Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacţionat după ce omologul său american, Donald Trump, l-a numit pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, „prietenul său”.

Zelenski a fost întrebat într-un interviu la CNN dacă alegerea acestui cuvânt de către Trump echivalează, în fapt, cu acordarea unei permisiuni lui Putin de a continua atacurile împotriva Ucrainei.

„Dacă vorbeşti despre Putin (...) ca şi cum ar fi un prieten (...), bineînţeles că el nu se simte un criminal, nu simte suficientă presiune”, a răspuns preşedintele ucrainean, conform Ukrainska Pravda, scrie News.ro.

În acest context, Zelenski a subliniat că Putin doreşte să distrugă complet Ucraina.

„Este la latitudinea preşedintelui Trump cum îl numeşte pe Putin... Desigur, pentru noi, el este un duşman şi, desigur, pentru noi, este un criminal. Cred că, pentru majoritatea oamenilor din lume, este un criminal, pentru că ucide”, a insistat Zelenski.

Cu toate acestea, Zelenski a declarat că este convins că administraţia Trump rămâne cel mai bun mediator în negocierile dintre Kiev şi Moscova.

„Statele Unite sunt, probabil pentru toată lumea, cel mai puternic mediator pe care îl putem avea, pentru că nu cred că Putin ar asculta pe altcineva. Cred că Putin este dispus să asculte Statele Unite şi China. Nu vedem din partea Chinei dorinţa de a se implica. Iar Statele Unite dispun, potenţial, de instrumente foarte puternice pentru a exercita presiuni asupra lui Putin”, a declarat preşedintele ucrainean.

La 19 noiembrie, înaintea reuniunii trilaterale din China, Trump a intrat în sala de la Shenzhen însoţit de secretarul de Stat Marco Rubio şi de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

În momentul intrării, Trump a zâmbit, a arătat spre Putin şi a spus: „Cine este acela? Este prietenul meu”. Trump i-a strâns apoi mâna lui Putin.

Gestul preşedintelui american a provocat critici din partea unor politicieni.

Jeanne Shaheen, principala reprezentantă a democraţilor în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, a declarat că „prietenul” preşedintelui Trump este un criminal de război însetat de sânge.

Ministrul polonez de Externe a afirmat că primirea călduroasă rezervată liderului de la Kremlin de către preşedintele american, în China, este îngrijorătoare.

Comisia Europeană a declarat că preferă să nu comenteze afirmaţiile despre prietenia dintre politicieni, dar că susţine eforturile de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Editor : B.E.