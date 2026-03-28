Cum controlează Rusia energia nucleară a unei mari puteri europene: rolul lui Viktor Orban în a scăpa UE de dependența de Kremlin

Peste 2,5 milioane de locuințe din Marea Britanie sunt alimentate cu energie electrică produsă cu combustibil nuclear furnizat de Kremlin, dar și alte țări occidentale s-au trezit prinse în contracte pe termen lung privind comustibilul pentru centralele atomice cu Kremlinul, scrie The Times.

La mai bine de patru ani de la invazia Ucrainei de către Kremlin și la patru ani după ce președintele rus Vlasdimir Putin a fost declarat un paria global cu care Occidentul nu ar trebui să facă afaceri, aproximativ 2,5 milioane de gospodării din Marea Britanie au energie datorită combustibilului nuclear furnizat de Kremlin.

Sizewell B, reactorul nuclear situat nu departe de Ipswich, la circa 150 de kilometri nord-est de Londra, funcționează în întregime cu uraniu reprocesat din Rusia, subliniind influența profundă a Moscovei în lanțurile energetice globale.

EDF Energy, compania franceză care deține și administrează toate centralele nucleare operaționale din Marea Britanie, a explicat că Sizewell B utilizează în continuare uraniul din cauza „angajamentelor pe termen lung”, adăugând că a eliminat orice aport rus în celelalte reactoare britanice pe care le operează. Compania a declarat că respectă pe deplin sancțiunile britanice și ale Uniunii Europene împotriva Moscovei.

Și totuși, situația ilustrează modul în care influența nucleară a lui Putin se extinde dincolo de prietenii tradiționali ai Kremlinului și chiar îi implică pe dușmanii săi. Marea Britanie a declarat că își propune să interzică toate importurile de combustibil nuclear din Rusia până la sfârșitul anului 2028, într-o mișcare despre care departamentul pentru energie a declarat pentru The Times că „îl va îndepărta și mai mult pe Putin de pe piața energiei”.

„Marea Britanie dispune de toate capacitățile necesare pentru a înlocui aprovizionările rusești”, a declarat Dmitri Gorchakov, consilier nuclear la Centrul de Transparență Ecologică Bellona, un grup de investigație cu sediul în Lituania. El a afirmat că termenul limită din 2028 se datorează mai degrabă reticenței EDF Energy de a suporta penalități financiare pentru rezilierea anticipată a contractelor decât unei incapacități tehnice de a înlocui uraniul rusesc.

Deocamdată, uraniul cu care funcționează Sizewell B este reprocesat în Rusia într-o instalație gestionată de MSZ, o companie care face parte din Rosatom, corporația rusă de stat pentru energie atomică, care este un element cheie în efortul Kremlinului de a extinde influența geopolitică a Moscovei. Apoi este trimis în Germania, unde Framatome, o altă companie franceză, îl transformă în bare de combustibil care sunt trimise la Sizewell B.

Rosatom, stat în stat

Deși Marea Britanie a sancționat filiale ale Rosatom, precum și pe Alexei Likhacev, directorul său general, și pe mai mulți membri ai consiliului de administrație, nu a desemnat corporația în sine. Nu este singura în această situație: Rosatom nu a fost supusă unui pachet complet de sancțiuni de blocare de către nicio țară din G7 sau din Uniunea Europeană, fapt care, potrivit analiștilor, se datorează unei dependențe structurale profunde de Moscova în cadrul lanțurilor de aprovizionare cu combustibil nuclear.

Fondată în 2007, Rosatom are aproximativ 250.000 de angajați și a fost descrisă ca un stat în stat. Aceasta controlează peste 40% din capacitatea globală de îmbogățire a uraniului, precum și 65% din piața globală de export pentru reactoare nucleare în centrale electrice, potrivit Asociației Nucleare Mondiale.

Un total de șase reactoare nucleare rusești au intrat în construcție de la începutul războiului din Ucraina în 2022. Luni, Rusia și Vietnamul au semnat un acord privind construcția primei centrale nucleare a țării asiatice, a declarat Rosatom.

Dar Rosatom nu se ocupă doar de producția de energie nucleară. Corporația și filialele sale au declarat deschis că dezvoltă și produc arme și muniție pentru forțele Kremlinului din Ucraina. Printre acestea se numără proiectile perforante care conțin uraniu sărăcit, rachete antitanc și drone.

De asemenea, a fost implicată în dezvoltarea rachetei de croazieră „invincibile” Burevestnik, propulsată nuclear — una dintre armele pe care propaganda Kremlinului a amenințat că le va lansa asupra Marii Britanii și a altor țări occidentale.

„Rosatom nu este doar o corporație nucleară. Este un instrument al Kremlinului cu zeci de structuri, fiecare jucând propriul rol în susținerea mașinii de război a Rusiei”, a scris DiXi Group, un think tank ucrainean. Putin i-a lăudat pe angajații Rosatom care au luptat „eroic” în Ucraina. Unii au fost grav răniți, a spus el.

Corporația a fost, de asemenea, acuzată de complicitate la torturarea angajaților de la centrala electrică din Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, care au refuzat să lucreze pentru Rusia atunci când aceasta a fost capturată de forțele Kremlinului în 2022.

Angajații Rosatom s-au aflat de cealaltă parte a conflictului armat din Iran, unde au fost evacuați din țară în urma atacurilor cu rachete israeliene din jurul centralei nucleare Bushehr, construită de ruși. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a descris incidentul ca fiind potențial catastrofal.

În 2023, Rusia a câștigat 2,7 miliarde de dolari din exportul de uraniu îmbogățit, în principal către Statele Unite și UE. Deși SUA au interzis importurile de uraniu rusesc în 2024, legislația a permis derogări temporare din motive de securitate energetică până la sfârșitul anului viitor.

Era de așteptat ca țările occidentale să întâmpine probleme în renunțarea la combustibilul nuclear rusesc, a spus Gorchakov. „Furnizorii nu pot fi înlocuiți rapid. Este nevoie de ani de zile pentru a încheia noi contracte adaptate tipurilor specifice de reactoare, pentru a obține licențe și pentru a rezolva problemele cu autoritățile naționale de reglementare”, a spus el.

Rosatom a declarat că veniturile sale de anul trecut din operațiunile externe, inclusiv din construcția de noi centrale electrice, au fost de 16,5 miliarde de dolari. Deși această sumă este mică în comparație cu vânzările rusești de petrol și gaze, proiectele sale din străinătate permit, de asemenea, Kremlinului să-și extindă influența asupra țărilor în care operează, spun analiștii.

„Dacă o parte semnificativă a energiei electrice din țara ta depinde de Rosatom, aceasta este o pârghie puternică, având în vedere că durata de viață a unei centrale nucleare este de cel puțin 60 de ani, dacă nu mai mult”, a spus Roman Nitsovych, directorul de cercetare al DiXi Group.

UE vrea să renunțe la combustibilul nuclear rus: nu poate din cauza lui Orban

UE s-a angajat să renunțe treptat la combustibilul nuclear rusesc, dar nu a stabilit un calendar ferm. Eforturile Bruxelles-ului de a introduce sancțiuni dure împotriva Rosatom au fost blocate de Ungaria, cel mai mare aliat al Moscovei în blocul celor 27 de țări.

Rosatom a primit comanda de a construi două reactoare noi la centrala nucleară Pak din Ungaria, precum și o centrală în Turcia. Ambele țări sunt membre NATO. Putin a folosit aceste proiecte ca dovadă că s-a dovedit imposibilă izolarea industriei nucleare civile a Rusiei.

„Ce am pierdut din ceea ce aveam [înainte de război]? Doar Finlanda”, a declarat Putin la un forum Rosatom în august, referindu-se la rezilierea de către Helsinki a contractului pentru construirea centralei nucleare Hanhikivi-1 în 2022.

Totuși, nu totul merge conform planului pentru Rosatom. Compania a recunoscut anul acesta că sancțiunile financiare occidentale și refuzul unor furnizori occidentali de a furniza componente cheie au cauzat întârzieri la Paks 2, precum și la construcția centralei nucleare Akkuyu din Turcia. Aceasta a afirmat că proiectele au fost prinse în „mașina de tocat” a sancțiunilor occidentale.

Cu toate acestea, majoritatea proiectelor de construcție de centrale nucleare ale Rusiei se află în țări tradițional prietenoase. Pe lângă Ungaria și Turcia, Rusia construiește unități de reactoare și în Bangladesh, China, Egipt, Iran și India.

Chiar și Ucraina, care are 15 reactoare nucleare, a continuat să primească cea mai mare parte a serviciilor nucleare și a combustibilului din Rusia după anexarea Crimeii în 2014, până când Putin a ordonat trimiterea de tancuri în țară. De atunci, Ucraina a rupt toate legăturile cu Rosatom și a introdus cele mai exhaustive sancțiuni din lume împotriva corporației.

„Unde există voință, există și o cale, chiar și într-o perioadă atât de scurtă de timp, dacă este o chestiune de securitate națională”, a spus Nitsovych.

