Cum au murit cei doi români în furtuna din Grecia. Copilul a fost luat pe sus de rafale, spun martorii oculari

Natura s-a dezlănţuit în Grecia miercuri noapte. Furtuni de o violenţă rară au devastat nordul ţării şi peninsula Halkidiki, plină de turişti în această perioadă. Şapte oameni au murit, printre care un copil şi o femeie din România, deşi părea că sunt la adăpost, într-un local. Tavanul s-a prăbuşit peste ei. Mai mult, copilul a fost luat pe sus de rafale şi izbit de fereastra tavernei. Peste 100 de oameni au fost răniţi, dintre care 25 se află încă în spital. Peisajul în regiune este acum dezolant. Iar zone întinse au rămas fără curent și fără apă.

Pentru doi români, o femeie de 54 de ani și un copil de 8 ani, vacanța din stațiunea Nea Plagia, a luat sfârșit într-un mod tragic. Luau cina la o tavernă în momentul în care acoperișul localului s-a prăbușit peste ei.

Martorii povestesc că vântul a fost atât de puternic, încât l-a ridicat pe băiat în aer și l-a izbit de una dintre ferestrele tavernei în momentul în care acesta a încercat să fugă pentru a se salva. A fost, ulterior, pronunțat mort la spital.

Trupul femeii a fost descoperit sub dărâmături.

„Am fugit în toate direcțiile....Am scos de sub dărâmături pe cine am putut. Din păcate, nu am reușit să ajungem la femeie”, povestesc cei care le-au fost alături românilor în ultimele clipe.

La cinci kilometri nord, în Sozopoli, doi cehi și-au pierdut viața după ce autorulota în care se aflau a fost dată peste cap de vântul puternic. Iar în Nea Potidea, la 17 kilometri sud, doi ruși, un bărbat de 39 de ani și fiul lui de doi ani, au murit striviți de un copac căzut.

Mai mulți turiști români au fost martori la această dramă.

Bobonete, martor la urgia din Grecia: „În ultima secundă ne-am adăpostit”

Și celebrul actor de comedie Mihai Bobonete a fost la un pas de moarte.

„Nenorocire, așa ceva am mai văzut cu ochii mei la Făcăieni, prin 2000 și puțin, când împreună cu finul meu am fost luați pe sus de prima tornadă făcută publică de pe la noi. Aici, în Grecia, am fost la un pas să o mierlim, pentru că tot insistam să stăm pe terăsuca aia și să vedem ce se aude ca un șuierat așa... În ultima secundă ne-am ridicat și ne-am adăpostit. Horror a fost, vânt cu peste 120 km/h, ploaie extremă, copacii căzuți, acoperișuri smulse, garduri căzute, mașini luate pe sus, plaja nici nu zici că a fost...”, a scris Mihai Bobonete pe Facebook.

„Și aici la noi s-au rupt copaci, au picat peste acoperișuri și, mă rog, au fost câteva victime din câte am înțeles, au circulat foarte mult salvările pe aici. Aseară, cu două minute, trei înainte de dezastru, noi am fost la hotel și a început să bată piatra, am rămas fără curent, am închis tot, uși, geamuri. Oricum, furtuna a durat vreo 20 de minute, să spun, dar alea 20 de minute au fost.... eu așa ceva n-am văzut”, a povestit pentru Digi24 Alina Radi, turistă din România.

„A fost foarte rapid totul, a durat jumătate de oră și a fost foarte violentă furtuna, vânt puternic, așa cum nu am mai văzut până acum în Halkidiki.

Primul braț din Halkidiki, Kasandra, este în totalitate afectat de o pană de curent. La fel, câteva părți din Sithonia, al doilea braț, unde nu e electricitate. Mașinile au fost distruse, nu știu de câte ori, dar din cauza vântului puternic, copacii au fost rupți și au căzut pe mașini”, a relatat Haralampos Vrionis, ghid de turism.

Cel mai recent bilanț indică 120 de răniți. Printre ei, și un român. Nordul Greciei este o destinație favorită de vacanță pentru mulți români.

O furtună supercelulară

Furtuna care a lovit peninsula Halkidiki și orașul Salonic a durat doar 20 de minute, dar a fost înfiorătoare. Martorii spun că nu au mai văzut niciodată așa ceva în Grecia. Au fost ploi abundente, trăsnete și vânt extrem de puternic. Terasele și restaurantele erau pline de oameni de toate vârstele, de la bebeluși la pensionari.

„Salutări din Grecia, din Salonic. Dumnezeule! Este o furtună supercelulară mare și înfricoșătoare. În nordul Greciei. În Salonic. Avem o furtună supercelulară uriașă precum vedeți. Este terifiant, credeți-mă. Dumnezeule. Este absolut american. E ca în America! Dumnezeule!”, a relatat pe rețelele de socializare un martor ocular.

Au fost date sute de apeluri la pompieri. Șeful protecției civile din zona afectată a declarat că, în 25 de ani de carieră, nu s-a mai confruntat cu o furtună atât de puternică.

Noul guvern de la Atena a activat o celulă de criză, iar ministrul de interne a mers în Halkidiki.

Și pescarii obișnuiți cu capriciile mării sunt uimiți de furia furtunii.

„Am 77 de ani. N-am văzut niciodată o situație atât de îngrozitoare. Niciodată!”, spune Konstantinos.

După ivirea zorilor, localnicii și turiștii au putut vedea amploarea dezastrului. Pagubele de pe plajă pălesc pe lângă cele provocate restaurantelor, hotelurilor și locuințelor. Autoritățile elene au decretat stare de urgență în regiunea Halkidiki.

