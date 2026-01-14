Cum funcționează strategia de atriție a Ucrainei. Generalul Sîrski: Rusia pierde mai mulți soldați decât poate înlocui

Armata rusă nu a reușit în 2025 să obțină câștiguri teritoriale semnificative în Ucraina, suferind în schimb pierderi zdrobitoare și, uneori, debilitante, ceea ce a confirmat strategia ucraineană de a provoca pierderi maxime forțelor Kremlinului într-un război de uzură, a declarat comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), generalul Oleksandr Sîrski, într-un rezumat al ultimului an de război. Kyiv Post enumeră într-o analiză care au fost punctele forte ale apărării ucrainene în 2025, dar și ce puncte slabe are armata Ucrainei. Nici generalul Sîrski nu este scutit de critici, în ciuda eforturilor dovedite de când a preluat conducerea armatei.

Conducerea militară de vârf a Rusiei și-a stabilit în ultimele douăsprezece luni obiectivul de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei prin cucerirea totală a regiunilor sudice și estice - Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie -, împreună cu preluarea planificată a importantului port maritim Odesa, dar a eșuat în mod decisiv în atingerea oricăruia dintre aceste obiective, a declarat generalul Sîrski într-o sinteză publicată pe rețelele sociale, potrivit Kyiv Post.

„Anul trecut a fost o mare încercare pentru noi. Agresorul rus a căutat să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, dar a planificat să îl încheie cu înfrângerea (Ucrainei), impunându-ne condițiile sale dintr-o poziție de forță”, a spus Sîrski.

„Nu am permis inamicului să realizeze progrese decisive, i-am zădărnicit planurile și l-am forțat în repetate rânduri să amâne datele operațiunilor planificate.”

Potrivit majorității analiștilor independenți, în cursul anului 2025, forțele Rusiei, care au desfășurat 600.000 - 700.000 de soldați pe frontul din Ucraina, folosind în principal tactici de asalt pe distanțe scurte, cu infanterie grea, au capturat între 5.000 și 5.500 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean, mai scrie publicația citată. Această suprafață reprezintă puțin mai puțin de 1% din teritoriul total al Ucrainei.

Sîrski a declarat că prețul plătit de Moscova pentru aceste câștiguri, conform calculelor AFU, s-a ridicat la cel puțin 418.000 de soldați uciși sau răniți grav în luptă. Estimările grupurilor militare independente de monitorizare, precum și ale Ministerului Apărării britanic, sunt similare.

Pierderi devastatoare provocate de drone

Înregistrările video ale unităților de luptă ucrainene și declarațiile soldaților pentru mass-media ucraineană, inclusiv Kyiv Post, arată că norii densi de drone FPV (First Person View), drone-kamikaze și drone de observație care orbitează câmpurile de luptă sunt principalul motor al pierderilor rusești în luptă.

Folosite inițial ca măsură de urgență pentru a oferi trupelor de pe linia frontului putere de foc în urma embargoului impus de SUA asupra livrărilor de muniție de artilerie către Ucraina la sfârșitul anului 2023, dronele – 95-99% dintre ele fabricate în Ucraina – reprezintă acum cel puțin jumătate din totalul militarilor ruși uciși și răniți, spun operatorii.

Sîrski a afirmat că letalitatea apărării Ucrainei de-a lungul anului a forțat în repetate rânduri planificatorii de la Kremlin să amâne sau chiar să anuleze ofensive majore, deoarece unitățile de asalt rusești au rămas fără trupe pentru a efectua atacuri.

„Anul acesta a demonstrat că suntem capabili să epuizăm sistematic inamicul și să îi reducem semnificativ potențialul. Forțele de apărare nu au permis agresorului să își pună în aplicare planurile, au păstrat pozițiile strategice (ucrainene) și au pregătit terenul pentru operațiuni viitoare (ale AFU)”, a mai spus Sîrski.

Ofensive respinse pe bandă rulantă

Deși forțele ruse, pe parcursul anului 2025, au deținut inițiativa și au obținut câștiguri teritoriale relativ mici, dar incontestabile, forțele ucrainene au desfășurat, de asemenea, contraofensive limitate, recâștigând teritoriul pierdut. Cele mai vizibile contraofensive ucrainene au avut loc în sectorul estic, în apropierea orașului Pokrovsk, un obiectiv major al Rusiei încă de la jumătatea anului 2023, potrivti Kyiv Post.

În luptele din jurul satului Dobropillya, la nord-est de Pokrovsk, în iulie și august, contraofensivele ucrainene au înconjurat și au eliminat sute de soldați ruși care se infiltraseră în spatele liniilor ucrainene. Într-o operațiune defensivă similară din octombrie-noiembrie 2025, formațiuni ale infanteriei ruse s-au infiltrat în centrul orașului Pokrovsk, dar au fost respinse de trupele de asalt ucrainene în decembrie.

Sîrski a repetat o afirmație făcută de el și de alți ofițeri superiori AFU la începutul lunii ianuarie, potrivit căreia armata ucraineană, pentru prima dată în război, a ucis și rănit soldați ruși într-un ritm mai rapid decât putea recruta Kremlinul trupe noi.

Dacă este adevărat, acest raport ar putea deveni un potențial punct de ruptură pentru armata rusă, care trebuie să demonstreze câștiguri continue pe teren, astfel încât statul rus să poată afirma că se află încă pe un drum lent, dar inevitabil, către victorie în Ucraina.

Cifrele prezentate de Rusia

Potrivit analiștilor independenți, susținerile ucrainenilor că Rusia ar putea rămâne fără trupe este posibil să fie adevărate, mai scrie Kyiv Post. Faptul că unitățile ruse suferă uneori pierderi devastatoare în luptă este bine documentat, frecvent în videoclipuri cu drone ucrainene care efectuează atacuri în grup asupra infanteriei ruse surprinse în câmp deschis.

Cu toate acestea, sursele de informare din Moscova și înalții oficiali au susținut cu fermitate, încă de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, că statul rus nu a întâmpinat niciodată dificultăți în găsirea de voluntari pentru a lupta în Ucraina, că populația Rusiei susține invazia în Ucraina și că pierderile provocate de Rusia sunt mult mai mari decât cele provocate de Ucraina.

Majoritatea analiștilor independenți pun la îndoială validitatea afirmațiilor oficiale rusești privind pierderile ucrainene. Marți, ministerul rus al apărării a raportat că, de la începutul ostilităților, forțele sale au distrus 670 de avioane de luptă ucrainene și 283 de elicoptere de luptă – cifre care, dacă sunt corecte, ar însemna că Rusia, de la invadarea Ucrainei, a doborât de patru ori întreaga forță aeriană ucraineană.

Problemele din armata Ucrainei

Generalul Oleksandr Sîrski a declarat despre armata Ucrainei în 2025: „Am supraviețuit. Pentru că soldații noștri au luptat la limită, cu dedicare totală, provocând pierderi maxime ocupanților... Datorită eforturilor de luptă eficiente ale Forțelor de Apărare, inamicul nu a reușit să-și mărească gruparea (numărul total de forțe în Ucraina) pentru o lungă perioadă de timp”.

Sîrski s-a referit doar indirect la numărul victimelor ucrainene, un secret de stat ucrainean bine păzit datorită impactului său critic asupra planificării militare, politicii interne și moralului publicului, în anunțul său în care afirma că pierderile de personal ale AFU au scăzut cu 13% în 2025, comparativ cu 2024.

Lipsa de personal este cronică în cadrul AFU din cauza recrutării ineficiente, a legii naționale controversate, care interzice recrutarea bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, a absenței unei politici de odihnă și recuperare în majoritatea unităților AFU și a dezertării masive, în special a bărbaților care s-au înrolat voluntar la începutul războiului și care nu au putut fi transferați în locuri mai sigure după ani de zile petrecuți pe front.

Critici pentru generalul Sîrski

Reputația lui Sîrski în cadrul AFU este aceea a unui comandant de școală veche, care cere disciplină din partea trupelor și caută să învingă inamicul cu operațiuni la scară largă. În perioada septembrie-decembrie 2022, el a condus cele mai de succes două contraofensive ale AFU din timpul războiului – în regiunile Harkov și Herson.

Criticii lui Sîrski l-au acuzat că se implică în gestionarea la nivel foarte amănunțit a unităților de pe linia frontului și ocolește comandamentul de nivel mediu pentru a interveni cu ordine chiar și în bătălii de mică amploare.

Mulți dintre criticii săi sunt ofițeri din generația tânără, care au ajuns la comandă de nivel mediu datorită abilităților tactice și carismei, mai degrabă decât datorită vechimii în armată. Potrivit acestora, generalul Sîrski privează formațiunile existente de oameni și material pentru a crea unități de infanterie de asalt de elită sub comanda sa personală, care efectuează din ce în ce mai des contraofensive.

Cu toate acestea, publicația Kyiv Post mai notează că, deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut o serie de remanieri importante la nivelul conducerii securității naționale - șeful agenției naționale de informații (SBU), șeful spionajului militar (GUR), șeful Oficiului Președintelui, ministrul Apărării - generalul Oleksandr Sîrski, comandantul armatei Ucrainei, a fost lăsat în funcție.

