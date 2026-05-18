Cum au încercat oamenii lui Viktor Orban să distrugă probe după ce au pierdut puterea. Descoperirea făcută de Peter Magyar

Prim-ministrul Ungariei a declarat că va depune o plângere penală după ce, în interiorul clădirii unui fost minister, au fost descoperite documente mărunțite și materiale de campanie, ceea ce ridică noi întrebări cu privire la utilizarea resurselor statului sub guvernul lui Viktor Orbán.

Péter Magyar a declarat duminică că personalul care curăța subsolul clădirii fostului Minister al Construcțiilor și Transporturilor a găsit între 15 și 20 de saci cu documente mărunțite, alături de cutii cu materiale de campanie legate de partidul de dreapta Fidesz al lui Orbán.

Imaginile postate de premierul maghiar pe Facebook păreau să arate saci conținând hârtie mărunțită alături de pliante de campanie și pancarte cu sloganul „Fidesz, alegerea sigură”, precum și materiale promoționale legate de János Lázár, fostul șef al ministerului.

Magyar a spus că descoperirea a ridicat suspiciuni cu privire la mai multe posibile infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a partidului și utilizarea abuzivă a resurselor statului pentru activități politice.

„Curtea de Conturi ar fi trebuit să examineze aceste chestiuni și, firește, poliția va efectua, de asemenea, o anchetă”, a spus el în videoclip.

Plângere penală

Magyar a declarat că guvernul său va depune o plângere penală oficială și va oferi informații actualizate odată ce vor începe audierile poliției sau alte măsuri de anchetă.

Acuzațiile vin la doar câteva zile după ce guvernul lui Magyar a preluat puterea, angajându-se să investigheze presupusele cazuri de corupție, abuzuri de putere și utilizarea abuzivă a resurselor statului sub administrația lui Orbán.

Magyar i-a acuzat pe fostul premier și pe membrii partidului său, Fidesz, că au adus țara în pragul falimentului, în timp ce își umpleau propriile buzunare prin corupție și clientelism.

Noul prim-ministru a indicat creșterea datoriei publice la aproape 75% din PIB și inflația care va atinge un nivel maxim de 26% în 2023, în timp ce oligarhii au încasat zeci de miliarde de forinți prin contracte guvernamentale, ca exemple ale modului în care partidul Fidesz „jefuiește și trădează” Ungaria.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile de luna trecută, asigurându-și 141 de locuri în parlamentul de 199 de membri și punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán în calitate de prim-ministru.

