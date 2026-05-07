Live TV

Cum au declanșat „banii din Rusia” și scandalul Zondacrypto o bătălie politică de amploare între președinte și premier în Polonia

Data publicării:
Karol Nawrocki / Donald Tusk
Disputa dintre Nawrocki și Tusk face parte dintr-o bătălie politică mult mai amplă care are legătură cu alegerile parlamentare de anul viitor. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Guvernul „vrea să alunge toată piață de criptomonede din Polonia” Legături cu Bratva, una dintre cele mai puternice grupări mafiote din Rusia

Eforturile făcute de autoritățile poloneze pentru reglementarea pieței criptomonedelor și scandalul iscat în jurul platformei Zondacrypto, despre care prim-ministrul Donald Tusk a spus că a fost creată cu ajutorul „banilor din Rusia”, au declanșat o bătălie politică de amploare în Polonia, care îi pune față în față pe premierul proeuropean și pe președintele naționalist Karol Nawrocki, împreună cu susținătorii lui din partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS).

Platforma de schimb de criptomonede, Zondacrypto, este investigată de procurorii polonezi pentru pierderi de cel puțin 350 de milioane de zloți (82,5 milioane de euro) provocate prin inducerea în eroare a clienților. Șeful companiei, Przemyslaw Kral, care se află acum în Israel, susține că este nevinovat și că Zondacrypto rămâne solvabilă, scrie Politico.

Disputa dintre Tusk și Nawrocki face parte dintr-o bătălie politică mult mai amplă care are legătură cu alegerile parlamentare de anul viitor. Coaliția Civică de centru dreapta a premierului conduce în sondaje, dar ar putea în continuare să piardă puterea în fața unei posibile coaliții formate din partidele de dreapta.

Zondacrypto a sponsorizat ediția poloneză de anul trecut a CPAC – Conferința de acțiune politică conservatoare – unde fosta șefă a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, și-a oferit susținerea pentru Nawrocki înainte de alegerile prezidențiale din Polonia.

Guvernul lui Tusk a profitat de scandal ca să promoveze adoptarea unor reguli de piață în domeniul criptomonedelor, care sunt susținute de UE și au fost amânate de mai multe ori. Opoziția luptă împotriva adoptării acestor reguli pe care le consideră măsuri de represiune politizată.

CPAC 2025
Zondacrypto a sponsorizat ediția poloneză de anul trecut a CPAC – Conferința de acțiune politică conservatoare din SUA. Foto: Profimedia Images

Guvernul „vrea să alunge toată piață de criptomonede din Polonia”

Nawrocki a respins de două ori legislația pentru implementarea regulamentului privind piețele criptoactivelor (MiCA) al Uniunii Europene, care stabilește standarde industriale și garanții pentru investitori în privința activelor cripto și a companiilor care le gestionează.

Președintele polonez a spus că guvernul Tusk riscă să paralizeze piața cripto prin reglementarea excesivă a acestui sector.

„Guvernul nu reușește să protejeze interesele cetățenilor polonezi. Prin urmare, vrea să alunge toată piață de criptomonede din Polonia cu o abordare directă, inclusiv pe cei care operează onest și nu păcălesc pe nimeni. Asta nu rezolvă nicio problemă”, a spus Nawrocki pentru serviciul online de știri Kanal Zero.

Nawrocki nu se opune reglementării criptomonedelor, dar are probleme cu „modelul defectuos” propus de guvern, potrivit șefului Cancelariei Președintelui, Zbigniew Bogucki.

Tusk folosește investigația contra platformei de schimb de criptomonede ca pe o armă politică împotriva adversarilor săi, susținând  - fără să ofere dovezi publice - că Zondacrypto a fost creată cu ajutorul „banilor din Rusia”, potrivit Politico.

Legăturile Zondacrypto cu dreapta politică subminează eforturile de reglementare a pieței cripto, a spus Tusk, cu toate că platforma este acum înregistrată în Estonia, care aplică deja regulamentul MiCA al Uniunii Europene.

bitcoin criptomoneda
Donald Tusk susține că platforma Zondacrypto s-a dezvoltat cu ajutorul banilor murdari din Rusia și a serviciilor de informații rusești. Foto: GettyImages

Legături cu Bratva, una dintre cele mai puternice grupări mafiote din Rusia

Dacă piața de criptomonede nu va fi reglementată, ea „va fi expusă escrocilor și fraudatorilor și va fi un haos total”, a spus ministrul de finanțe Andrzej Domanski.

„Încercările de a mă târî pe mine și Zondacrypto în actualele dispute politice sunt pe atât de absurde pe cât sunt de dăunătoare pieței de inovații a Poloniei”, a spus Kral într-un mesaj pe rețelele sociale.

Zondacrypto este una dintre cele mai mari platforme de schimb de criptomonede din Europa Centrală și le permite investitorilor să facă tranzacții cu peste 150 de tipuri de criptomonede.

Procurorii spun că clienții firmei au fost induși în eroare în legătură cu abilitatea lor de a cumpăra și de a acumula în siguranță bani și criptomonede pe platformă, ceea ce i-a pus în situația în care au luat decizii financiare care le-au adus pierderi.

„Succesul financiar al companiei se trage nu doar din banii rusești asociați cu așa numita Bratva – una dintre cele mai puternice grupări mafiote din Rusia – dar și din serviciile de informații rusești”, a spus Tusk.

Liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, a spus că acuzațiile lui Tusk reprezintă „o încercare de a da vina pe Lege și Justiție pentru scandalul cu criptomonede. Partidul nostru nu are absolut nimic de-a face cu asta.”

Kaczynski a mai spus că este un „susținător al interzicerii totale a criptomonedelor” și că va sprijini orice lege în acest sens, precizând că grupurile asociate cu PiS nu au primit bani de la Zondacrypto.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Nicușor Dan.
5
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Silhouette of a man wearing headphones, eavesdropping secret agent, spy and scout, Russian flag, backlight.
Polonia a reţinut în doi ani tot atât de mulţi spioni în favoarea Rusiei ca în ultimele trei decenii
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
Polonia vrea mai multe trupe SUA pe teritoriul său şi susţine modelul „NATO 3.0” propus de Washington
Spioni rusi profimedia
Ce sunt „agenții cu costuri reduse”. Avertismentul șefului serviciilor secrete din Polonia
Reguli actualizate pentru călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană. Foto Getty Images
Reguli actualizate pentru călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe proprietarii înainte de plecare
von der leyen si trump
Prima reacție a Ursulei von der Leyen la amenințarea lui Trump: UE este „pregătită pentru orice scenariu”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, să propună soluția. Dacă...
PTYxMWU5MTg4ZmQxYzBiNzkxZDc3OTdiNGJhM2Y4OGY1.thumb
„Rămân în pat și-mi spun «Ce-o fi, o fi»”. New York Times a vorbit cu...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de...
Ultimele știri
Noaptea Muzeelor 2026: Ce evenimente și expoziții pot fi vizitate gratuit în București și în alte orașe din țară
Cum a ascuns Rusia moartea unui protestatar anti-război care şi-a dat foc în Kaliningrad: Investigaţie internaţională
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Gemenele de la Indiggo, încătușate după ce au provocat panică la Miami Beach, Au RĂNIT inclusiv polițiștii...
Fanatik.ro
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
„Fără număr” pentru viitorul premier. Hidroelectrica scoate ”din joben” un miliard de lei și îl face cadou...
Adevărul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost local, după prescrierea...
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...