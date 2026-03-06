Cum au devenit „orașele de rachete” ale Iranului principala sa vulnerabilitate. Strategia cu care SUA au blocat atacurile iraniene

Iranul a construit buncăre subterane timp de ani de zile ca să își protejeze arsenalul vast de rachete, însă strategia pe care a mizat Teheranul pare să fi fost o mare greșeală. Avioanele și dronele militare americane și israeliene sunt pregătite să distrugă sistemele cu care iranienii lansează rachetele balistice imediat ce aceștia încearcă să le scoată din bazele lor subterane, ceea ce a scăzut numărul lansărilor cu 86% în doar patru zile, potrivit datelor Comandamentului Central al Armatei SUA.

Imaginile din satelit au arătat rămășițele arse ale mai multor rachete și lansatoare iraniene distruse în apropiere de așa-numitele „orașe de rachete” ale Iranului. O parte din ele au devenit deja complet inutilizabile în urma bombardamentelor americane și israeliene, care au vizat căile de acces înspre aceste baze subterane.

Iranul a reușit să lanseze peste 500 de rachete contra Israelului, asupra bazelor militare americane din regiune și a altor ținte din Golful Persic de la începutul conflictului și până acum. Multe dintre ele au fost interceptate înainte să își atingă ținta.

Numărul lansărilor a scăzut treptat, ceea ce înseamnă că bombardamentele americano-israeliene au degradat capacitatea Teheranului de a ataca înapoi.

„Vânăm ultimele lansatoare de rachete balistice ale Iranului”, a transmis marți amiralul Brad Cooper, cel mai important comandant american implicat în operațiunile din Orientul Mijlociu. „Capacitatea Iranului de a ne lovi pe noi și pe partenerii noștri este în scădere.”

O parte dintre „orașele de rachete” ale Iranului au devenit deja complet inutilizabile, după ce bombardamentele americano-israeliene au distrus toate căile de acces înspre aceste baze subterane. Foto: Profimedia Images

Vulnerabilitatea crucială a „orașelor de rachete” ale Iranului

Iranul pare să fi scos din buncăre o parte din arsenalul său înainte ca războiul să înceapă, însă SUA și Israelul au distrus deja sute de rachete, lansatoare și drone iraniene.

Analiștii spun că multe dintre miile de rachete cu rază medie și scurtă de acțiune pe care Iranul le mai deține se află cel mai probabil în baze subterane pe care armata SUA și cea israeliană le monitorizează deja, ceea ce scoate în evidență o vulnerabilitate crucială a conceptului „orașelor de rachete”.

Ceea ce era cândva mobil și dificil de găsit se află acum blocat în locații fixe și ușor de lovit, a explicat Sam Lair, cercetător al Centrului pentru Studii de Neproliferare „Martin” din California, pentru Wall Street Journal.

După ce au distrus aproape toate sistemele de apărare anti-aeriană ale Iranului, avioanele și dronele militare ale Statelor Unite și Israelului atacă aceste baze subterane de fiecare dată când detectează semne de mișcare, potrivit analiștilor.

Imaginile din satelit au arătat mai multe lansatoare mobile de rachete distruse într-un canion din apropiere de Shiraz, un oraș din sudul Iranului, înainte ca acestea să poată fi folosite. Ele fuseseră scoase dintr-unul din bazele subterane iraniene din regiune.

Statele Unite și Israelul au bombardat și alte locații similare din apropiere de Isfahan, Kermanshah și Tabriz.

Decizia de a ataca ținte de la suprafață reflectă atât numărul mare de baze subterane pe care Iranul le deține, cât și stocul limitat de bombe distrugătoare de buncăre din arsenalul Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

Iranul păstrează cele mai puternice rachete pentru situația în care regimul va fi în pericol să se prăbușească

Iranul continuă să atace din când în când cu drone și rachete, păstrând în rezervă o parte din cele mai puternice rachete cu rază lungă de acțiune, pe care ar urma să le folosească doar în cazul în care regimul de la Teheran va fi în pericol să se prăbușească.

Nimeni nu poate să determine exact cât de mare este arsenalul de rachete al Iranului, iar „incertitudinea legată de cât de mult ar putea rezista [regimul] îi ajută”, a spus și analistul Decker Eveleth de la CNA Corp. din Washington DC.

Atacurile aeriene ale Statelor Unite par să vizeze în primul rând bazele subterane din sudul Iranului, în timp ce avioanele militare ale Israelului bombardează bazele din nordul țării.

Decizia de a ataca ținte de la suprafață reflectă atât numărul mare de baze subterane pe care Iranul le deține, cât și stocul limitat de bombe distrugătoare de buncăre din arsenalul Statelor Unite, potrivit analiștilor.

„Aceste atacuri sunt lansate în valuri, distrugând două sau trei ținte în același timp”, a explicat Colin David, fost specialist în rachete al armatei SUA și cercetător din partea institutului israelian Alma. „După mai multe valuri, bazele nu mai sunt eficiente din cauza pierderii structurilor de suprafață și a lansatoarelor.”

Cu toate că Teheranul a construit câteva sisteme cu care poate lansa rachete din interiorul bazelor subterane, precum cea din Khormuj, iranienii au abandonat în mare parte această tactică din cauza dificultăților tehnice privind reutilizarea silozurilor, potrivit lui Eveleth.

