Cum i-a încurcat Biden discursul lui Putin. Pîrvulescu: Probabil a fost noapte albă la Moscova

Prin vizita de ieri de la Kiev și prin discursul pe care îl va susține azi la Varșovia, președintele SUA Joe Biden l-a încurcat pe Vladimir Putin, a declarat la Digi24 politologul Cristian Pîrvulescu. Președintele rus pregătise un discurs pentru ruși, dar acum va trebui să le răspundă americanilor, a adăugat el.

"Joe Biden a încercat să o ia înaintea lui Vladimir Putin, să pună în Ucraina jaloanele dezbaterii legate de un an de agresiune a Rusiei în Ucraina, ca Putin să nu aibă întâietate.

S-a știu că Putin va avea acest discurs, primul după agresiunea din Ucraina. E un discurs într-un palat în centrul Moscovei, prin care Putin vrea să transmită două tipuri de mesaje. Va trebui să îi răspundă lui Biden și nu era pregătit pentru asta. Vladimir Putin nu improvizează, dar după vizita de ieri va trebui să transmită un mesaj occidentalilor și unul rușilor. În principiu, discursul trebuia să fie pentru ruși, dar acum va trebui să le răspundă americanilor.

Nu avem cunoștință în istoria recentă ca un președinte să meargă în zone de conflict, așa cum a făcut președintele american. Vizita lui Biden a fost pregătită din vreme, a fost o decizie politică curajoasă și un semnal puternic transmis, inclusiv chinezilor. După vizitele de la Paris și Munchen, ministrul de externe al Chinei se afla ieri la Moscova.

Lui Putin i s-a luat posibilitatea de a transmite mesaje către popor. Biden i-a luat total față. Azi, prin discursul de la Varșovia, Biden va reuși să domolească, să micșoreze impactul discursului lui Putin.

Putin nu are discursuri care să electrizeze, nu e Zelenski care are capacitate discursivă extraordinară. Din punctul ăsta de vedere Zelenski este un uriaș, iar Putin pitic. Putin nu atrage mulțimile și a pierdut momentul. Victoria discursivă pregătită cu grijă va fi cvasi-imposibilă, deoarece personal nu are capacitate oratorice, nu poate să transmită mesajul.

Ieri, Joe Biden a fost la Kiev, așa că Putin va trebui să reacționeze și să modifice discursul. Probabil a fost noapte albă pentru echipa de comunicare de la Moscova", a declarat Pîrvulescu.

Președintele rus Vladimir Putin urmează să susțină marți un discurs în care să stabilească obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse în Ucraina. Discursul vine cu 3 zile înainte să se împlinească un an de la declanșarea invaziei și la o zi după ce președintele american Joe Biden a făcut o vizită la Kiev, promițând că va sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie.

Preşedintele Joe Biden, care luni a luat prin surprindere sosind într-o vizită neanunţată la Kiev, le va spune marţi aliaţilor, de data aceasta de la Varşovia, că Statele Unite susţin în totalitate Ucraina şi va sublinia sprijinul american pentru flancul estic al NATO, în condiţiile în care se împlineşte un an de la declanşarea războiului de către Rusia. Joe Biden a sosit la Varşovia luni seara târziu, după o vizită surpriză la Kiev, unde a stat alături de preşedintele ucrainean Volodomir Zelenski, care caută mai mult armament, în timp ce se pregăteşte pentru o ofensivă de primăvară împotriva ruşilor.

Biden se va întâlni cu preşedintele polonez Andrzej Duda pentru a discuta despre eforturile colective de sprijinire a Ucrainei şi pentru a mulţumi Poloniei pentru că a ajutat Statele Unite şi alte ţări să faciliteze livrările miliare şi umanitare către Kiev.

Marţi seara, Biden va ţine un discurs public, în faţa a mii de oameni care se vor aduna la Palatul Regal din Varşovia, cărora le va vorbi despre libertate şi despre importanţa mobilizarii lumii pentru a sprijini Ucraina, în timp ce războiul intră în al doilea an de război şi nu i se întrevede un sfârşit. "Preşedintele Biden va spune clar că Statele Unite vor continua să fie alături de Ucraina, aşa cum l-aţi auzit spunând de multe ori, atât timp cât va fi nevoie", a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate naţională.

Editor : Georgiana Marina