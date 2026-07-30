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Cum au ajuns marmotele pe OnlyFans: răspunsul inedit al cercetătorilor la tăierile de fonduri din era Trump

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SchweizMurmeltier
Marmote. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Prioritate pentru IA în detrimentul vieții 650 de dolari

Pe OnlyFans se poate găsi practic orice, dar platforma care permite publicarea de conținut în schimbul unui abonament rămâne utilizată în primul rând pentru conținut erotic sau pornografic. În 2026, OnlyFans numără 4 milioane de creatori de conținut și 377 de milioane de utilizatori înregistrați. Printre aceștia se află cel puțin un cont care oferă fotografii cu marmote. Cercetătorii de la UCLA au lansat contul de OnlyFans „OnlyMarms” cu clipuri cu marmote pentru a strânge fonduri, după ce administrația lui Donald Trump a tăiat granturile federale pentru știință și schimbări climatice, scrie 7sur7.be.

OnlyMarms a fost lansat luna trecută și reunește aproximativ douăzeci de videoclipuri și fotografii cu marmote cu burtă galbenă, o specie din munții din centrul și vestul Statelor Unite. În spatele acestui proiect se află ideea unui biolog american, Daniel Blumstein.

Prioritate pentru IA în detrimentul vieții

În iunie anul trecut, așezat într-un câmp din Colorado, povestește el pentru New York Times, medita asupra reducerilor bugetare federale decise de administrația Trump, care afectează întreaga cercetare științifică, inclusiv propriile sale lucrări. Atunci și-a lăsat gândurile să zboare către emisiunea „Margo’s Got Money Troubles”, serialul lansat în aprilie anul trecut, care o are în rol principal pe o mamă singură, interpretată de Elle Fanning, care apelează la OnlyFans pentru a-și asigura traiul.

Deși ideea nu a fost primită cu unanimitate de către colegii lui Daniel Blumstein, unul dintre doctoranzii săi i-a sugerat numele „OnlyMarms”. „Va fi conținut destinat tuturor; nu este vorba de a sexualiza inițiativa”, precizează de la bun început biologul de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA). „Vrem pur și simplu să ne facem plăcere distribuind aceste imagini.”

Acest cont OnlyFans dedicat rozătoarelor mari săpătoare din vestul american are ca scop atragerea atenției asupra reducerii fondurilor pentru cercetare dorită de Donald Trump, care pune în pericol sistemul universitar american. Administrația prezidențială a anunțat din nou săptămâna aceasta că va acorda prioritate finanțării „inteligenței artificiale și energiei nucleare” în detrimentul „științelor vieții”.

650 de dolari

Deși conținutul – videoclipuri de cercetare în care animalele se distrează în mediul lor natural – rămâne gratuit, OnlyMarms solicită bacșișuri de la utilizatori. Ceea ce nu a fost atât de ușor de pus în practică: biologul a trebuit să încarce un document de identitate înainte de a-și crea un cont, dar platforma i-a semnalat că fața care apărea pe permisul de conducere pe care l-a folosit nu corespundea cu fețele din imaginile încărcate online. „Platforma a considerat că nu semăn cu marmota”, zâmbește Blumstein. Un simplu e-mail a fost suficient pentru a risipi orice îndoială cu privire la intențiile sale.

OnlyMarms a înregistrat aproximativ 2.900 de vizite și 112 abonați în ultimele zile ale lunii iulie, generând aproape 650 de dolari din donații. Este foarte puțin în comparație cu dispariția subvențiilor destinate cercetării. Dar ideea este și aceea de a sensibiliza publicul cu privire la acest gen de probleme.

Editor : M.C

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