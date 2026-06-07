Live TV

Cum bruiază Rusia semnalul GPS în toată Europa, uneori întrerupându-l pentru secunde bune, din 2019 încoace

Data publicării:
profimedia-1098804417
Satelit spațial futurist care orbitează Pământul. Simulare computerizată. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Sateliții ruși au provocat de mai multe ori întreruperi ale semnalului GPS de câteva secunde în toată Europa, potrivit The New York Times (NYT) care citează un studiu recent furnizat publicației americane de oameni de știință specializați în tehnologia GPS și de o persoană familiarizată cu un briefing al Forțelor Aeriene ale SUA privind bruiajul. NYT a aflat, de asemenea, că Uniunea Europeană a efectuat o anchetă cu privire la incidente, deși rezultatele acesteia sunt clasificate, a declarat un purtător de cuvânt.

Conforms sursei citate, concluziile fac parte dintr-un articol de cercetare publicat joi de Todd Humphreys, șeful Laboratorului de Radionavigație de la Universitatea din Texas la Austin, precum și dintr-o cercetare efectuată separat de Richard Bowden și alți experți în navigație de la marea firmă spaniolă de tehnologie GMV.

Împreună, aceștia au concluzionat că, în cel puțin trei dintre cele 75 de cazuri identificate de ei din 2019 încoace, interferența a provenit de la sateliți ruși. Deși suspectează că și restul cazurilor implică aceeași rețea rusă, ei spun că datele disponibile nu sunt suficient de detaliate pentru a identifica vinovatul. Însă, în toate incidentele, același tip de semnal pare să fie cauza interferenței. Bowden a mai spus că semnalele de bruiaj intenționate arată de obicei ca un zgomot aleatoriu, în timp ce acest semnal este clar structurat și bine conceput.

Oamenii de știință nu au reușit să determine motivele rușilor sau dacă aceștia știu măcar dacă semnalele sateliților lor interferează cu serviciile GPS. Dar ceea ce-i îngrijoreaz pe experți este că această activitate — fie ea răuvoitoare sau accidentală — poate continua neîntrerupt ani de zile și poate perturba o tehnologie atât de fundamentală pentru lumea modernă. Un purtător de cuvânt al UE a declarat că se construiește un sistem pentru „detectarea și localizarea interferențelor”, printre alte măsuri de apărare a semnalelor critice de navigație.

Biroul de presă al Ambasadei Rusiei la Washington, D.C., a declarat: „Deocamdată, nu avem niciun comentariu în acest sens.”

Oficiali de rang înalt ai Forțelor Aeriene ale SUA au fost informați cu privire la interferențe, potrivit unei persoane familiarizate cu briefingul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta evaluările interne ale guvernului. Persoana respectivă a confirmat că interferențele aveau loc și că rețeaua de sateliți ruși era responsabilă, dar nu a specificat numărul de incidente sau intenția.

Majoritatea sistemelor de bruiaj funcționează prin generarea unui semnal puternic și zgomotos pe — sau în apropierea — aceleiași frecvențe ca semnalul GPS. Oamenii de știință compară acest fenomen cu modul în care o persoană care strigă într-o cameră va acoperi vocea unei persoane care vorbește în șoaptă.

În acest caz, sateliții perturbatori transmit semnale pe o frecvență adiacentă celei GPS utilizate pe scară largă, dar acestea sunt suficient de puternice încât să se suprapună. Perturbările au loc aproape în întregime în Europa și afectează rețelele GPS ale SUA, Chinei și Uniunii Europene — dar nu și pe cea a Rusiei.

Întreruperile au afectat dispozitive din Islanda până în Italia, dar sunt de scurtă durată, durând mai puțin de 10 secunde de fiecare dată. Acestea nu au provocat perturbări majore, deoarece majoritatea dispozitivelor sunt capabile să utilizeze ultima poziție cunoscută a utilizatorului pentru a naviga pentru o perioadă scurtă de timp sau să recurgă pentru scurt timp la un semnal de rezervă.

Aceste cazuri se numără printre primele exemple cunoscute de interferențe GPS provenite din spațiu. Celelalte două cazuri cunoscute public în care sateliți — unul chinez și unul american — au interferat cu semnalele GPS au fost rezultatul unor defecțiuni tehnice izolate care au provocat interferențe pe frecvențe mai puțin utilizate.

Dar chiar dacă interferența este neintenționată, cercetătorii, academicienii și foștii ofițeri militari au îngrijorări serioase cu privire la amenințarea pe care o reprezintă bruiajul din spațiu pentru GPS.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
4
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
5
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Digi Sport
Lovitură de teatru: paparazzi l-au surprins alături de cea cu care și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A Boeing 737 MAX Navigational Display showing Airports, Route and TCAS traffic
Rusia poate bruia semnalele GPS până în inima Europei. Autoritatea lituaniană: numărul de antene de „spoofing” GPS a crescut de 12 ori
Cabinet Meeting Downing Street London UK - 19 May 2026
Un avion militar, în care se afla ministrul britanic al Apărării, afectat de bruiaj în apropierea Rusiei. Care au fost consecințele
luna nasa
Luna, ca sistem de navigație. Craterele întunecate ale satelitului natural al Pământului, viitoare repere pentru un GPS interplanetar
balena
Balena Timmy a murit. Un dispozitiv GPS i-a confirmat identitatea
Close-up,Of,Female's,Hand,Using,Gps,Navigation,Inside,Car
O familie cu cinci copii, blocată pe un drum forestier din județul Buzău, după ce tatăl a urmat indicațiile GPS
Recomandările redacţiei
inundatii6iunie
Prăpăd în zeci de localități din România după ploile de ieri: imagini...
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare...
trasnete peste un camp si oras
Noi alerte de la ANM: jumătate din ţară, sub cod galben. Ploi...
mae
MAE, după elogiul lui Șoșoacă pentru Putin: Singurătatea agresorului...
Ultimele știri
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt esențiale”
Zeci de unelte pentru pescuit în valoare de aproape 60.000 de lei au fost ridicate de polițiștii de frontieră
Temeri de contaminare după un atac lângă Cernobîl: o dronă rusă a lovit o zonă de depozitare a combustibilului nuclear uzat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a rupt tăcerea despre relația cu Zeljko Kopic, plecat de la Dinamo: „O mare minciună care...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
CFR Cluj caută antrenor! În ce stadiu se află negocierile cu Edi Iordănescu. Exclusiv
Adevărul
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un fotbalist de 22 de ani a decedat: ”Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți?”
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
România imobiliară cu mai multe viteze: de ce apartamentele costă de peste trei ori mai mult de la un oraș la...
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Kate Middleton, în centrul atenției la nunta lui Peter Phillips. Cum a apărut prințesa de Wales la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...