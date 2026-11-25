Kremlinul a pus la îndoială cifrele difuzate de mass-media independente care arată că, în aproape cinci ani de război, Rusia ar fi pierdut peste 700.000 de soldaţi. Ministerul rus al apărării nu a mai făcut publice date despre soldaţii pierduţi în luptă din 2022.

„Singura sursă care poate dezvălui oficial informaţii despre militarii ruşi căzuţi este Ministerul Apărării. Propun să nu se ţină cont de nicio altă informaţie”, a spus purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în timpul conferinţei sale telefonice de presă zilnice, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

După ce au analizat baza de date spartă a Serviciului Federal de Statistică al Rusiei, mai multe mass-media ruse independente, printre care Meduza şi Mediazona, au concluzionat că Rusia a pierdut în războiul din Ucraina jumătate de milion de oameni între februarie 2022 şi septembrie, la care se adaugă peste 200.000 de dispăruţi.

Această cifră este de aproape nouă ori mai mare decât numărul de soldaţi pe care Armata Roşie i-a pierdut în luptele pentru cucerirea Berlinului în 1945 (aproximativ 78.000).

Moscova a înregistrat peste 55.000 de decese în rândul trupelor sale în primele nouă luni ale acestui an. Prin urmare, estimează jurnaliştii, pentru fiecare kilometru pătrat de teren ucrainean cucerit, armata rusă a pierdut între 120 şi 180 de oameni, de două sau trei ori mai mulţi decât anul trecut.

Mass-media estimează că în război este posibil să fi murit, de asemenea, peste 1.100 de tineri cu vârsta de 18 şi 19 ani, chiar la câteva luni după ce au semnat un contract cu Ministerul Apărării.

Deşi informaţiile analizate de mass-media provin de la o entitate oficială a statului rus, până în acest moment acestea nu au fost publicate, la fel ca multe date statistice ce au fost clasificate.

La rândul său, ministerul apărării a încetat din 2022 să mai împărtăşească date despre soldaţii ruşi decedaţi.

Preşedintele Vladimir Putin a afirmat în 2024 că Ucraina pierde pe câmpul de luptă de cinci ori mai mulţi militari decât Rusia.

Editor : B.P.