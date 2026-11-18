Când rachetele rusești au început să cadă asupra Ucrainei în februarie 2022, directorii uneia dintre cele mai mari bănci din lume au simțit că va urma o perioadă dificilă. Detalii noi obținute din peste 15 milioane de documente și e-mailuri interne analizate de peste 200 de jurnaliști dezvăluie relația apropiată pe care Deutsche Bank a avut-o cu oligarhii ruși și felul cum aceste legături au fost cultivate chiar și după impunerea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, relatează New York Times.

La doar câteva ore după invazia trupelor ruse, guvernele occidentale au emis noi sancțiuni financiare menite să izoleze și mai mult Rusia de economia mondială.

La Deutsche Bank, o bancă folosită de mult timp de oligarhi și titani ai industriei din Rusia, oficialii au făcut eforturi disperate pentru a preveni consecințele negative provocate de sancțiuni.

„După cum știți, avem un grup mare de clienți care sunt oligarhi ruși” și alți clienți cu investiții în companii rusești, le-a scris o expertă în combaterea criminalității financiare colegilor ei de la Deutsche Bank într-un e-mail intitulat „Solicitare urgentă privind sancțiunile contra Rusiei”.

Ea dorea să știe cine sunt clienții vizați de sancțiuni cu care banca putea rupe relațiile și care dintre ei erau prea importanți pentru ca banca să își permită să renunțe la ei. Experta băncii s-a întrebat, de asemenea, dacă acești clienți ar trebui să fie sfătuiți să își retragă banii „cât încă mai pot să o facă”.

Acest schimb de e-mailuri a marcat începutul unui proces intens de reevaluare în cadrul băncii, care se afla deja în centrul mai multor scandaluri, cu privire la opoziția față de ruperea legăturilor cu cei mai importanți magnați din Rusia, ce aveau o relație apropiată cu președintele rus Vladimir Putin.

Legăturile băncii cu oligarhii ruși au continuat în ciuda sancțiunilor contra Rusiei

Printre clienții băncii se numărau miliardari ruși precum Oleg Deripaska și Viktor Vekselberg. Managerii de risc ai Deutsche Bank au avertizat în repetate rânduri că astfel de relații sunt periculoase, însă conducerea băncii a ales mereu să prioritizeze profiturile obținute prin păstrarea clienților ruși.

Politicienii și afaceriștii germani au crezut mult timp că menținerea legăturilor economice și cooperarea cu Rusia vor descuraja orice formă de agresiune din partea Moscovei. Acea strategie s-a prăbușit după declanșarea invaziei.

Miliardarul rus Oleg Deripaska, fondatorul conglomeratului Rusal, s-a numărat printre clienții Deutsche Bank. Foto: Profimedia Images

Documentele interne ale Deutsche Bank au fost obținute de autorul și jurnalistul indian Josy Joseph și jurnalistul sud-african Khadija Sharife și oferă informații inedite despre felul cum banca germană a cultivat relații de durată cu oligarhii ruși.

Aceste relații au continuat chiar și după ce unele departamente din cadrul băncii au avertizat că gestionarea finanțelor oligarhilor expune Deutsche Bank în fața riscului de a facilita, în mod neintenționat, infracțiuni financiare.

Consecințele invaziei rusești au pus capăt unei perioade de șapte ani în care Deutsche Bank a plătit miliarde de dolari pentru a soluționa litigii privind facilitarea unor tranzacții reprezentând mită și spălare de bani la nivel internațional. În unul din acele cazuri erau vizate activitățile băncii în Rusia.

Conturile din băncile occidentale erau esențiale pentru oligarhii ruși

Directorii băncii s-au opus inițial retragerii de pe piața rusească în urma declanșării războiului din Ucraina. Deutsche Bank s-a retras din Rusia abia după ce alți competitori au anunțat că vor lua această măsură.

Deutsche Bank a declarat că a acționat legal și că nu a ajutat niciodată clienții să ocolească sancțiunile financiare. „În urma invaziei Rusiei în Ucraina, Deutsche Bank a acționat prompt pentru a implementa sancțiunile în evoluție rapidă impuse de autoritățile relevante”, a declarat banca.

Pentru oligarhii extrem de bogați ai Rusiei, care au legături cu regimul de la Kremlin, băncile occidentale precum Deutsche Bank erau esențiale pentru că le permiteau să facă afaceri în monede stabile și să își protejeze averile de economia și politicile imprevizibile ale Rusiei.

Cu ajutorul conturilor din băncile occidentale, oligarhii au putut, printre altele, să cumpere echipe de sport profesioniste și vile luxoase la Londra. Noile rapoarte și e-mailuri surprind perioada ce marchează începutul sfârșitului pentru îndelungata goană după banii din Rusia a băncii germane.

Editor : Raul Nețoiu