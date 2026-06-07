Cum bruiază Rusia semnalul GPS în toată Europa, uneori întrerupându-l pentru secunde bune, din 2019 încoace

Sateliții ruși au provocat de mai multe ori întreruperi ale semnalului GPS de câteva secunde în toată Europa, potrivit The New York Times (NYT) care citează un studiu recent furnizat publicației americane de oameni de știință specializați în tehnologia GPS și de o persoană familiarizată cu un briefing al Forțelor Aeriene ale SUA privind bruiajul. NYT a aflat, de asemenea, că Uniunea Europeană a efectuat o anchetă cu privire la incidente, deși rezultatele acesteia sunt clasificate, a declarat un purtător de cuvânt.

Conforms sursei citate, concluziile fac parte dintr-un articol de cercetare publicat joi de Todd Humphreys, șeful Laboratorului de Radionavigație de la Universitatea din Texas la Austin, precum și dintr-o cercetare efectuată separat de Richard Bowden și alți experți în navigație de la marea firmă spaniolă de tehnologie GMV.

Împreună, aceștia au concluzionat că, în cel puțin trei dintre cele 75 de cazuri identificate de ei din 2019 încoace, interferența a provenit de la sateliți ruși. Deși suspectează că și restul cazurilor implică aceeași rețea rusă, ei spun că datele disponibile nu sunt suficient de detaliate pentru a identifica vinovatul. Însă, în toate incidentele, același tip de semnal pare să fie cauza interferenței. Bowden a mai spus că semnalele de bruiaj intenționate arată de obicei ca un zgomot aleatoriu, în timp ce acest semnal este clar structurat și bine conceput.

Oamenii de știință nu au reușit să determine motivele rușilor sau dacă aceștia știu măcar dacă semnalele sateliților lor interferează cu serviciile GPS. Dar ceea ce-i îngrijoreaz pe experți este că această activitate — fie ea răuvoitoare sau accidentală — poate continua neîntrerupt ani de zile și poate perturba o tehnologie atât de fundamentală pentru lumea modernă. Un purtător de cuvânt al UE a declarat că se construiește un sistem pentru „detectarea și localizarea interferențelor”, printre alte măsuri de apărare a semnalelor critice de navigație.

Biroul de presă al Ambasadei Rusiei la Washington, D.C., a declarat: „Deocamdată, nu avem niciun comentariu în acest sens.”

Oficiali de rang înalt ai Forțelor Aeriene ale SUA au fost informați cu privire la interferențe, potrivit unei persoane familiarizate cu briefingul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta evaluările interne ale guvernului. Persoana respectivă a confirmat că interferențele aveau loc și că rețeaua de sateliți ruși era responsabilă, dar nu a specificat numărul de incidente sau intenția.

Majoritatea sistemelor de bruiaj funcționează prin generarea unui semnal puternic și zgomotos pe — sau în apropierea — aceleiași frecvențe ca semnalul GPS. Oamenii de știință compară acest fenomen cu modul în care o persoană care strigă într-o cameră va acoperi vocea unei persoane care vorbește în șoaptă.

În acest caz, sateliții perturbatori transmit semnale pe o frecvență adiacentă celei GPS utilizate pe scară largă, dar acestea sunt suficient de puternice încât să se suprapună. Perturbările au loc aproape în întregime în Europa și afectează rețelele GPS ale SUA, Chinei și Uniunii Europene — dar nu și pe cea a Rusiei.

Întreruperile au afectat dispozitive din Islanda până în Italia, dar sunt de scurtă durată, durând mai puțin de 10 secunde de fiecare dată. Acestea nu au provocat perturbări majore, deoarece majoritatea dispozitivelor sunt capabile să utilizeze ultima poziție cunoscută a utilizatorului pentru a naviga pentru o perioadă scurtă de timp sau să recurgă pentru scurt timp la un semnal de rezervă.

Aceste cazuri se numără printre primele exemple cunoscute de interferențe GPS provenite din spațiu. Celelalte două cazuri cunoscute public în care sateliți — unul chinez și unul american — au interferat cu semnalele GPS au fost rezultatul unor defecțiuni tehnice izolate care au provocat interferențe pe frecvențe mai puțin utilizate.

Dar chiar dacă interferența este neintenționată, cercetătorii, academicienii și foștii ofițeri militari au îngrijorări serioase cu privire la amenințarea pe care o reprezintă bruiajul din spațiu pentru GPS.

Editor : B.E.