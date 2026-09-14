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Cum au reușit extremiștii iranieni să se impună și să saboteze acordul de pace cu SUA. „Războiul a intrat în faza de escaladare”

Data publicării:
Iran
Foto: Profimedia
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Din articol
Nucleul tare Un șef influent al serviciilor secrete Liderul fantomă Planul de război

Extremiștii iranieni, ostili oricărei înțelegeri cu SUA, au zădărnicit acordul printr-o acțiune clandestină de atacare a navelor din Strâmtoarea Hormuz, afirmă surse din interiorul regimului. Președintele Iranului a fost furios când a aflat.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului, se afla în culmea gloriei la începutul lunii iulie, proaspăt ieșit dintr-o negociere de succes a unui acord de pace cu Statele Unite, și se deplasase în Irakul vecin pentru a participa la o parte din spectacolul funerar de o săptămână organizat pentru liderul suprem al Iranului, care fusese asasinat, comentează New York Times.

Brusc, a primit o veste șocantă.

Forțele iraniene deschisese focul asupra a trei nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz, incendiind un tanc de transport de GNL din Qatar și avariind alte nave. Iranul era asediat de opinia publică mondială.

Indignat, Pezeshkian l-a sunat pe generalul Ahmad Vahidi, comandantul-șef al puternicului Corp al Gărzii Revoluționare Islamice, și, ridicând tonul, a calificat acțiunile drept imprudente și a cerut explicații, potrivit celor cinci oficiali iranieni și a celor doi membri ai Gărzii care au cunoștință despre evenimente.

Generalul Vahidi i-a spus președintelui că nu autorizase atacul și nici nu avusese cunoștință în prealabil despre acesta, au afirmat cei cinci oficiali. Consiliul Suprem de Securitate Națională al țării, care joacă un rol crucial atât în război, cât și în negocieri, nu fusese, de asemenea, informat, a spus el.

Nucleul tare

De fapt, o mare parte a conducerii țării nu știa că o facțiune marginală de linie dură decisese să acționeze pe cont propriu. În cele din urmă, aceste eforturi clandestine au zădărnicit demersurile unor pragmatici mai moderați din Iran de a ajunge la încetarea ostilităților cu Statele Unite și de a redresa economia țării aflate în dificultate.

Linia dură a avut succes în parte deoarece singura personalitate cu autoritatea de a rezolva astfel de dispute — noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei — a fost o fantomă de când a preluat funcția în martie. Nu a fost văzut și nu i s-a auzit vocea. Iar autenticitatea declarațiilor scrise și a mesajelor atribuite ayatollahului Khamenei a fost pusă la îndoială, inclusiv de către președintele Pezeshkian, potrivit a trei oficiali iranieni.

Masoud Pezeshkian s-a întors imediat la Teheran. Până a doua zi dimineață, chiar în timp ce ceremoniile funerare erau încă în desfășurare, Statele Unite au ripostat cu lovituri aeriene asupra Iranului. Cele două țări se aflau din nou în război.

Înalți oficiali iranieni și un membru al Gărzii au declarat în interviuri că ceea ce a urmat a reprezentat una dintre cele mai explozive confruntări politice din istoria recentă a conducerii iraniene. Oficialii s-au angajat în schimburi de replici aprinse. Doi generali de rang înalt au amenințat că vor demisiona. Au zburat acuzații de trădare și dezloialitate.

Repercusiunile, au spus oficialii, au contribuit la o reorganizare în cadrul Consiliului Național de Securitate și la numirea de către liderul suprem a generalului Mohsen Rezaei, un politician experimentat și fost comandant-șef al Gărzii Revoluționare, la conducerea consiliului, întrucât se considera că acesta are abilitatea de a media între facțiunile politice.

Dar diviziunile persistă, iar susținătorii liniei dure, care au angajat Iranul pe calea escaladării, se află într-o poziție și mai puternică. Săptămâna trecută, Iranul și Statele Unite și-au adresat reciproc atacuri, Iranul țintind în mod repetat, pentru prima dată, nave militare americane, iar Statele Unite distrugând cel puțin opt petroliere iraniene.

Această relatare a deliberărilor interne ale conducerii iraniene se bazează pe interviuri cu opt oficiali iranieni, trei membri ai Gărzii Revoluționare, patru foști oficiali și pe o analiză a zeci de discursuri și comentarii ale oficialilor guvernamentali și ale generalilor militari din perioada iunie-septembrie, publicate în presa iraniană și pe rețelele sociale. Oficialii intervievați pentru acest articol au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni delicate de securitate națională.

Un șef influent al serviciilor secrete

Trei oficiali iranieni au declarat că anchetele efectuate de guvern și de forțele de securitate au stabilit că decizia de a ataca cele trei nave comerciale în iulie a venit de la clericul Hossein Taeb, un șef influent al serviciilor secrete care s-a opus acordului de pace cu Statele Unite încă de la început. Taeb i-a spus noului lider suprem că Iranul a făcut o greșeală punând capăt războiului și acceptând acordul, au afirmat aceștia.

Taeb, într-un discurs recent adresat familiilor militarilor, a afirmat că nu se opune discuțiilor, dar că „negocierile care ignoră drepturile poporului nostru și cedează în fața cererilor excesive ale inamicului nu au loc în politica Iranului”.

Ayatollahul Khamenei l-a numit recent pe Taeb în funcția de șef al miliției Basij, care este responsabilă de înăbușirea disidenței interne. Anterior, acesta a ocupat timp de peste 20 de ani funcția de șef al agenției de informații a Gărzii Revoluționare, înainte ca fostul lider suprem să-l destituie în 2022 din cauza unor eșecuri, precum infiltrarea israeliană în rândurile subordonaților săi și un complot dejucat în Turcia. Taeb a reapărut după ce acel lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis la începutul războiului, iar acesta a jucat un rol-cheie în alegerea fiului său, Mojtaba, ca succesor al tatălui său, au declarat oficialii la acea vreme.

„Atacul asupra navelor a fost orchestrat cu scopul de a distruge memorandumul de înțelegere cu Trump și de a anula orice perspectivă de negocieri și acorduri viitoare”, a declarat Alireza Namvar Haghighi, expert în Iran și fost oficial care încă mai are legături strânse în cadrul guvernului, într-un interviu acordat din Canada.

Când Masoud Pezeshkian a cerut să afle cine a atacat cele trei nave, i s-a spus că comandanții de pe teren au acționat pe cont propriu, în conformitate cu un ordin care îi împuternicea să atace orice navă care încalcă controlul Iranului asupra strâmtorii, fără a aștepta aprobarea comandamentului central, potrivit oficialilor care au cunoștință despre aceste discuții. Un semn al acestei dispute a fost faptul că sediul Gărzii Revoluționare, Khatam al-Anbiya, nu a emis niciodată o declarație prin care să-și asume responsabilitatea pentru atacul din 7 iulie, așa cum s-a întâmplat de obicei în cazul altor atacuri anterioare și ulterioare.

Oficialii iranieni au transmis aceeași versiune de fapt către Statele Unite și către unii dintre aliații săi regionali în primele ore de după atacuri, dând vina pe operatori rebeli, potrivit oficialilor americani care au informat jurnaliștii la momentul respectiv și celor trei oficiali iranieni.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a fost trimis în Oman, un mediator-cheie, pentru a încerca să calmeze tensiunile cu Washingtonul.

Între timp, pe străzile și la televiziunea de stat din Iran, susținătorii liniei dure au atacat deschis echipa de negociatori și acordul de pace al acesteia, iar la mitingurile nocturne, mulțimile scandau pentru o revenire la război.

Guvernul iranian a elaborat o versiune oficială prin care respinge vina pentru eșecul acordului, afirmând că Washingtonul l-a încălcat primul prin faptul că nu a oprit atacurile Israelului asupra grupării militante Hezbollah din Liban, prin reținerea activelor înghețate ale Iranului și prin trecerea pe ascuns a unor nave printr-o porțiune a Strâmtorii Hormuz care nu este controlată de Iran. Însă puțini din cercurile politice iraniene sunt convinși de această versiune, inclusiv Masoud Pezeshkian însuși, au afirmat cinci oficiali.

Președintele Pezeshkian a declarat public luna trecută că orice acord este supus unor încălcări și că acestea ar trebui abordate prin dialog, nu prin confruntare. Când generalii i-au spus în particular că ayatollahul Khamenei aprobase atacul din iulie asupra celor trei nave, președintele a cerut dovezi, potrivit celor trei oficiali iranieni.

Liderul fantomă

Conform formei de guvernare iraniene, liderul suprem deține autoritatea supremă de a soluționa disputele interne. Însă locul unde se află ayatollahul Khamenei, starea sa de sănătate fizică și acuitatea mentală, precum și măsura în care este implicat în afacerile statului au devenit subiecte ale unor speculații aprinse.

„Situația de securitate impune ca el să fie protejat, dar mă întreb: cât timp ar trebui să dureze asta? Șase luni? Un an? Cinci ani? Zece ani?”, a declarat Hojatoleslam Alireza Pirouzmand, un cleric de rang înalt și cadru didactic la Universitatea Națională de Apărare din Iran, la televiziunea de stat la sfârșitul lunii iulie. El a adăugat că, dacă „nu-l putem vedea pe liderul nostru, atunci vom rămâne într-o stare perpetuă de slăbiciune și declin. ”

În această lună, soacra ayatollahului Khamenei, Tayebeh Mahrouzadeh, a acordat un interviu video extins unui reporter local, în care a descris măsurile extreme de securitate care îi înconjoară pe membrii familiei și a spus că nu au vești despre ayatollah și cei trei copii ai săi. Soțul ei, politicianul Gholam-Ali Haddad Adel, a declarat presei iraniene în iulie că, deși ayatollahul Khamenei nu a avut contact cu nimeni din motive de securitate, „Dacă Dumnezeu vrea, este sănătos”.

Cele câteva comentarii atribuite liderului dispărut cu privire la acordul de pace au alimentat și mai mult disputa. După semnarea acordului, a fost emisă o declarație în numele său în care se spunea că el l-a aprobat deoarece fusese susținut de președinte și de majoritatea membrilor Consiliului Național de Securitate — dar că avea o opinie diferită „din principiu”. Această expresie — „din principiu” — a fost folosită în repetate rânduri de către susținătorii liniei dure pentru a ataca acordul.

În luna mai, Masoud Pezeshkian a declarat că s-a întâlnit cu ayatollahul Khamenei, dar nu a precizat când sau unde. Doi oficiali iranieni și un fost oficial au afirmat că circumstanțele întâlnirii au fost bizare.

Aceștia au spus că s-a folosit o ambulanță cu geamurile fumurii pentru a-l transporta pe Masoud Pezeshkian, în timp ce s-a stabilit o conexiune video securizată. O persoană care a afirmat că era un interlocutor al ayatollahului Khamenei a apărut pe un monitor și se pare că a transmis mesaje între cei doi bărbați.

Președintele Pezeshkian i-a mărturisit unui aliat apropiat că nu era sigur dacă a comunicat efectiv cu liderul suprem, potrivit oficialilor care au cunoștințe despre întâlnire.

Luna trecută, Masoud Pezeshkian a declarat că i s-a acordat o a doua întâlnire și că aceasta a durat șapte ore. „Am discutat despre toate problemele cu care se confruntă țara”, a declarat președintele la televiziunea de stat iraniană, enumerându-le ca fiind accesibilitatea prețurilor, șomajul, sancțiunile, unitatea și reziliența în timp de război. El nu a descris circumstanțele întâlnirii și nici nu a dezvăluit ce a spus ayatollahul Khamenei.

Planul de război

Timp de săptămâni întregi, liderii politici și generalii care conduc Iranul au dezbătut două modalități de a ieși din impasul cu Statele Unite, au declarat oficialii.

Conform unei abordări, Iranul ar putea încerca să revină la negocieri. Conform celeilalte, ar intensifica atacurile asupra țintelor americane, cu scopul de a lovi nave militare, de a ucide soldați americani și de a crește prețurile globale la petrol.

Ambele variante ar avea ca scop încheierea blocadei navale impuse de SUA asupra porturilor din sudul Iranului, care a paralizat comerțul și a redus vânzările de petrol la zero, potrivit oficialilor. Economia Iranului se deteriorează, moneda se depreciază zilnic, inflația crește vertiginos, iar guvernul se confruntă cu un deficit de lichidități.

Generalii de linie dură, printre care generalul de brigadă Seyyed Majid Mousavi, care comandă Forța Aerospatială a Gărzii Revoluționare, au insistat pentru o confruntare, au declarat oficiali și doi membri ai Gărzii Revoluționare. Generalii au declarat Consiliului Național de Securitate că au elaborat un plan de război detaliat în care Iranul și milițiile aliate, în special houthiții din Yemen și grupările armate musulmane șiite din Irak, vor intensifica atacurile, inclusiv asupra instalațiilor petroliere regionale, extinzând și mai mult amploarea războiului și mărind costurile acestuia pentru Statele Unite și aliații săi.

Masoud Pezeshkian și generalul Mohammad Bagher Ghalibaf, care este președintele Parlamentului și principalul negociator cu Statele Unite, s-au numărat printre oficialii care au avertizat că planul de război risca să tragă țara într-un abis, cu lovituri aeriene americane și mai violente și o presiune economică și mai paralizantă.

Însă până sâmbăta trecută, fracțiunea de linie dură a preluat controlul. „Războiul dintre Iran și Statele Unite”, a declarat Mahdi Mohammadi, consilierul principal al generalului Ghalibaf, „a intrat în faza de escaladare”.

Editor : Sebastian Eduard

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