievului, pe 24 februarie. Câteva minute după aceea, Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete asupra unor ținte din jurul capitalei. Înainte de răsărit, Zelenski a ajuns la complexul prezidențial de pe strada Bankova, unde a dat primul său telefon în străinătate, către Boris Johnson. „Vreau să te rog, Boris, ca prieten al țării mele. Sună-l [pe Putin] direct și spune-i să oprească războiul”, i-a spus Zelenski lui Johnson, cu vocea răgușită. Mai târziu au urmat alte apeluri, către Paris și Washington, și o întâlnire cu oficialii din domeniul securității. În cele din urmă, a fost instituită legea marțială, într-o ședință parlamentară convocată în grabă.

Zelenski și-a recăpătat calmul pe măsură ce dimineața avansa, iar dezorientarea s-a transformat în determinare și furie. În timpul unei întâlniri cu liderii politici, agenții săi de securitate au dat buzna în cameră și l-au scos afară: au spus că existau informații despre atacuri aeriene asupra biroului prezidențial și că era posibil să existe echipe de asasini în apropiere. A reapărut mai târziu, începând deja tranziția de la un politician șocat în costum la un lider de război în uniformă militară.

Cam în același timp în care Zelenski se schimba de haine la Kiev, Putin îl primea pe prim-ministrul pakistanez, Imran Khan, la Kremlin. Vizita fusese planificată cu luni în avans, iar Khan a aterizat la Moscova chiar în momentul în care tancurile rusești treceau granița cu Ucraina. În mod surprinzător, Putin și-a respectat angajamentul. Într-o zi memorabilă care a schimbat cursul istoriei europene, în timp ce membrii șocați ai elitei sale schimbau mesaje text îngrozite, el a petrecut mai mult de două ore cu Khan discutând detaliile relațiilor bilaterale dintre Moscova și Islamabad. Putin a părut „calm” în timpul discuțiilor, a spus o sursă apropiată lui Khan. După aceea, el și-a invitat oaspetele să rămână la un prânz fastuos și neprogramat la Kremlin. La un moment dat, Khan a întrebat despre problema evidentă: războiul pe care Putin îl declanșase cu câteva ore înainte.

„Nu-ți face griji pentru asta”, i-a spus Putin. „Se va termina în câteva săptămâni.”

Urmările

Au trecut patru ani, războiul continuă. Se estimează că 400.000 de soldați ruși au fost uciși, pentru a controla cu 13% mai mult din teritoriul Ucrainei decât la începutul anului 2022.

Pentru agențiile de informații britanice și americane, atacul groaznic și sângeros al lui Putin asupra Ucrainei a fost un moment de răzbunare. Timp de luni de zile, ei au fost profund implicați în planurile de război pe care Putin le-a ținut secrete față de majoritatea elitei sale, iar la două decenii după fiasco-ul din Irak, s-a dovedit că au avut dreptate, în ciuda scepticismului generalizat. În urma acestui eveniment, oficialii americani au declarat că multe servicii partenere au dezvoltat un nou respect pentru CIA și alte agenții americane și au devenit interesate de o cooperare mai strânsă. (Nu este clar dacă aceste dorințe au supraviețuit în timpul președinției Trump.)

Dar, indiferent de ceea ce au făcut bine, Londra și Washingtonul au subestimat rezistența ucraineană și au supraestimat puterea Rusiei, la fel ca Putin. Ei au concluzionat că sarcina după invazie va fi aceea de a ajuta o mișcare partizană împotriva ocupanților ruși, cu guvernul ucrainean operând din exil sau conducând un stat restrâns în vestul țării. „Până în ziua alegerilor, s-a presupus că acest lucru nu va dura foarte mult”, a spus oficialul din serviciul britanic de informații al apărării. „Credeam că vor ajunge foarte repede în vestul Kievului, moment în care vor spune: «Treaba e făcută, noi ne-am ocupat de aceștia, altcineva se poate ocupa de ceilalți, mulțumim pentru atenție»”.

Americanii aveau o opinie similară. „Credeam că rușii vor fi mai eficienți la început – vor cuceri Kievul în câteva săptămâni, iar apoi ucrainenii se vor regrupa”, a declarat Haines.

Serviciile europene, care se înșelaseră atât de grav în privința posibilității invaziei, au folosit această discrepanță ca explicație: „Nu credeam că se va întâmpla, pentru că ne părea complet nebunesc să creadă că vor putea intra în Kiev și să instaureze pur și simplu un guvern marionetă”, a declarat un oficial al serviciilor secrete europene. „După cum s-a dovedit, era într-adevăr complet nebunesc.”

O parte a problemei pentru britanici și americani a fost că, deși existau informații detaliate despre planificare, s-a acordat prea multă încredere estimărilor Rusiei privind capacitățile sale militare. „Sistemul îi încurajează să prezinte lucrurile într-o lumină mai favorabilă decât sunt în realitate”, a declarat un oficial al serviciilor secrete americane. „Nu aveam un general rus pe statul de plată care să poată spune: «Nu am scris un raport sincer în întreaga mea carieră»”.

Cercul restrâns de planificare al lui Putin a jucat, de asemenea, un rol important, creând un plan extrem de arogant, care nu a fost supus unei critici riguroase din partea profesioniștilor din serviciile de informații, familiarizați cu realitățile ucrainene. Trupele ruse au intrat în Ucraina așteptându-se la o operațiune chirurgicală de schimbare a regimului, cu puțină rezistență, și nu la bătăliile acerbe care le așteptau. Moscova nu s-a preocupat de multe acțiuni pe care analiștii militari occidentali le considerau inevitabile în contextul invaziei, cum ar fi distrugerea rețelelor de energie electrică și de comunicații ale Ucrainei. Armata rusă a presupus că va controla cea mai mare parte a țării în câteva zile, așa că a decis să faciliteze ocupația ulterioară păstrând infrastructura intactă. În schimb, rețelele mobile funcționale și alimentarea cu energie electrică s-au dovedit cruciale pentru coordonarea forțelor de apărare ucrainene adunate în grabă.

„Jumătate din vină o poartă faptul că am supraestimat performanța militară rusă și am subestimat armata ucraineană”, a spus Michael Kofman, analist la Carnegie Endowment din Washington. „Dar jumătate din vină o poartă rușii, care nu au executat operațiunea nici pe departe așa cum se anticipase, sau într-un mod care să aibă sens.”

Poziția sfidătoare a lui Zelenski în zilele de după invazie a fost un alt factor neașteptat. Washingtonul, la fel ca Moscova, presupusese că acesta va fi ucis sau va fugi imediat ce rachetele vor începe să zboare. Biden l-a îndemnat să părăsească capitala, sau chiar țara, pentru a se asigura că va rămâne în siguranță. Dar Zelenski a rămas, iar performanța sa inspiratoare ca lider de război în primele săptămâni cruciale ale invaziei a contribuit la mobilizarea societății ucrainene în lupta împotriva invadatorilor. De asemenea, a îngropat întrebările privind eșecul său lamentabil de a da ascultare avertismentelor SUA în perioada premergătoare invaziei.

De atunci, Ucraina se află în război, având puțin timp sau dorință de a relua dezbaterea privind necesitatea de a face mai mult pentru a pregăti populația în avans. Dar această discuție ar putea reapărea, mai ales dacă o viitoare alegere îl va opune pe Zelenski lui Zalujnîi, fostul comandant al armatei și actualul ambasador la Londra, care a insistat pentru mai multe acțiuni, dar a fost respins. Zalujnîi a spus că incapacitatea de a se pregăti corespunzător a costat Ucraina foarte scump la începutul invaziei. „Legea marțială ar fi trebuit introdusă în ianuarie sau, cel târziu, în februarie”, a spus el.

Alții sugerează că refuzul lui Zelenski de a da alarma – chiar dacă nu intenționat – ar putea fi ceea ce a salvat Ucraina. „Dacă ar fi început să vorbească despre un război iminent, dacă ar fi spus tuturor să se pregătească, societatea ar fi intrat în panică și milioane de oameni ar fi fugit”, a spus un general GUR. „Țara ar fi căzut, cel mai probabil.”

Lecții învățate

Pentru serviciile europene care nu au prevăzut invazia, a urmat o perioadă de introspecție. Un ofițer european de informații a spus că erau furioși din cauza eșecului și au insistat intern pentru o anchetă privind ceea ce ar fi putut fi făcut mai bine. „Întreaga rațiune de a fi a unui serviciu de informații este de a prezice când va veni următorul război”, a spus ofițerul. „Și noi am dat-o complet în bară.”

Huw Dylan, istoric specializat în informații la King’s College London, a declarat că există o lungă istorie a analiștilor de informații care nu sunt dispuși să prevadă că evenimentele viitoare vor crea o ruptură dramatică cu trecutul. Oamenii nu-și puteau imagina cum ar arăta un război terestru major în Europa în secolul XXI, așa că au presupus că este puțin probabil să se întâmple. În plus, scepticismul este de obicei opțiunea mai sigură. „Dacă prezici ceva care are implicații majore, ai mai multe de răspuns dacă greșești”, a spus el.

Eșecul din Ucraina a început să schimbe această situație. După cum a spus un oficial german: „Principalul lucru pe care l-am învățat din toate acestea a fost că trebuie să lucrăm cu scenarii de cel mai rău caz mult mai mult decât am făcut-o înainte.”

Acum, că lumea a intrat într-o nouă eră de incertitudine, există mai multe scenarii pesimiste de luat în considerare. Exercițiile militare europene recente s-au concentrat pe modul de menținere a ordinii după atacuri masive asupra infrastructurii energetice și de comunicații care provoacă tulburări civile. Pentru prima dată într-un secol, Canada modelează răspunsuri potențiale la o invazie a SUA.

Pentru mulți, lecția cheie în materie de informații din Ucraina a fost clară: nu excludeți nimic doar pentru că odată părea imposibil.

