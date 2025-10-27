Cum explică Rusia testul rachetei nucleare Burevestnik, după comentariile lui Trump

Kremlinul a declarat luni că recentul test al rachetei de croazieră cu rază lungă de acţiune şi propulsie nucleară Burevestnik (Albatros) are drept scop garantarea securităţii Rusiei în faţa militarismului european.

„Nu există nimic aici care ar putea sau ar trebui să tensioneze relaţiile între Moscova şi Washington (...) Asigurarea securităţii Rusiei este o chestiune de importanţă vitală, în special în contextul stării de spirit militariste pe care o auzim acum în principal din partea europenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov în conferinţa sa de presă zilnică, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Europenii sunt efectiv într-o stare de isterie, rusofobie, agresivitate şi belicozitate internă”, susţine Peskov, afirmând că „în aceste condiţii, Rusia trebuie să facă tot posibilul pentru a-şi putea garanta propria securitate”.

„Rusia se dedică într-un mod consecvent asigurării propriei securităţi. În cadrul acestei misiuni îşi dezvoltă noi echipamente de armament, cum ar fi sistemul anunţat”, a argumentat el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat că acest test cu rachetă Burevestnik nu ar trebui să provoace o deteriorare a relaţiilor cu SUA, care abia acum încep să se redreseze.

„Măsurile luate împotriva noastră complică acest proces (...) Dar, în orice caz, pornind de la propriile noastre interese, rămânem deschişi dialogului”, a spus el, referindu-se la primele sancţiuni aprobate de preşedintele american Donald Trump în cel de-al doilea mandat prezidenţial împotriva Rusiei.

Trump: „Asta ar trebui să facă Putin”

Trump a declarat luni că testul respectiv a fost „nepotrivit" şi i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să se concentreze pe încheierea războiului în Ucraina.

„Nu cred că este potrivit. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână intră în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă (Putin), în loc să testeze rachete", a afirmat preşedintele american.

Întrebat dacă SUA iau în considerare impunerea de noi sancţiuni după cele împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft, liderul american a răspuns: „Veţi afla".

Comentariile lui Trump intervin la câteva ore după ce Moscova a anunţat testarea cu succes a unei rachete Burevestnik, care, potrivit Statului Major General al armatei ruse, a parcurs 14.000 de kilometri în aproape 15 ore de zbor pe 21 octombrie.

„Ei ştiu că avem un submarin nuclear, cel mai bun din lume, chiar în largul coastelor lor. Ei bine, acesta nu trebuie să parcurgă 8.000 de mile (circa 12.800 de kilometri)", a spus Donald Trump.

Rusia a decis să dezvolte rachete, după ce SUA s-au retras în 2001 din tratatul antirachetă, semnat de Moscova şi Washington în plin Război Rece (1972), pentru a-şi crea propriul scut antirachetă.

Săptămâna trecută, Putin a supervizat manevre ale forţelor nucleare ruse pe uscat, pe mare şi în aer, imediat după ce Donald Trump a anunţat anularea summitului cu omologul său rus la Budapesta din cauza refuzului Moscovei de a înceta ostilităţile în Ucraina.

Editor : C.S.