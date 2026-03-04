Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”

Cele trei avioane F-15 americane care s-au prăbușit duminică în Kuweit au fost doborâte de un avion de vânătoare kuweitian, în urma unui incident de foc fratricid (friendly fire) între aliați, scrie Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu rapoartele inițiale ale incidentului.

Un pilot kuweitian de F/A-18 a lansat trei rachete împotriva avioanelor americane, potrivit uneia dintre sursele citate de WSJ, un oficial american.

Toate cele trei avioane americane s-au prăbușit, dar piloții și ofițerii de arme din spate s-au catapultat în siguranță, a declarat armata americană.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce o dronă iraniană a pătruns în spațiul aerian kuweitian și a lovit un centru de operațiuni tactice dintr-un port comercial, ucigând șase soldați americani, potrivit unei a doua surse citate de WSJ.

Forțele kuweitiene erau în alertă când radarele lor au detectat avioanele americane care zburau și au tras asupra lor, a mai spus persoana respectivă.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA a refuzat să comenteze. Incidentul este în curs de investigare, iar cauza oficială a accidentului s-ar putea schimba.

Un al doilea oficial american a subliniat acest aspect, adăugând că apărarea aeriană terestră kuweitiană ar fi putut juca un rol.

„Este un mediu aerian foarte aglomerat”

Incidentul de foc fratricid subliniază provocările unui război aerian complex, cu un mozaic regional de apărare aeriană, au declarat foști oficiali militari. Numărul mare de avioane, rachete și drone creează o combinație neclară pe cer.

„Este un mediu aerian foarte aglomerat, iar în perioade de stres, tensiune, criză și - cu siguranță în acest caz - conflict, este și mai aglomerat”, a declarat Mark Gunzinger, colonel în rezervă al Forțelor Aeriene, care a pilotat bombardiere B-52 și care lucrează în prezent la Institutul Mitchell pentru Studii Aerospatiale.

În cadrul atacului aerian asupra Iranului, care a început sâmbătă, piloții de vânătoare americani zboară în misiuni repetate alături de avioane de realimentare, avioane de recunoaștere, bombardiere, drone și alte aeronave americane.

Comandamentul Central al SUA a enumerat 19 tipuri diferite de aeronave care sunt utilizate în Orientul Mijlociu, toate zburând cu viteze diferite și îndeplinind funcții diferite.

Spațiul aerian este și mai aglomerat de rachetele de croazieră Tomahawk și rachetele lansate de SUA cu sisteme HIMARS asupra Iranului, alături de valuri de rachete balistice iraniene și drone lansate ca represalii.

Interceptoarele utilizate pentru a elimina amenințările iraniene complică situația aeriană, nu doar pentru că străbat cerul, ci și pentru că rămășițele unei lovituri reușite cad din cer.

Iranul a lansat și propriile avioane de luptă. Luni, Qatarul a declarat că a doborât două bombardiere iraniene Suhoi Su-24.

Cauze posibile

Haosul poate îngreuna misiunea unităților de apărare aeriană de la sol de a distinge între obiectele zburătoare aliate și cele inamice. Deși există un întreg sistem de protocoale și tehnologii concepute pentru a evita astfel de accidente, oamenii nu sunt perfecți, iar „ceața războiului” este reală, mai scrie WSJ.

Spațiul aerian din Orientul Mijlociu este acum mult mai complex decât era în timpul războaielor SUA cu Irakul la începutul anilor 1990 și la începutul anilor 2000. Iranul lansează nu doar rachete, ci și drone kamikaze care zboară la joasă altitudine, potrivit lui Dan Karbler, un general-locotenent în rezervă care a condus Comandamentul Armatei pentru Apărarea Spațială și Antirachetă.

Un incident fratricid precum cel din Kuweit se întâmplă de obicei din cauza mai multor incidente de comunicare sau a unor defecțiuni ale echipamentelor, a spus Karbler.

Anchetatorii vor verifica dacă transponderele de identificare aliat-inamic, care ar trebui să transmită electronic informații despre un avion, funcționau corect.

Alți factori sunt dacă kuweitienii cunoșteau traiectoriile de zbor planificate ale avioanelor americane, dacă avioanele în sine zburau pe rutele corecte și dacă Kuweitul a putut comunica cu avioanele F-15, fie electronic, fie vocal.

F-15, avion invincibil

Există, de asemenea, multe tipuri diferite de frecvențe provenite de la radare, bruiaje și alte semnale transmise pe spectrul electromagnetic, care pot interfera cu sistemele de comunicații militare, a spus Gunzinger.

„Situația este cu atât mai complicată cu cât există diferite sisteme de apărare aeriană care funcționează pe frecvențe diferite, care nu sunt integrate, iar unele dintre aceste sisteme încearcă în mod activ să contracareze amenințări precum dronele”, a spus el.

F-15, un avion de luptă care zboară din anii 1970, nu a fost niciodată doborât de un avion inamic în luptă aeriană. Modelele mai vechi ale F-15, care puteau efectua doar lupte aer-aer, și cele mai noi, încă construite de Boeing, care puteau lovi și ținte la sol, se mândresc cu un record de 104-0 împotriva avioanelor inamice.

Un F-15E Strike Eagle, similar celor doborâte, avea un preț de achiziție de 31,1 milioane de dolari la sfârșitul anilor 1990, potrivit unei fișe informative a Forțelor Aeriene. Noile avioane F-15EX costă aproximativ 100 de milioane de dolari.

Un fost ofițer a remarcat costul ridicat al greșelii de duminică.

„Pierderile sunt o realitate a războiului, iar noi nu le luăm în calcul”, a declarat colonelul în rezervă al Forțelor Aeriene, John „JV” Venable.

„În ultimii 30 de ani, nu am înregistrat nicio pierdere în luptă. Acum, pierderile cu aceste sisteme de arme de ultimă generație, fie că este vorba de foc fratricid sau de foc inamic, ne arată că avem nevoie de mai multe avioane.”

Editor : B.P.