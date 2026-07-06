Cum face China profituri uriașe de pe urma temperaturilor-record din Europa. „Acest lucru ar putea să se repete”

Pe măsură ce recordurile de temperatură din Europa au fost doborâte în ultimele săptămâni, iar temperaturile din case au crescut până la valori insuportabile, mulţi dintre locuitorii bătrânului continent au căutat o soluţie imediată sub forma aparatelor de aer condiţionat portabile, relatează Bloomberg, citată de Agerpres.

Apetitul tot mai mare al consumatorilor europeni pentru astfel de unităţi, care pot fi instalate aproape imediat şi sunt mai ieftine decât aparatele tradiţionale de aer condiţionat de tip „split inverter", care sunt mai frecvente în SUA şi Asia, oferă un impuls afacerilor giganţilor chinezi ai electrocasnicelor, inclusiv Midea Group Co, Haier Smart Home Co şi Gree Electric Appliances Inc.

„Pe ansamblu, ne aşteptăm ca o cerere puternică pentru aparatele de aer condiţionat să impulsioneze creşterea exporturilor de la an la an pentru principalii producători chinezi în lunile de vară", a declarat Jeff Zhang, analist la Morningstar, care mizează pe o creştere „semnificativă" a veniturilor în al doilea şi al treilea trimestru.

Potrivit analiştilor de la Citigroup Inc., producătorul chinez Midea a înregistrat o creştere de peste 20% a vânzărilor de aparate de aer condiţionat în Europa, în al doilea trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. Producătorul chinez a anticipat cererea din această vară prin dublarea şi chiar triplarea stocului de aparate de aer condiţionat portabile înainte de sezonul de vârf, au estimat analiştii de la Citigroup Inc.

De asemenea, producătorul Haier Smart Home ar putea înregistra în acest an o creştere de două cifre a vânzărilor sale de aparate de aer condiţionat în Europa, un segment care în 2025 a fost responsabil pentru aproximativ 20% din afacerile sale regionale. Similar, veniturile Gree din străinătate contribuie cu aproximativ 15% la vânzările grupului, potrivit analiştilor Citi.

Chiar dacă este binevenită, o cererea mai puternică pe piaţa europeană „este puţin probabil să compenseze complet vânzările mai slabe din China, care rămâne cea mai importantă piaţă în termeni de venituri", a declarat Elaine Lai, analist la Bloomberg Intelligence. Producătorii chinezi de electrocasnice continuă să se confrunte cu provocări, inclusiv diminuarea cheltuielilor de consum în China, subvenţii mai mici şi creşterea costurilor. De asemenea, scumpirea bruscă a materiile prime, în primul rând aluminiu şi cupru, ar putea reduce marjele brute şi atenua creşterea câştigurilor, estimează Elaine Lai.

Datele Agenţiei Internaţionale pentru Energie arată că doar o cincime din gospodăriile europene au aer condiţionat. Acest lucru oferă oportunităţi pentru producătorii de electrocasnice, în special cei de unităţi portabile, într-un context în care politicienii şi autorităţile de reglementare sunt blocaţi în dezbateri interminabile dacă şi cum să permită instalarea unităţilor de perete mai voluminoase.

Utilizarea facilă a produselor chinezeşti, preţurile accesibile şi economiile realizate la costurile de instalare vor aduce beneficii structurale marilor producători pe termen lung, potrivit lui Jeff Zhang. „Acest lucru ar putea să se repete dacă încălzirea globală persistă", estimează analistul.

Editor : M.B.