Video Cum cumpără influență în România premierul ungar Viktor Orban. 18 milioane de euro, pentru companii din Transilvania (Snoop)

Data publicării:
viktor orban
Premierul Ungariei, Viktor Orban. Foto: Profimedia
Guvernul lui Viktor Orban cumpără influență în Transilvania, arată o investigație Snoop. 18 milioane de euro au primit mai multe companii din Transilvania doar anul acesta, unele dintre ele cu legături directe cu UDMR.

Premierul ungar, care a fost recent în România pentru a participa la Congresul UDMR, ar căuta prin aceste finanțări să-și sporească influența în cadrul comunității maghiare.

Un număr de 16 firme din Transilvania au primit anul acesta în total 18 milioane de euro de la Guvernul de la Budapesta, se arată în ancheta Snoop.

Cele mai mari finanțări sunt în valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro, respectiv 2,8 milioane de euro și au mers către două firme din județul Cluj.

Bani din fonduri publice

Fondurile publice ungare nu sunt folosite în mod real pentru dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania, ci pentru îmbogățirea privată a celor loiali guvernului Orban, scriu jurnaliștii de investigație.

Ministerul Afacerilor de Externe și al Comerțului din Ungaria, condus încă din 2014 de Péter Szijjártó, membru Fidesz și omul de încredere al premierului Viktor Orbán, nu a publicat detalii despre proiectele în care sunt investiți banii contribuabililor ungari, scrie Snoop.

Într-un răspuns la o solicitarea Snoop și 24.hu, instituția s-a limitat la a transmite că fondurile sunt nerambursabile și că toate informațiile sunt disponibile pe site-ul organizației care gestionează aplicațiile și monitorizează implementarea proiectelor. 

Nu a menționat însă despre ce organizație este vorba. 

Cine sunt beneficiarii

Printre beneficiari sunt și un fost consilier local UDMR, soțul unei consiliere județene UDMR și un om de afaceri care a sponsorizat campaniile electorale ale formațiunii.

Specialiștii în relații internaționale consultați de jurnaliștii de investigație vorbesc despre un mecanism de soft power, banii ar fi instrumente prin care Viktor Orban își crește influența în România, cu atât mai mult cu cât Ungaria se pregătește de alegeri parlamentare în 2026 și este pentru prima dată, din 2010, când Orban se confruntă cu o provocare serioasă la adresa puterii sale.

„În spațiul public maghiar din Transilvania s-a creat impresia că banii veniți de la Budapesta țin în viață comunitatea, deși serviciile publice finanțate de statul român – educație, sănătate, infrastructură – mobilizează sume mult mai mari, notează și publicația Transtelex, care citează Raportul de Politici de Sprijin.

Vizibilitatea excesivă a finanțărilor ungare creează o falsă conștiință de dependență. În fapt, fondurile publice maghiare sunt folosite pentru îmbogățirea privată a celor loiali guvernului Orbán”, scrie Snoop.

Un alt raport, citat in investigația jurnalistică, arată că din 2011 până în 2021 statul ungar a direcționat circa 3 miliarde de euro în Transilvania.

