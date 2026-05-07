Cum au declanșat „banii din Rusia” și scandalul Zondacrypto o bătălie politică de amploare între președinte și premier în Polonia

Eforturile făcute de autoritățile poloneze pentru reglementarea pieței criptomonedelor și scandalul iscat în jurul platformei Zondacrypto, despre care prim-ministrul Donald Tusk a spus că a fost creată cu ajutorul „banilor din Rusia”, au declanșat o bătălie politică de amploare în Polonia, care îi pune față în față pe premierul proeuropean și pe președintele naționalist Karol Nawrocki, împreună cu susținătorii lui din partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS).

Platforma de schimb de criptomonede, Zondacrypto, este investigată de procurorii polonezi pentru pierderi de cel puțin 350 de milioane de zloți (82,5 milioane de euro) provocate prin inducerea în eroare a clienților. Șeful companiei, Przemyslaw Kral, care se află acum în Israel, susține că este nevinovat și că Zondacrypto rămâne solvabilă, scrie Politico.

Disputa dintre Tusk și Nawrocki face parte dintr-o bătălie politică mult mai amplă care are legătură cu alegerile parlamentare de anul viitor. Coaliția Civică de centru dreapta a premierului conduce în sondaje, dar ar putea în continuare să piardă puterea în fața unei posibile coaliții formate din partidele de dreapta.

Zondacrypto a sponsorizat ediția poloneză de anul trecut a CPAC – Conferința de acțiune politică conservatoare – unde fosta șefă a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, și-a oferit susținerea pentru Nawrocki înainte de alegerile prezidențiale din Polonia.

Guvernul lui Tusk a profitat de scandal ca să promoveze adoptarea unor reguli de piață în domeniul criptomonedelor, care sunt susținute de UE și au fost amânate de mai multe ori. Opoziția luptă împotriva adoptării acestor reguli pe care le consideră măsuri de represiune politizată.

Guvernul „vrea să alunge toată piață de criptomonede din Polonia”

Nawrocki a respins de două ori legislația pentru implementarea regulamentului privind piețele criptoactivelor (MiCA) al Uniunii Europene, care stabilește standarde industriale și garanții pentru investitori în privința activelor cripto și a companiilor care le gestionează.

Președintele polonez a spus că guvernul Tusk riscă să paralizeze piața cripto prin reglementarea excesivă a acestui sector.

„Guvernul nu reușește să protejeze interesele cetățenilor polonezi. Prin urmare, vrea să alunge toată piață de criptomonede din Polonia cu o abordare directă, inclusiv pe cei care operează onest și nu păcălesc pe nimeni. Asta nu rezolvă nicio problemă”, a spus Nawrocki pentru serviciul online de știri Kanal Zero.

Nawrocki nu se opune reglementării criptomonedelor, dar are probleme cu „modelul defectuos” propus de guvern, potrivit șefului Cancelariei Președintelui, Zbigniew Bogucki.

Tusk folosește investigația contra platformei de schimb de criptomonede ca pe o armă politică împotriva adversarilor săi, susținând - fără să ofere dovezi publice - că Zondacrypto a fost creată cu ajutorul „banilor din Rusia”, potrivit Politico.

Legăturile Zondacrypto cu dreapta politică subminează eforturile de reglementare a pieței cripto, a spus Tusk, cu toate că platforma este acum înregistrată în Estonia, care aplică deja regulamentul MiCA al Uniunii Europene.

Legături cu Bratva, una dintre cele mai puternice grupări mafiote din Rusia

Dacă piața de criptomonede nu va fi reglementată, ea „va fi expusă escrocilor și fraudatorilor și va fi un haos total”, a spus ministrul de finanțe Andrzej Domanski.

„Încercările de a mă târî pe mine și Zondacrypto în actualele dispute politice sunt pe atât de absurde pe cât sunt de dăunătoare pieței de inovații a Poloniei”, a spus Kral într-un mesaj pe rețelele sociale.

Zondacrypto este una dintre cele mai mari platforme de schimb de criptomonede din Europa Centrală și le permite investitorilor să facă tranzacții cu peste 150 de tipuri de criptomonede.

Procurorii spun că clienții firmei au fost induși în eroare în legătură cu abilitatea lor de a cumpăra și de a acumula în siguranță bani și criptomonede pe platformă, ceea ce i-a pus în situația în care au luat decizii financiare care le-au adus pierderi.

„Succesul financiar al companiei se trage nu doar din banii rusești asociați cu așa numita Bratva – una dintre cele mai puternice grupări mafiote din Rusia – dar și din serviciile de informații rusești”, a spus Tusk.

Liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, a spus că acuzațiile lui Tusk reprezintă „o încercare de a da vina pe Lege și Justiție pentru scandalul cu criptomonede. Partidul nostru nu are absolut nimic de-a face cu asta.”

Kaczynski a mai spus că este un „susținător al interzicerii totale a criptomonedelor” și că va sprijini orice lege în acest sens, precizând că grupurile asociate cu PiS nu au primit bani de la Zondacrypto.

