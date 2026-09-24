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Video Cum au ajuns unghiile false o afacere de un miliard de dolari în China. Americancele sunt printre principalele cliente

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Foto: Getty Images
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În China există un sector aparte, foarte atent la relațiile dintre Beijing și Washington: producătorii de unghii false. China produce masiv unghii false pictate manual, care sunt la mare modă în Statele Unite, astfel că americancele devin o sursă importantă pentru economia chineză în expansiune.

Este greu de spus câți oameni din afara Chinei au auzit de Donghai, un district din estul țării, greu de găsit până și pe hartă. Pentru experții în unghii false, însă, aici este inima acestei industrii.

În Donghai se produce aproximativ 40% din oferta mondială de unghii artificiale, atât cele care se aplică prin presare, cât și cele realizate manual. Vânzările depășesc un miliard de dolari pe an.

În fabrica lui Zhang Da lucrează 200 de tehnicieni. Grație lor, sunt produse lunar 20.000 de seturi de unghii decorate cu sclipici, motive florale și personaje „Labubu”.

Cea mai mare piață de desfacere este Statele Unite.

„Poate că, în alte țări, clienții nu acceptă unghiile aplicabile la fel de mult ca cei din SUA. Este posibil să nu se fi ajuns încă în punctul în care purtarea unghiilor aplicabile realizate manual să fie larg acceptată”, a explicat Zhang Da, proprietarul unei fabrici de unghii false.

Experții pun succesul în creștere al afacerilor cu unghii false aplicabile prin presare pe seama popularității tot mai mari a așa-numitelor „mici răsfățuri” – o tendință în cadrul căreia consumatorii cheltuiesc bani pe produse neesențiale, dar accesibile.

Editor : C.S.

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