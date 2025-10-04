Pescarii filipinezi au descoperit o dronă subacvatică de 3,6 metri lungime în timp ce pescuiau în apele din apropierea orașului Palawan. Garda de Coastă Filipineză a declarat că senzorul dronei era etichetat în chineză. Cel puțin alte trei drone „legate de desfășurarea chineză” au fost recuperate din 2022, relatează Business Insider.

Garda de Coastă Filipineză a declarat că pescarii filipinezi au făcut descoperirea săptămâna trecută.

„Salutăm acțiunea rapidă a pescarilor locali pentru raportarea acestei descoperiri”, a declarat comandantul Gărzii de Coastă Filipineză, amiralul Ronnie Gil Gavan, într-un comunicat publicat pe X.

Garda de Coastă Filipineză a declarat că pescarii au găsit un „dispozitiv de aproximativ 3,6 metri lungime” pe 28 septembrie. Pescarii au predat dispozitivul Gărzii de Coastă Filipineză în aceeași seară pentru verificări și investigații suplimentare.

Verificările preliminare au arătat că dispozitivul avea o „sondă compactă concepută pentru a măsura salinitatea, temperatura și adâncimea apei de mare”, se arată în comunicat. Astfel de senzori sunt utilizați pentru profilarea oceanografică, a adăugat aceasta.

Garda de Coastă Filipineză a declarat că senzorul a fost etichetat în chineză, iar „cadrul său metalic robust” era „tipic pentru componentele vehiculelor subacvatice autonome, cunoscute în mod obișnuit sub numele de «drone subacvatice».”

Drone subacvatice similare au fost recuperate de Garda de Coastă Filipineză încă din iulie 2022, se arată în comunicat.

„Cel puțin trei dintre aceste drone au fost legate de China, pe baza unor dovezi precum cartele SIM China Telecom, transmițătoare conectate la HWA Create (un contractor de apărare) cu sediul la Beijing și pachete de baterii marcate de China Electronics Technology Group Corporation”, se arată în comunicat.

Pescarii filipinezi au mai dat peste drone chinezești și cu alte ocazii.

În ianuarie, Poliția Națională Filipineză a declarat că pescarii au găsit o dronă subacvatică chineză la șase mile în largul coastei unei mici insule din provincia Masbate.

Aceste descoperiri vin pe fondul unor tensiuni ridicate dintre China și Filipine. Ambele țări au pretenții de suveranitate asupra Mării Chinei de Sud, o importantă rută de transport maritim care deține rezerve majore de petrol și gaze.

În august, o navă de război a marinei chineze și o navă a Gărzii de Coastă Chineze s-au ciocnit în timp ce urmăreau o navă a Gărzii de Coastă Filipineze în Marea Chinei de Sud. Ambele nave chineze au suferit daune semnificative la carenă.

Jay Tarriela, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă Filipineze, a declarat într-un comunicat despre incident că Garda de Coastă a „îndemnat în mod constant” China să respecte reglementările internaționale privind prevenirea coliziunilor și să „abordeze aceste probleme cu profesionalism”.

„De asemenea, am subliniat că un astfel de comportament imprudent pe mare ar putea duce în cele din urmă la accidente”, a adăugat Tarriela.

Editor : M.B.