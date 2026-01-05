Live TV

Cum au reușit rușii să bombardeze proprietăți americane în Ucraina. 300 de tone de ulei pe străzile din Dnipro

Data publicării:
Bombardament Dnipro
Dăunările provocate de incendiu și o scurgere majoră de petrol sunt vizibile la fabrica Oleina din Dnipro, după un atac cu drone rusești. Facilitatea este deținută de firma americană de agribusiness Bunge. (Foto Open Source)

Dronele rusești au lovit o fabrică americană din Dnipro, vărsând aproximativ 300 de tone de ulei de floarea-soarelui pe străzile orașului și blocând un dig timp de câteva zile, au declarat oficialii.

Forțele ruse au lovit luni o fabrică deținută de o companie americană în orașul Dnipro, din centrul Ucrainei, vărsând aproximativ 300 de tone de ulei de floarea-soarelui pe drumurile din apropiere și forțând închiderea traficului, au declarat oficialii orașului, scrie Kyiv Post.

Primarul din Dnipro, Boris Filatov, a declarat că ținta a fost o fabrică aparținând companiei Bunge, o firmă americană din domeniul agroalimentar cu sediul în St. Louis, Missouri.

„Rușii au bombardat o proprietate americană”, a declarat Filatov, adăugând că fabrica este deținută de Bunge. Compania produce ulei de floarea-soarelui marca Oleyna în Ucraina.

Potrivit lui Filatov, atacul cu drone a provocat vărsarea unor cantități mari de ulei pe străzile orașului, determinând serviciile să acopere carosabilul cu nisip și materiale absorbante. Se preconizează că traficul de-a lungul digului orașului va rămâne închis timp de două-trei zile.

Fabrica Bunge din Dnipro este o unitate complet integrată de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui, care include operațiuni de zdrobire, rafinare și îmbuteliere.

Postul public ucrainean Suspilne a raportat că ferestrele unui cămin din apropiere au fost sparte, în timp ce echipele de urgență lucrau la locul impactului pentru a remedia daunele și a înlocui geamurile sparte.

Filatov a criticat ceea ce a descris ca fiind o atenție internațională redusă față de atacurile asupra industriei civile.

„Nu înțeleg de ce acest lucru este descris ca fiind „instalații industriale” abstracte, când un oraș cu peste un milion de locuitori poate vedea cu ochii proprii ce se întâmplă”, a spus el.

El a îndemnat locuitorii să aibă răbdare cu perturbările traficului și a mulțumit lucrătorilor municipali care lucrează în condiții de război. Autoritățile orașului au declarat că vor furniza informații actualizate cu privire la închiderea drumurilor și rutele de transport public.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

