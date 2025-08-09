Cum au nimicit trupele de comando ucrainene un întreg batalion rusesc. Unitatea Timur, bătălii sângeroase cu rușii în Europa și Africa

Soarele abia ce răsărise deasupra regiunii Sumî când o mult temută unitate a forțelor speciale ucrainene a lansat una dintre cele mai curajoase asalturi din războiul contra Rusiei. Trupele de comando ale Kievului s-au infiltrat adânc în spatele liniilor rusești și au reușit să distrugă mai multe centre de comandă într-un atac surpriză care, potrivit serviciului ucrainean de informații militare (GUR), a eliminat un întreg batalion rusesc și a oprit ofensiva armatei ruse în nord-estul Ucrainei.

Misiunea îndrăzneață a fost îndeplinită de Unitatea Specială Timur, un grup de forțe de elită din cadrul GUR specializat în ambuscade și raiduri atât la sol, cât și pe mare. Cel puțin 334 de soldați ruși au fost uciși și peste 550 răniți în urma operațiunii, potrivit oficialilor ucraineni.

Operațiunile desfășurate de unitatea Timur sunt de obicei secrete, însă forțelor speciale ucrainene le-au fost atribuite unele dintre cele mai complexe misiuni din întreg războiul, ceea ce le-a conferit un statut aproape legendar în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit unitatea după pseudonimul folosit chiar de liderul unității, locotenent-colonel Timur, care a reușit prin operațiunile lansate împotriva rușilor să creeze panică și haos în rândul inamicilor.

Timur a devenit un erou pentru poporul său pe data de 24 august 2023 – Ziua Independenței Ucrainei – după ce a ridicat steagul Ucrainei în Crimeea pentru prima dată după aproape 10 ani de ocupație.

Una dintre primele unități, de la al Doilea Război Mondial și până acum, care a desfășurat cu succes raiduri adânci pe teritoriile controlate de Rusia

În raidul din Crimeea, ucrainenii au folosit bărci și ski-jeturi ca să traverseze o distanță de 200 de kilometri din Marea Neagră până pe coasta de vest a Crimeei, acolo unde se află o bază militară rusească echipată cu sisteme de război electronic puternice pe care rușii le foloseau să bruieze rachetele ucrainene.

După câteva schimburi de focuri, ținta a fost lovită, iar misiunea „Produdjenia sili” (Forța se trezește) a fost lăudată drept o importantă victorie militară.

Ceea ce a fost probabil și mai important a fost mesajul pe care ucrainenii l-au transmis prin această operațiune: Rusia este vulnerabilă. Oamenii din Crimeea „vor vedea că am venit și rușii vor înțelege că putem apărea oriunde în orice moment”, a spus Timur despre acea operațiune.

Locotenent-colonel Timur (centru) a devenit un erou pentru poporul său pe data de 24 august 2023 – Ziua Independenței Ucrainei – după ce a ridicat steagul Ucrainei în Crimeea pentru prima dată după aproape 10 ani de ocupație. Captură foto: X

Unitatea Timur este compusă din aproximativ 20 de alte unități mai mici specializate în astfel de operațiuni de război neregulat. Unele trupe sunt specializate în atacurile cu drone, în timp ce altele excelează la raiduri amfibii și operațiuni de sabotaj pe teritoriul inamic. Una dintre unități este formată din scafandrii militari.

„Este probabil una dintre primele unități, de la al Doilea Război Mondial și până acum, care a desfășurat cu succes raiduri adânci cu misiuni secrete pe teritoriile controlate de Rusia”, a spus directorul general al Centrului Ucrainean de Securitate și Cooperare, Dmitro Jmailo.

Unitatea Timur a participat la apărarea Bahmutului, eliberarea Insulei Șerpilor și vânarea mercenarilor ruși în Sudan

Unitatea Timur a luat parte la unele dintre cele mai sângeroase bătălii din război – de la apărarea „drumului vieții” în Bahmut la eliberarea Insulei Șerpilor din Marea Neagră și vânarea mercenarilor ruși în Sudan.

Unitatea este echipată cu arme din Occident, are multă experiență de luptă, este bine motivată și extrem de eficientă, potrivit analistului militar Ivan Stupak, fost ofițer al serviciului de securitate al Ucrainei (SBU).

Versatilitatea unității s-a văzut și în timpul operațiunii din Sumî, unde trupele lui Timur au demonstrat că pot lupta la fel de bine în tranșee, păduri și în aer.

Rusia a invadat regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei imediat după ce a respins trupele ucrainene din Kursk, având ca scop crearea unei „zone tampon” pentru a preveni alte incursiuni ucrainene pe teritoriile rusești de la graniță.

GUR a anunțat săptămâna aceasta că ofensiva rusă în Sumî a fost oprită când unitatea Timur s-a infiltrat în spatele pozițiilor inamice și a „înfrânt” sute de soldați ruși în lupte la sol și prin bombardamente aeriene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aproape 1.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți în timpul operațiunii, potrivit GUR, care a publicat și un videoclip în care puteau fi văzute o parte din atacurile lansate de forțele speciale ucrainene.

Unitatea Timur a lansat și un asalt cu elicoptere în regiunea Harkov în luna mai. La fel ca în asaltul din Sumî, operațiunea a presupus sincronizarea mai multor tipuri de forțe, cu atacuri aeriene, bombardamente de artilerie și operațiuni de sabotaj.

Atacul a fost menit să oprească tentativele armatei ruse de a traversa râul Oskil ce reprezintă o barieră naturală în calea trupelor care încearcă să cucerească orașul Kupiansk, o fortăreață vitală din partea de nord a liniei frontului.

Forțele speciale ucrainene au lovit 600 de adăposturi subterane, nouă depozite de muniție, opt puncte de trecere peste râu ale inamicului și au ucis sau rănit 439 de soldați ruși, potrivit serviciilor de informații ucrainene.

Trupele ucrainene de comando îi vânează pe soldații și mercenarii ruși oriunde în lume

Ucraina a trimis 100 de trupe din Unitatea Timur și în Sudan ca să ajute armata țării să îi respingă pe rebelii Forțelor de Sprijin Rapid (FSR), susținuți de trupele Wagner, din capitala țării, Khartoum.

Trupele de comando ucrainene i-au instruit pe soldații sudanezi să folosească drone și alte noi tehnologii contra rebelilor și au lansat raiduri de noapte, ajutând armata Sudanului să elibereze o parte din teritoriile ocupate de FSR.

Mesajul era clar: nu există niciun front unde forțele speciale ucrainene nu pot desfășura operațiuni contra trupelor sau mercenarilor din Rusia, după cum a spus și liderul unității Timur, anul trecut, pentru Ukrainska Pravda.

„Oriunde există soldați, ofițeri sau persoane implicate cu serviciile speciale ale Federației Ruse, noi îi prindem din urmă”, a spus Timur.

Editor : Raul Nețoiu