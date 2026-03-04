Live TV

Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”

Data actualizării: Data publicării:
USAF Tests Weapons In Nevada Desert
Foto: Guliver/GettyImages
Din articol
„Este un mediu aerian foarte aglomerat” Cauze posibile F-15, avion invincibil

Cele trei avioane F-15 americane care s-au prăbușit duminică în Kuweit au fost doborâte de un avion de vânătoare kuweitian, în urma unui incident de foc fratricid (friendly fire) între aliați, scrie Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu rapoartele inițiale ale incidentului.

Un pilot kuweitian de F/A-18 a lansat trei rachete împotriva avioanelor americane, potrivit uneia dintre sursele citate de WSJ, un oficial american.

Toate cele trei avioane americane s-au prăbușit, dar piloții și ofițerii de arme din spate s-au catapultat în siguranță, a declarat armata americană.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce o dronă iraniană a pătruns în spațiul aerian kuweitian și a lovit un centru de operațiuni tactice dintr-un port comercial, ucigând șase soldați americani, potrivit unei a doua surse citate de WSJ.

Forțele kuweitiene erau în alertă când radarele lor au detectat avioanele americane care zburau și au tras asupra lor, a mai spus persoana respectivă.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA a refuzat să comenteze. Incidentul este în curs de investigare, iar cauza oficială a accidentului s-ar putea schimba.

Un al doilea oficial american a subliniat acest aspect, adăugând că apărarea aeriană terestră kuweitiană ar fi putut juca un rol.

„Este un mediu aerian foarte aglomerat”

Incidentul de foc fratricid subliniază provocările unui război aerian complex, cu un mozaic regional de apărare aeriană, au declarat foști oficiali militari. Numărul mare de avioane, rachete și drone creează o combinație neclară pe cer.

„Este un mediu aerian foarte aglomerat, iar în perioade de stres, tensiune, criză și - cu siguranță în acest caz - conflict, este și mai aglomerat”, a declarat Mark Gunzinger, colonel în rezervă al Forțelor Aeriene, care a pilotat bombardiere B-52 și care lucrează în prezent la Institutul Mitchell pentru Studii Aerospatiale.

În cadrul atacului aerian asupra Iranului, care a început sâmbătă, piloții de vânătoare americani zboară în misiuni repetate alături de avioane de realimentare, avioane de recunoaștere, bombardiere, drone și alte aeronave americane.

Comandamentul Central al SUA a enumerat 19 tipuri diferite de aeronave care sunt utilizate în Orientul Mijlociu, toate zburând cu viteze diferite și îndeplinind funcții diferite.

Spațiul aerian este și mai aglomerat de rachetele de croazieră Tomahawk și rachetele lansate de SUA cu sisteme HIMARS asupra Iranului, alături de valuri de rachete balistice iraniene și drone lansate ca represalii.

Interceptoarele utilizate pentru a elimina amenințările iraniene complică situația aeriană, nu doar pentru că străbat cerul, ci și pentru că rămășițele unei lovituri reușite cad din cer.

Iranul a lansat și propriile avioane de luptă. Luni, Qatarul a declarat că a doborât două bombardiere iraniene Suhoi Su-24.

Cauze posibile

Haosul poate îngreuna misiunea unităților de apărare aeriană de la sol de a distinge între obiectele zburătoare aliate și cele inamice. Deși există un întreg sistem de protocoale și tehnologii concepute pentru a evita astfel de accidente, oamenii nu sunt perfecți, iar „ceața războiului” este reală, mai scrie WSJ.

Spațiul aerian din Orientul Mijlociu este acum mult mai complex decât era în timpul războaielor SUA cu Irakul la începutul anilor 1990 și la începutul anilor 2000. Iranul lansează nu doar rachete, ci și drone kamikaze care zboară la joasă altitudine, potrivit lui Dan Karbler, un general-locotenent în rezervă care a condus Comandamentul Armatei pentru Apărarea Spațială și Antirachetă.

Un incident fratricid precum cel din Kuweit se întâmplă de obicei din cauza mai multor incidente de comunicare sau a unor defecțiuni ale echipamentelor, a spus Karbler.

Anchetatorii vor verifica dacă transponderele de identificare aliat-inamic, care ar trebui să transmită electronic informații despre un avion, funcționau corect.

Alți factori sunt dacă kuweitienii cunoșteau traiectoriile de zbor planificate ale avioanelor americane, dacă avioanele în sine zburau pe rutele corecte și dacă Kuweitul a putut comunica cu avioanele F-15, fie electronic, fie vocal.

F-15, avion invincibil

Există, de asemenea, multe tipuri diferite de frecvențe provenite de la radare, bruiaje și alte semnale transmise pe spectrul electromagnetic, care pot interfera cu sistemele de comunicații militare, a spus Gunzinger.

„Situația este cu atât mai complicată cu cât există diferite sisteme de apărare aeriană care funcționează pe frecvențe diferite, care nu sunt integrate, iar unele dintre aceste sisteme încearcă în mod activ să contracareze amenințări precum dronele”, a spus el.

F-15, un avion de luptă care zboară din anii 1970, nu a fost niciodată doborât de un avion inamic în luptă aeriană. Modelele mai vechi ale F-15, care puteau efectua doar lupte aer-aer, și cele mai noi, încă construite de Boeing, care puteau lovi și ținte la sol, se mândresc cu un record de 104-0 împotriva avioanelor inamice.

Un F-15E Strike Eagle, similar celor doborâte, avea un preț de achiziție de 31,1 milioane de dolari la sfârșitul anilor 1990, potrivit unei fișe informative a Forțelor Aeriene. Noile avioane F-15EX costă aproximativ 100 de milioane de dolari.

Un fost ofițer a remarcat costul ridicat al greșelii de duminică.

„Pierderile sunt o realitate a războiului, iar noi nu le luăm în calcul”, a declarat colonelul în rezervă al Forțelor Aeriene, John „JV” Venable.

„În ultimii 30 de ani, nu am înregistrat nicio pierdere în luptă. Acum, pierderile cu aceste sisteme de arme de ultimă generație, fie că este vorba de foc fratricid sau de foc inamic, ne arată că avem nevoie de mai multe avioane.”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pakistan and United States two flags textile cloth, fabric texture
Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate
Anulări la Henri Coandă.
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate
First Lady Hosts AI Education Summit
Sam Altman recunoaşte că OpenAI s-a grăbit să anunțe acordul cu Pentagonul: „A părut oportunist şi neglijent”
two Iranian Kurdish Peshmerga member of the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) inspect damage sustained at the Azadi Camp of the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI)
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului
five-storey building in the Tebbaneh neighborhood of Tripoli, collapsed
Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar
Recomandările redacţiei
avion militar al SUA pe un portavion
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei...
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Israelul promite să elimine...
liderii coalitie
Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou...
Detalii dintr-o benzinărie OMV din București, miercuri 18 ianuarie 2023.
Prima scumpire la pompă în România, din cauza războiului în Orientul...
Ultimele știri
Cutremur în Sicilia, pe versantul sudic al vulcanului Etna: Școlile din Catania au fost închise
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru vânzarea online de parfumuri contrafăcute de peste 400.000 de euro
Raport: Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040. E nevoie de „măsuri drastice”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de...
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi pasă deloc!" Donald Trump a spus care e "cel mai rău scenariu", după ce a bombardat Iranul
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...