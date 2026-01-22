Live TV

Video Cum au încercat oficiali americani să facă lobby împotriva interzicerii alegerii liderului extremei drepte Marine Le Pen

Data publicării:
Marine Le Pen
Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen. Foto: Profimedia Images

Tentativă de interferență americană în procesul electoral francez. Un consilier politic important al Departamentului de Stat al SUA a întrebat anul trecut un magistrat francez dacă poate interveni în legătură cu interdicția electorală impusă liderului de extremă dreapta Marine Le Pen. Detaliile acestei întâlniri, care nu au fost făcute publice până acum, vor readuce în atenție eforturile SUA de a sprijini extrema dreaptă europeană. Președintele SUA, Donald Trump, a criticat interdicția electorală impusă lui Le Pen, considerând-o un exemplu de utilizare a „legislației pentru a reduce la tăcere libertatea de exprimare”, scrie POLITICO.

Magistrata franceză Magali Lafourcade a declarat pentru POLITICO că ea și un coleg au avut o întâlnire în luna mai cu consilierul Departamentului de Stat Samuel Samson, care a fost în atenția presei anul trecut pentru că a propus utilizarea fondurilor contribuabililor americani pentru a o susține pe Le Pen.

Lafourcade a declarat că era suficient de îngrijorată de abordarea americană încât să informeze Ministerul Afacerilor Externe de la Paris. Ministerul Afacerilor Externe a refuzat să comenteze.

Întâlnirea a fost organizată de Ambasada SUA la Paris și a avut loc la două luni după ce Le Pen a fost condamnată pentru delapidare, fapt pentru care i s-a interzis să candideze la funcții publice timp de cinci ani, ceea ce a eliminat-o din cursa pentru alegerile prezidențiale din 2027. Recursul lui Le Pen împotriva interdicției este în curs de desfășurare, iar verdictul este așteptat în cursul acestui an.

Samson, un funcționar politic care a absolvit recent Universitatea din Texas la Austin, potrivit profilului său LinkedIn, a scris anterior un articol pentru Departamentul de Stat în care descria Europa ca „un focar de cenzură digitală, migrație în masă, restricții asupra libertății religioase și numeroase alte atacuri asupra autoguvernării democratice”.

La întâlnirea cu Lafourcade a participat și Christopher Anderson, un diplomat din același departament în care Samson ocupă funcția de consilier politic principal — Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă.

Magali Lafourcade, secretar general al Comisiei franceze pentru drepturile omului (CNCDH), un organism independent care consiliază guvernul, a declarat pentru Agence France-Presse (AFP) că a raportat imediat conţinutul întâlnirii Ministerului francez de Externe, temându-se de o potenţială „manipulare a dezbaterii publice în Franţa”.

Confirmând comentariile pe care le-a făcut la France 5 TV, Lafourcade a spus că a fost foarte surprinsă de tonul discuţiei pe care a avut-o cu consilierii americani la Paris în luna mai, atunci când aceştia au orientat conversaţia către condamnarea judecătorilor francezi ai lui Le Pen în 2025, după ce aceasta a fost găsită vinovată de deturnarea de fonduri ale Parlamentului European.

Le Pen, în vârstă de 57 de ani, care conduce partidul anti-imigraţie Rassemblement national (RN), este considerată una dintre principalele candidate la alegerile prezidenţiale de anul viitor până la pronunţarea sentinţei. Ea a primit, de asemenea, o pedeapsă de patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare şi doi ani cu brăţară electronică. Ea a fost condamnată la plata unei amenzi de 100.000 de euro (87.000 de lire sterline).

Le Pen a făcut apel împreună cu 10 dintre cei 24 de membri ai partidului care au fost condamnaţi anul trecut. Ea a negat că ar fi comis vreo infracţiune şi se prezintă în faţa instanţei din Paris într-un nou proces, în încercarea de a-şi anula condamnarea şi pedeapsa. Ea a declarat miercuri în faţa instanţei că a acţionat întotdeauna cu bună-credinţă.

Lafourcade a declarat că Samuel D Samson și Christopher Anderson căutau „elemente care să susţină o teorie care ar fi putut, poate, servi la dezinformarea sau manipularea dezbaterii publice din Franţa”.

Ea a spus că a încercat să explice procesul judiciar francez, dar că cei doi bărbaţi „erau convinşi că era un proces politic care avea ca scop eliminarea din cursa prezidenţială sau interzicerea ei din motive pur politice”.

Ei au considerat că Le Pen a fost tratată în mod nedrept şi a fost victima unei „condamnări politice” şi că au căutat elemente care să susţină această opinie.

Lafourcade, care nu este implicată în cazul Le Pen, a spus că era îngrijorată deoarece acesta nu este genul de conversaţie care „ar trebui să aibă loc cu aliaţii”. Ea a spus că a simţit că acest lucru ar putea fi perceput ca o formă de interferenţă, aşa că a raportat imediat conversaţia ministerului de Externe, „ceea ce nu fac niciodată, deoarece suntem o instituţie independentă şi nu raportăm discuţiile pe care le avem cu diplomaţii”.

Ea a spus că ministerul de Externe, care nu a făcut niciun comentariu, i-a spus că va lua foarte în serios raportul ei.

Departamentul de Stat nu a răspuns la întrebările care îi identificau pe Samson şi Anderson ca fiind oficialii americani care s-au întâlnit cu Lafourcade.

Editor : M.C

