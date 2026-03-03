Live TV

Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur" în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem"

dubai
Foto: Profimedia Images
De zeci de ani, Dubaiul și-a construit imaginea unui oraș cu zgârie-nori, salarii fără taxe, ușurință în afaceri și ceva mai greu de definit: promisiunea nerostită că, indiferent ce se întâmplă în restul Orientului Mijlociu, această zonă e diferită. Conflictele care destabilizau regiunea se opreau, în mod simbolic, la granițele Dubaiului, relatează Reuters

Sâmbătă, această percepție s-a schimbat radical. Loviturile de represalii ale Iranului în Golf au vizat sectoare-cheie din Dubai: aeroporturi, hoteluri și porturi. În același timp, ele au lovit și baza psihologică a unui oraș care timp de patru decenii și-a construit imaginea ca unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru afaceri, într-o regiune instabilă.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite, un aliat apropiat al SUA, au reacționat rapid pentru a limita impactul asupra încrederii publicului, pe lângă pagubele fizice. Autoritatea Națională pentru Urgențe, Crize și Dezastre a afirmat că situația rămâne sub control. Pentru investitori și rezidenți, care au văzut reperele orașului lovite de rachete și și-au făcut provizii, aceste asigurări au contat, deși rămâne întrebarea dacă sunt suficiente.

„Este greu de supraestimat pericolul pentru modelul economic al Dubaiului”, spune Jim Krane, cercetător la Baker Institute, Rice University. „Daunele fizice pot fi minime, însă durerea principală până acum e psihologică. Statutul Dubaiului ca refugiu sigur pentru expatriați și afacerile lor este tot mai pus sub semnul întrebării. Cu cât războiul continuă, cu atât se caută mai intens alternative. Dubaiul are nevoie ca acest conflict să se încheie acum. Capitalul internațional se mișcă rapid”.

Piețele de capital din UAE au fost închise luni și marți, iar întreruperile tehnologice cauzate de un atac asupra facilităților cloud Amazon au afectat unele operațiuni bancare. Zeci de mii de oameni au rămas blocați în Emirate, în condițiile în care spațiul aerian rămâne aproape închis.

Citește și: Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai. Tatăl unui copil: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”

Cum și-a construit Dubai „brandul” 

Transformarea Dubaiului, de la un port modest de perle și pescuit la un centru financiar global, a durat decenii. Lansarea Emirates în 1985, deschiderea Burj Al Arab în 1999 și legislația care permitea străinilor să dețină proprietăți în anii 2000 au fost pilonii brandului „Dubai”.

Economia Dubaiului depinde acum aproape complet de sectoare non-petroliere: comerț, turism, imobiliare de lux și servicii financiare, construite pe un cadru de reglementare similar cu Londra și New York. În contrast, Abu Dhabi, care deține peste 90% din rezervele de petrol ale Emiratelor, rămâne mai dependent de venituri petroliere.

Dubaiul a prosperat și datorită instabilității altora: sirieni strămutați de conflict, familii bogate afectate de Primăvara Arabă sau ruși fugind din cauza războiului din Ucraina au adus capital și talente în emirate. Populația UAE a crescut de la aproximativ 1 milion în 1980 la 11 milioane în 2024. În 2025, Emiratele erau pe cale să atragă un număr record de 9.800 de milionari care se relochează, mai mult decât orice altă țară, conform Henley & Partners.

Ce a schimbat atacul Iranului

Vulnerabilitățile orașului au rămas evidente. Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul transportat pe mare, se află foarte aproape de Dubai. Iranul, care are motive și capacitatea de a destabiliza comerțul în Golf, se află imediat peste apă.

Pagubele fizice au fost vizibile: aeroportul internațional din Dubai a fost lovit, un terminal din portul Jebel Ali a luat foc, iar Burj Al Arab a suferit daune din cauza fragmentelor interceptoare. Trei persoane au murit și 58 au fost rănite, potrivit Ministerului Apărării UAE.

„Oamenii se tem de ceea ce se întâmplă. E prima dată când trebuie să se ascundă în buncăre. Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mari din lume, trebuie să fie închis câteva zile”, a declarat Nabil Milali, manager de portofoliu la Edmond de Rothschild Asset Management. Cererea pentru lingouri de aur a crescut, iar unele bănci private internaționale își reevaluează prezența în Emirate.

„Piețele din UAE au demonstrat reziliență în crize, inclusiv în pandemia COVID, sprijinite de răspuns politic puternic”, a afirmat Madhur Kakkar, fondator și CEO al Elevate Financial Services. „O relocare masivă a capitalului instituțional pare puțin probabilă, doar dacă tensiunile vor escalada sau vor dura mult timp”.

Suspendarea tranzacțiilor la bursele din Abu Dhabi și Dubai, luni și marți, a fost un pas fără precedent pentru autoritățile din UAE.

„Este o schimbare semnificativă a percepției. Economiile din Golf erau considerate sigure față de represaliile Iranului, dar weekendul acesta s-a schimbat”, a declarat William Jackson, economist la Capital Economics. Impactul va depinde de durata conflictului, a mai adăugat el.

