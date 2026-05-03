Cum au reușit ucrainenii să neutraluzeze racheta „de neoprit” a lui Putin. „Alchimistul” explică cum funcționează sistemul Lima

Pe măsură ce stocurile de rachete Patriot se epuizează, Ucraina a inventat o nouă modalitate de a doborî rachetele „de neoprit” Kinjal ale Rusiei. Un proiect ucrainean de război electronic (Electronic Warfare - EW) susține că a găsit o soluție împotriva rachetei hipersonice lăudate de Rusia, Kinjal, una dintre cele mai rapide și mai temute rachete de acest tip din lume. Specialiștii ucraineni în război electronic spun că stațiile lor Lima pot devia rachetele Kinjal prin perturbarea navigației prin satelit, scrie Kyiv Independent.

„Când am ridicat zidul nostru de război electronic, din cele 59 de rachete Kinjal lansate, doar una a aterizat. Toate celelalte au fost neutralizate”, a declarat Alkhimyk („Alchimistul”) pentru Kyiv Independent.

„Alchimistul” este comandantul „Night Watch”, o unitate de apărare aeriană care a construit o rețea din ce în ce mai sofisticată de stații de război electronic în toată Ucraina, începând din 2023.

Arma lor principală este „Lima”, o stație de război electronic care a devenit suficient de performantă încât să doboare rachetele Kinjal fără zgomot, în loc să le facă să explodeze.

Un videoclip pe care dezvoltatorul Lima, Cascade Systems, l-a împărtășit cu Kyiv Independent pe 20 aprilie arată un Kinjal căzând inofensiv într-o zonă rurală.

„Alchimistul” susține că stațiile Lima au o rază de acțiune de 300 de kilometri atunci când contracarează rachetele Kinjal.

Cascade Systems afirmă că, începând din vara trecută, proiectul a împiedicat un total de 58 de rachete Kinjal să-și atingă țintele, dintre care 26 numai în primele trei luni ale anului 2026. Dacă aceste informații se confirmă, ar însemna o apărare aproape perfectă împotriva uneia dintre cele mai infame arme ale Rusiei, observă Kyiv Independent.

Cum funcționează sistemul Lima

Pare prea frumos ca să fie adevărat. Cu toate acestea, Forțele Aeriene ale Ucrainei au înregistrat o scădere bruscă a atacurilor cu rachete Kinjal în ultimele luni, doar una dintre aceste temute rachete hipersonice reușind aparent să treacă de apărarea ucraineană în noaptea de 28 martie.

„În raport, înainte de a găsi racheta Kinjal, aceasta era «pierdută din punct de vedere locațional» — unul dintre acei termeni de neînțeles din armată”, a spus „Alchimistul”, care a prezentat un videoclip cu locul prăbușirii, pe care l-au găsit după raportul de dimineață al Forțelor Aeriene. El a spus că sistemul de apărare Lima a deviat racheta Kinjal în cauză către un câmp pustiu.

Cheia stă în antenele de navigație prin satelit multidirecționale pe care Rusia le folosește pentru a-și ghida armele cu rază lungă de acțiune. Sistemele, de la dronele Shahed la rachetele Kinjal, pot naviga în mai multe moduri, inclusiv prin urmărirea propriilor mișcări sau prin orientarea vizuală. Dar când navigația prin satelit este disponibilă, acestea o utilizează în mod implicit.

Antenele rusești cu modul de recepție controlată (CRPA) sunt proiectate pentru a menține armele fixate pe semnalele satelitului, în ciuda interferențelor electronice. Cele mai cunoscute sunt sistemele Kometa, care au fost un blestem pentru Ucraina încă de la începutul invaziei pe scară largă.

Aceste CRPA-uri sunt dotate cu o rețea de ceea ce sunt, de fapt, antene mai mici, care funcționează împreună pentru a identifica semnalele false. Până de curând, pentru a induce în eroare un CRPA era nevoie de mai multe stații de emisie în raza de acțiune decât numărul de sub-antene ale CRPA-ului. Dezvoltatorii chinezi au creat apoi modele matematice care permit CRPA-urilor să contracareze această abordare și le-au vândut Rusiei.

„Aceste antene au fost create pentru a contracara un număr de unități EW care depășește numărul de unități din antenă”, a explicat „Alchimistul”.

El spune că descoperirea a constat în împiedicarea antenelor CRPA să recunoască de unde provine semnalul de spoofing, ceea ce înseamnă că sunt necesare doar 32 de stații Lima pentru a întrerupe legătura unei rachete Kinjal cu semnalele satelitului care o ghidează.

O caracteristică cheie este că, în timp ce stațiile Lima generează semnale de bruiaj și de falsificare, ele dispun de un al treilea tip de semnal care, potrivit „Alchimistului”, piratează efectiv racheta Kinjal în zbor.

„Al treilea tip de semnal este un atac cibernetic”, a afirmat „Alchimistul”.

Atacul, spune el, vizează receptorul rachetei Kinjal. „Pentru ca receptorul să poată lua o decizie, trebuie să descarce o mulțime de date tehnice de la satelit. Am găsit o modalitate de a încărca aceste date astfel încât să extragă date incorecte și să nu se actualizeze pentru o lungă perioadă de timp după ce a părăsit zona noastră.”

„Nu are echivalent”

Proiectul este primul de acest gen care a înregistrat un succes real împotriva antenelor CRPA avansate, antenele de navigație prin satelit pe care Rusia le folosește pentru a filtra semnalele false, a declarat Maksim Skorețki, șeful departamentului de război electronic al Forțelor Terestre ale Ucrainei, pentru Kyiv Independent.

„Sistemul nu are echivalent”, a declarat Skorețki pentru Kyiv Independent. „Nimeni nu a reușit până acum să suprime antenele CRPA cu 16 și 32 de canale, cu atât mai puțin la astfel de distanțe.”

El a confirmat eficacitatea sistemului Lima „în 58 din 59 de cazuri” împotriva rachetelor Kinjal.

Rachetele Kinjal se numără printre armele de vârf ale Rusiei. De asemenea, sunt scumpe. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a estimat în februarie anul trecut că acestea costă 15 milioane de dolari fiecare, deși alte estimări indică un preț mult mai mic.

Potrivit publicației ucrainene de apărare Militarnyi, costul unui Kinjal în conformitate cu cele mai recente contracte este de aproximativ 4,5 milioane de dolari. La 24 februarie 2026, Forțele Aeriene ale Ucrainei au înregistrat un total de 86 de rachete Kinjal pe care Rusia le-a lansat asupra Ucrainei în ultimii patru ani.

Lima vs Patriot

În mai 2023, punerea în funcțiune a primelor sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA a fost întâmpinată de o salvă de rachete Kinjal, care au pus la încercare ceea ce Rusia considerase anterior un sistem de neoprit.

Deși sistemele Patriot, în special rachetele PAC-3, s-au dovedit extrem de eficiente în interceptarea rachetelor Kinjal, viitoarele livrări de rachete PAC-3 către Ucraina sunt în pericol.

În schimb, stațiile Lima sunt fabricate în Ucraina și nu necesită echipamente scumpe de unică folosință, cum ar fi rachetele de interceptare PAC-3, ceea ce le face mult mai ieftine de utilizat.

„Alchimistul” a afirmat că stațiile Lima au devenit, de asemenea, remarcabil de eficiente în devierea de la traiectorie a dronelor Shahed. Un punct sensibil rămâne însă racheta balistică Iskander. Iskander este strâns legată de Kinjal, iar „Alchimistul” atribuie stațiilor Lima o scădere a preciziei loviturilor rachetelor Iskander.

„De obicei, înainte de schimbarea din domeniul nostru, precizia lor era de 10 metri. Dar în timpul atacurilor recente, au ratat ținta cu o distanță cuprinsă între 100 de metri și peste un kilometru”, a spus el.

„Dacă te uiți la întreaga țară, dacă vrei să acoperi întreaga țară – împotriva a tot ce zboară, Shahed-uri și rachete – ai nevoie de mecanisme în valoare de 1 miliard de dolari”, a spus „Alchimistul”.

„Dacă vrei să adaugi apărare împotriva rachetelor balistice, asta înseamnă încă 800 de milioane de dolari. Dar 1,8 miliarde de dolari – asta înseamnă doar două sisteme Patriot.”

Editor : B.P.