Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă înaintea întâlnirii miniștrilor de Externe ai NATO din Suedia, de ce un avion F-16 pilotat de un militar român a reușit să doboare o dronă deasupra Estoniei, în timp ce în România forțele similare ale NATO nu au reușit să facă același lucru în ultimii ani. Șeful NATO a spus că informația este confidențială, dar a lăudat misiunea de poliție aeriană îndeplinită de România.

Întrebat de ce avioanele F-16 pilotate de militari români au reușit să doboare o dronă deasupra Estoniei în timp ce în România forțele similare ale NATO nu au reușit să facă același lucru în ultimii ani, secretarul general al NATO, Mark Rutte a răspuns: „Nu pot spune. Este confidențial”.

El a lăudat aportul adus de misiunea de poliție aeriană a NATO din cadrul operațiunii „Santinela Estică” în zona statelor baltice.

„Avioane F-16 ale României au doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei. Drona nu s-ar fi aflat acolo, dacă nu exista agresiunea Rusiei. Important este că apărarea aeriană a NATO a fost din nou eficientă și vom continua să ne îmbunătățim capacitatea de a face față oricărei amenințări la adresa teritoriului nostru și față de populația noastră.

Noi ne-am pregătit un răspuns calm, decisiv și proporționat la aceste incursiuni ale dronelor. Dacă dronele vin din Ucraina, nu sunt acolo pentru că a vrut să le trimită către Letonia, Lituania sau Estonia, ci din cauza atacului nesăbuit, ilegal și pe scală largă al Rusiei începând cu 2022, după ceea ce a făcut în Crimeea în 2014 împotriva Ucrainei.

Avioanele de luptă F-16 române din cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO în zona baltică au doborât drona deasupra spațiului aerian estonian. Este exact lucrul pentru care ne pregăteam. Cele mai bune măsuri de contracarare a dronelor depind de situație. N-am să comentez în ce situații ai avea nevoie de avioane de luptă sau alte sisteme. Dar, la modul general, în cadrul «Santinelei Estice», nu ne aducem împreună doar capacitățile noastre pe Flancul de Est, dar putem, după ce am învățat toate lecțiile de la Ucraina și din războiul cu drone pe care Ucraina îl poartă împotriva Rusiei cu succes, să încorporăm aceste lecții în sistemele, modelele și abordările NATO.

Trebuie să fim conștienți că luptele din război s-au schimbat iar Ucraina ne arată asta în fiecare zi”, a mai declarat Rutte miercuri în cadrul unei conferințe de presă, înaintea întâlnirii miniștrilor de Externe ai NATO, care are loc la Helsinborg, în Suedia, pe 21 și 22 mai.

