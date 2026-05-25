Cum au devenit atacurile Ucrainei pe teritoriul Rusiei o bătaie de cap pentru aliații săi din NATO: „Un motiv de îngrijorare”

Pe măsură ce Ucraina își extinde operațiunile cu drone adânc în teritoriul Rusiei, Moscova pare să fi găsit o modalitate de a transforma unele dintre aceste atacuri într-o problemă pentru Kiev. Rusia a început să bruieze dronele ucrainene și să le redirecționeze către țările vecine membre NATO, în special către statele baltice și Finlanda, ceea ce reprezintă o provocare din ce în ce mai mare din punct de vedere politic și al securității pentru unii dintre cei mai apropiați aliați ai Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Mai mulți oficiali și personalități publice din țările baltice, care au vorbit cu Kyiv Independent, au avertizat că, dacă aceste incidente vor continua, ele ar putea eroda treptat sprijinul public acordat Ucrainei în țările care s-au numărat printre cei mai fervenți susținători ai Kievului.

Primul incident major a avut loc în luna martie, când mai multe drone s-au prăbușit în Finlanda. Autoritățile locale au confirmat că cel puțin una dintre ele era de origine ucraineană. Incidentul a determinat Kievul să prezinte scuze oficiale.

Apoi, în luna mai, mai multe drone au pătruns în spațiul aerian leton dinspre Rusia, una dintre ele prăbușindu-se în apropierea unui depozit de petrol din orașul Rezekne, situat în estul țării, lângă granița cu Rusia.

Până atunci, dronele ucrainene nu loviseră niciodată vreo țintă pe teritoriul Letoniei. Timp de câteva zile, oficialii letoni au evitat să confirme public originea dronelor, deși se pare că dețineau dovezi care indicau de unde proveneau acestea.

În cele din urmă, Ucraina a clarificat situația și și-a cerut din nou scuze. Reacțiile din Letonia au fost imediate și severe.

Incidentul cu drona a scos la iveală tensiuni profunde în cadrul coaliției de guvernare pe tema securității naționale și a declanșat o criză politică care a culminat cu anunțul făcut de prim-ministrul leton Evika Silina, pe 14 mai, privind demisia sa.

La scurt timp după aceea, Estonia s-a confruntat cu propria criză. Pe 19 mai, un avion de vânătoare al NATO a doborât pentru prima dată o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra teritoriului estonian. În zilele următoare s-au mai produs de câteva ori incidente similare, alimentând îngrijorările din ce în ce mai mari din regiune.

Autoritățile afirmă că nu există indicii potrivit cărora Ucraina ar fi vizat în mod intenționat aliații săi. Fiecare incident a avut loc în timpul atacurilor ucrainene asupra unor ținte situate pe teritoriul Rusiei.

Ucraina, care se apără de mai bine de patru ani împotriva ofensivei rusești la scară largă, și-a extins operațiunile cu drone, instalațiile energetice și militare ale Moscovei din nord-vestul țării fiind țintele principale ale Kievului.

Potrivit oficialilor ucraineni, Rusia folosește în mod deliberat sisteme de război electronic pentru a redirecționa dronele ucrainene către teritoriul NATO.

„Rusia continuă să redirecționeze dronele ucrainene către țările baltice prin intermediul sistemelor sale de război electronic. Iar Moscova face acest lucru în mod intenționat, în paralel cu intensificarea propagandei”, a declarat Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

Componenta propagandistică a devenit rapid evidentă după fiecare incident. Oficialii ruși au început imediat să încerce să prezinte accidentele ca dovezi că Ucraina — sau chiar țările NATO — amenințau securitatea regională, notează sursa citată.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a intensificat și mai mult retorica pe 19 mai, amenințând în mod deschis Letonia și lansând acuzații nefondate potrivit cărora dronele ucrainene ar folosi teritoriul leton pentru a ataca Rusia. Agenția a afirmat că personalul ucrainean din cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot era deja staționat în bazele militare letone și a adăugat că „locațiile centrelor de decizie de pe teritoriul Letoniei sunt bine cunoscute”.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a mers chiar mai departe, sugerând că țările baltice ar trebui să invoce clauza de apărare colectivă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO împotriva Ucrainei.

„Ar fi trebuit să propună altceva: să invoce articolul 5 din Tratatul de la Washington împotriva (Ucrainei) în legătură cu atacul”, a declarat Medvedev. Acest mesaj reflectă un efort mai amplu al Rusiei de a crea tensiuni între Ucraina și aliații săi, prezentând Kievul ca o amenințare la adresa securității europene, mai scrie sursa citată.

Ceea ce face ca situația să fie deosebit de delicată este faptul că statele baltice și Finlanda s-au numărat în mod constant printre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei.

Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda — toate având graniță cu Rusia sau Belarus — au militat pentru adoptarea unor politici mai ferme față de Moscova, oferind în același timp sprijin militar și financiar Kievului la un nivel superior celui acordat de statele europene mai mari, raportat la dimensiunea lor.

În prezent, oficialii se tem că incidentele repetate cu drone ar putea să submineze treptat acest sprijin.

Mai mulți oficiali din țările baltice au recunoscut că nemulțumirea opiniei publice ar putea crește în cele din urmă dacă astfel de incidente vor continua.

Toomas Hendrik Ilves, președintele Estoniei între 2006 și 2016, a avertizat că incursiunile repetate ale dronelor ar putea afecta treptat atitudinea opiniei publice față de Ucraina.

„Da, cu siguranță… cine ar vrea să aibă drone care îi invadează teritoriul?”, a declarat Ilves pentru Kyiv Independent, când a fost întrebat dacă astfel de incidente ar putea afecta sprijinul acordat Kievului. „Este un motiv de îngrijorare. Adică, eu îmi fac griji în privința asta”, a adăugat el.

Ilves a dat ca exemplu criza politică din Letonia pentru a ilustra cât de grave ar putea deveni consecințele.

„Am văzut că acest lucru a avut un efect concret în Letonia”, a spus el, avertizând că, deși impactul rămâne limitat deocamdată, „dacă situația continuă… sunt sigur că va începe să influențeze opinia publică”.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat, la rândul său, că Estonia a îndemnat public Kievul să înăsprească măsurile de control asupra dronelor, în special pentru a evita repercusiunile politice în rândul aliaților.

„Trebuie să spunem asta. Trebuie să discutăm despre acest lucru. Și trebuie să fim foarte clari și sinceri unii cu alții”, a declarat Pevkur. „Nu este nevoie să punem în pericol sprijinul estonienilor față de Ucraina”, a adăugat el, subliniind că Ucraina dorește ca aliați precum Estonia, Letonia, Polonia și Finlanda să fie „de partea sa”.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a abordat, de asemenea, public această chestiune într-un mod neobișnuit de direct.

„Ucraina trebuie să fie mai precisă în această privință, desigur, pentru a evita să dea naștere la provocări din partea Rusiei”, a declarat el pe 21 mai. „Teritoriile noastre nu trebuie încălcate, nu trebuie amenințate”.

Kievul a reacționat rapid pentru a liniști aliații în urma incidentelor, conștient de caracterul sensibil al acestei chestiuni din punct de vedere politic. Ministrul de externe Andrii Sîbiga a declarat că Ucraina este pregătită să colaboreze direct cu statele baltice și cu Finlanda pentru a preveni incidente similare în viitor.

„Am confirmat disponibilitatea Ucrainei de a coopera cu statele baltice și Finlanda pentru a preveni astfel de incidente, inclusiv prin implicarea directă a experților noștri”, a declarat Sîbiga.

El a subliniat, de asemenea, că Ucraina dispune de o vastă experiență în combaterea dronelor, după ani de apărare împotriva atacurilor masive ale Rusiei.

Un oficial ucrainean a declarat că Ucraina se află acum în „contact zilnic” cu aliații din țările baltice în legătură cu aceste incidente și cu posibile măsuri preventive, deși persoana respectivă a refuzat să precizeze în ce ar putea consta aceste măsuri.

De asemenea, UE a recunoscut amenințarea tot mai mare, subliniind în același timp necesitatea unor mecanisme de apărare colectivă mai solide. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat pentru sursa citată că guvernele naționale rămân responsabile de reacția la incursiuni, dar a susținut că aceste incidente evidențiază importanța unor inițiative europene mai ample în domeniul apărării.

„Ceea ce evidențiază acest lucru este, într-adevăr, necesitatea inițiativelor emblematice ale UE pe care le-am propus, printre care se numără, de exemplu, inițiativa privind apărarea împotriva dronelor sau scutul aerian”, a declarat Regnier.

În ciuda tensiunilor, oficialii din țările baltice au subliniat în repetate rânduri un aspect esențial: în ultimă instanță, ei dau vina pe Rusia, nu pe Ucraina.

Jonatan Vseviov, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, a declarat că opinia publică din Estonia înțelege în mare măsură că incidentele sunt o consecință directă a invaziei rusești.

„Publicul estonian este bine informat, suficient cât să înțeleagă motivul pentru care zboară drone: motivul din spatele acestui lucru este războiul de agresiune al Rusiei”, a declarat Vseviov.

„A fost o decizie luată la Moscova, nu la Kiev”. El a adăugat că dronele au pătruns în spațiul aerian estonian din cauza „bruiajului rusesc” și a susținut că cei mai mulți oameni înțeleg contextul mai larg.

„Astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple, nu se pot întâmpla, nu trebuie să se întâmple”, a spus el, adăugând că singura soluție reală este încetarea războiului pornit de Rusia.

Un oficial leton a exprimat o poziție similară.

„Considerăm că Ucraina are tot dreptul să se apere, inclusiv prin aceste contraatacuri”, a declarat oficialul. „Intenționăm să colaborăm cu Ucraina în vederea schimbului de bune practici în domeniul dronelor și al tehnologiilor anti-drone”.

„Este o problemă a Rusiei, întrucât aceasta decurge din faptul că Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei”.

Citește și:

Ursula von der Leyen merge în Lituania pentru discuţii privind criza dronelor

Marco Rubio: Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice este „îngrijorătoare”. SUA și NATO urmăresc situația

Editor : A.M.G.