Live TV

Video Rutte, întrebat de ce avioanele F-16 românești au doborât o dronă în Estonia, dar nu au putut face la fel în România: „Nu pot spune”

Data actualizării: Data publicării:
mark rutte
Mark Rutte, secretarul general al NATO / Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă înaintea întâlnirii miniștrilor de Externe ai NATO din Suedia, de ce un avion F-16 pilotat de un militar român a reușit să doboare o dronă deasupra Estoniei, în timp ce în România forțele similare ale NATO nu au reușit să facă același lucru în ultimii ani. Șeful NATO a spus că informația este confidențială, dar a lăudat misiunea de poliție aeriană îndeplinită de România.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat de ce avioanele F-16 pilotate de militari români au reușit să doboare o dronă deasupra Estoniei în timp ce în România forțele similare ale NATO nu au reușit să facă același lucru în ultimii ani, secretarul general al NATO, Mark Rutte a răspuns: „Nu pot spune. Este confidențial”. 

El a lăudat aportul adus de misiunea de poliție aeriană a NATO din cadrul operațiunii „Santinela Estică” în zona statelor baltice. 

„Avioane F-16 ale României au doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei. Drona nu s-ar fi aflat acolo, dacă nu exista agresiunea Rusiei. Important este că apărarea aeriană a NATO a fost din nou eficientă și vom continua să ne îmbunătățim capacitatea de a face față oricărei amenințări la adresa teritoriului nostru și față de populația noastră. 

Noi ne-am pregătit un răspuns calm, decisiv și proporționat la aceste incursiuni ale dronelor. Dacă dronele vin din Ucraina, nu sunt acolo pentru că a vrut să le trimită către Letonia, Lituania sau Estonia, ci din cauza atacului nesăbuit, ilegal și pe scală largă al Rusiei începând cu 2022, după ceea ce a făcut în Crimeea în 2014 împotriva Ucrainei. 

Avioanele de luptă F-16 române din cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO în zona baltică au doborât drona deasupra spațiului aerian estonian. Este exact lucrul pentru care ne pregăteam. Cele mai bune măsuri de contracarare a dronelor depind de situație. N-am să comentez în ce situații ai avea nevoie de avioane de luptă sau alte sisteme. Dar, la modul general, în cadrul «Santinelei Estice», nu ne aducem împreună doar capacitățile noastre pe Flancul de Est, dar putem, după ce am învățat toate lecțiile de la Ucraina și din războiul cu drone pe care Ucraina îl poartă împotriva Rusiei cu succes, să încorporăm aceste lecții în sistemele, modelele și abordările NATO. 

Trebuie să fim conștienți că luptele din război s-au schimbat iar Ucraina ne arată asta în fiecare zi”, a mai declarat Rutte miercuri în cadrul unei conferințe de presă, înaintea întâlnirii miniștrilor de Externe ai NATO, care are loc la Helsinborg, în Suedia, pe 21 și 22 mai.

Citește și Cine este pilotul român al avionului F-16 care a doborât drona din Estonia. Radu Miruță: „I-am remarcat determinarea” 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avioane F-16
Prima reacție a Uniunii Europene după incursiunile cu drone din ţările baltice
mark rutte
Mark Rutte transmite un mesaj dur Kremlinului: un atac nuclear ar avea consecințe „devastatoare”
Mark Rutte.
Ce spune șeful NATO, Mark Rutte, despre retragerea de trupe americane din Europa
Avioane F-16
Balticii mulțumesc României pentru protejarea spațiului aerian, după ce un F-16 românesc a doborât ieri o dronă în Estonia
Garry Kasparov
Garry Kasparov: „Dacă are noroc, NATO ar putea să adere la Ucraina”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL...
Ultimele știri
„Prietenie de o mie de ani”: Peter Magyar relansează relațiile cu Polonia. Varșovia și Budapesta își vor apăra interesele la Bruxelles
Sorin Grindeanu respinge ipoteza numirii Deliei Velculescu la șefia Guvernului. Profilul premierului tehnocrat dorit de PSD
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că „ţine captiv USR”: Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan la Rapid. Giovanni Becali, detalii despre viitorul fotbalistului: „Atunci...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...