Live TV

Cum explică Rusia testul rachetei nucleare Burevestnik, după comentariile lui Trump

Data publicării:
Dmitri Peskov.
Dmitri Peskov. Sursă foto: Reuters
Din articol
Trump: „Asta ar trebui să facă Putin”

Kremlinul a declarat luni că recentul test al rachetei de croazieră cu rază lungă de acţiune şi propulsie nucleară Burevestnik (Albatros) are drept scop garantarea securităţii Rusiei în faţa militarismului european.

„Nu există nimic aici care ar putea sau ar trebui să tensioneze relaţiile între Moscova şi Washington (...) Asigurarea securităţii Rusiei este o chestiune de importanţă vitală, în special în contextul stării de spirit militariste pe care o auzim acum în principal din partea europenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov în conferinţa sa de presă zilnică, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„Europenii sunt efectiv într-o stare de isterie, rusofobie, agresivitate şi belicozitate internă”, susţine Peskov, afirmând că „în aceste condiţii, Rusia trebuie să facă tot posibilul pentru a-şi putea garanta propria securitate”.

„Rusia se dedică într-un mod consecvent asigurării propriei securităţi. În cadrul acestei misiuni îşi dezvoltă noi echipamente de armament, cum ar fi sistemul anunţat”, a argumentat el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat că acest test cu rachetă Burevestnik nu ar trebui să provoace o deteriorare a relaţiilor cu SUA, care abia acum încep să se redreseze.

„Măsurile luate împotriva noastră complică acest proces (...) Dar, în orice caz, pornind de la propriile noastre interese, rămânem deschişi dialogului”, a spus el, referindu-se la primele sancţiuni aprobate de preşedintele american Donald Trump în cel de-al doilea mandat prezidenţial împotriva Rusiei.

Trump: „Asta ar trebui să facă Putin”

Trump a declarat luni că testul respectiv a fost „nepotrivit" şi i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să se concentreze pe încheierea războiului în Ucraina.

„Nu cred că este potrivit. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână intră în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă (Putin), în loc să testeze rachete", a afirmat preşedintele american.

Întrebat dacă SUA iau în considerare impunerea de noi sancţiuni după cele împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft, liderul american a răspuns: „Veţi afla".

Comentariile lui Trump intervin la câteva ore după ce Moscova a anunţat testarea cu succes a unei rachete Burevestnik, care, potrivit Statului Major General al armatei ruse, a parcurs 14.000 de kilometri în aproape 15 ore de zbor pe 21 octombrie.

„Ei ştiu că avem un submarin nuclear, cel mai bun din lume, chiar în largul coastelor lor. Ei bine, acesta nu trebuie să parcurgă 8.000 de mile (circa 12.800 de kilometri)", a spus Donald Trump.

Rusia a decis să dezvolte rachete, după ce SUA s-au retras în 2001 din tratatul antirachetă, semnat de Moscova şi Washington în plin Război Rece (1972), pentru a-şi crea propriul scut antirachetă.

Săptămâna trecută, Putin a supervizat manevre ale forţelor nucleare ruse pe uscat, pe mare şi în aer, imediat după ce Donald Trump a anunţat anularea summitului cu omologul său rus la Budapesta din cauza refuzului Moscovei de a înceta ostilităţile în Ucraina.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
catedrala manturirii
Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu...
Screenshot 2025-10-27 at 12.47.02
Oficial. Daniel Băluță, propus de Sorin Grindeanu candidat la...
tunel munte
A început dinamitarea primului tunel în munte de pe Valea Oltului...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraților: „În acest moment...
Ultimele știri
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping insurmontabil în procesul de pace din Ucraina
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus”
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Putin oferă oficial statutul de „veteran” rușilor care au ucis ucraineni fiind parte a trupelor de asalt
photo-collage.png - 2025-07-11T202129.753
Kim Jong Un și-a trimis șefa diplomației la Moscova pentru a se întâlni cu Serghei Lavrov și Vladimir Putin
kinjal
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
militari din Forța de Reacție Rapidă a NATO
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
submarin
„Vânătoarea de submarine”. Marea Britanie și Germania vor acționa împreună pentru a prinde navele subacvatice ale rușilor
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Întâlnire șoc Gigi Becali – George Simion – Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale! Destăinuirile...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
“N-am nevoie de sifon la echipă!” Gigi Becali intervine în forță în scandalul Florin Tănase – Giovanni Becali
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nu se mai ascund! Jannik Sinner a confirmat relația cu un model celebru
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică ca un cuplu. Cei doi s-au ținut de mână la Paris, la...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere