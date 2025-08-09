Soldații ucraineni au reușit să distrugă un lansator multiplu de rachete Grad rusesc după ce au supravegheat mai multe zile rutele pe care se deplasează, pentru ca apoi să planteze mine pe drumul folosit de ruși. Rezultatul a fost distrugerea completă a vehiculului care poate lansa până la 40 de rachete la o salvă.

„O vânătoare interesantă pentru BM-21 Grad rusesc. Au fost descoperite poziția din care trage MLRS-ul rusesc Grad și rutele pe care se deplasează. Rutele pe care se deplasează (lansatorul) Grad au fost minate cu ajutorul FPV cu mine PTM-2. Pe unul dintre acestea, un Grad încărcat complet a explodat în cele din urmă”, se arată pe contul Special Kherson Cat, specializat în informații despre războiul din Ucraina, într-o postare pe rețeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile înregistrate din dronă arată cum lansatorul rusesc trage salve de rachete și se deplasează pe un drum la marginea unei păduri, iar apoi drona se apropie de drumul respectiv, unde, potrivit sursei citate, a amplasat mine PTM-2.

La următoarea trecere pe același drum, lansatorul rusesc a călcat pe una din minele amplasate și a sărit în aer într-o explozie puternică.

Lansatoarele multiple rusești sunt o armă redutabilă, inventată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care poate lansa un baraj de rachete la distanțe mici și provoca daune mari.

Ucrainenii au reușit să distrugă până acum aproape 1.500 de astfel de echipamente, potrivit estimărilor Statului Major al armatei ucrainene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.