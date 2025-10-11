Cum au devenit dronele cu inteligență artificială „noii polițiști” ai SUA: „Oferă șanse mai mari de a identifica suspecții”

Poliția și departamentele de șerifi din Statele Unite folosesc tot mai des drone echipate cu inteligență artificială pentru urmăriri, investigații și situații de urgență, uneori chiar și pentru a livra Narcan, medicamentul care oprește crizele provocate de supradoze, relatează Axios.

Forțele de ordine locale din SUA se confruntă cu o lipsă cronică de personal, în timp ce presiunile pentru reducerea criminalității violente cresc. Dronele cu IA pot prelua o parte din munca poliției, însă utilizarea lor ridică întrebări legate de supraveghere și confidențialitatea datelor.

Până la sfârșitul anului 2024, aproximativ 1.500 de departamente de poliție și de șerifi foloseau drone, o creștere de 150% față de 2018, potrivit Police1.com, citat de Axios.

Anul acesta, departamentele din Miami, Cleveland, Columbus (Ohio) și Charlotte-Mecklenburg (Carolina de Nord) au anunțat noi programe de drone, iar alte departamente își extind flotele. Dronele costă mult mai puțin decât elicopterele cu echipaj uman, iar fondurile și bugetele de stat acoperă tot mai mult costurile echipamentelor și instruirii.

Problemele legate de siguranța polițiștilor și de folosirea excesivă a forței, scoase în prim-plan după uciderea lui George Floyd în 2020, cresc cererea pentru tehnologii care reduc contactul direct cu cetățenii, dar sporesc colectarea de date de la fața locului.

În Minnesota, statul în care Floyd a fost ucis, agențiile au cheltuit peste 1 milion de dolari pe drone în 2023, o creștere de 44% față de anul anterior, potrivit Biroului de Investigații Criminale din stat.

Cum funcționează

Dronele sunt folosite pentru supraveghere, salvare, documentarea incidentelor și investigarea scenelor infracțiunilor, oferind imagini aeriene și date în timp real. Echipate cu camere și senzori inteligenți, ele pot interpreta imagini și pot acționa în consecință.

Printre sarcini se numără localizarea persoanelor dispărute, citirea numerelor de înmatriculare, monitorizarea mulțimilor, reconstrucția accidentelor și evaluarea incidentelor cu împușcături sau dezastre naturale. Dronele pot fi trimise în urma apelurilor de urgență și pot acționa ca o unitate de prim răspuns, livrând chiar și medicamente, precum Narcan, medicamentul care oprește crizele provocate de supradoze.

Potrivit lui Cameron Chell, CEO al companiei canadiene de drone Draganfly, aceste echipamente pot monitoriza de la radarul de sol până la calitatea aerului și pot chiar să măsoare ritmul cardiac, respirația, tensiunea arterială și nivelul de oxigen al unei persoane de la 500 de metri distanță.

„Mai multă conștientizare”

În Albuquerque, dronele sunt folosite pentru prinderea hoților de mașini. Poliția locală a fost printre primele agenții care au primit aprobare de la FAA pentru a folosi drone fără a avea vizibilitate directă.

„Dronele oferă polițiștilor mai multă conștientizare a situației și șanse mai mari de a identifica suspecții imediat după o infracțiune”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Albuquerque, Gilbert Gallegos Jr.

Cu toate acestea, există și limitări ale tehnologiei. Dronele sunt eficiente doar dacă datele colectate sunt analizate și integrate într-un sistem adecvat, spune Mauricio Kleinburg, director la compania mexicană Seguritech. „Dronele zboară și colectează informații, dar adevărata valoare vine din analiza datelor, IA care se ocupă de imagine și senzorii centralizați”.

Însă nu se știe exact ce fac polițiștii cu aceste date și cum sunt ele gestionate de companii private, avertizează Beryl Lipton, cercetător la Electronic Frontier Foundation. „Colectarea unor informații biometrice detaliate, despre care nici măcar persoanele respective nu știu, fără restricții clare, este înfricoșătoare”.

