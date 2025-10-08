Cum îi decimează ucrainenii pe ruși cu drone civile modificate. Creștere spectaculoasă a eficienței loviturilor din aer

Armata ucraineană a înregistrat în septembrie o creştere cu 11% a obiectivelor ruse lovite de dronele sale pe linia frontului, comparativ cu luna august, ceea ce dus la creşterea cu 23% a numărului victimelor în rândul trupelor rusești, comparativ cu luna precedentă. Datele au fost făcute publice de şeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.

Majoritatea atacurilor ucrainene au fost efectuate cu drone de supraveghere, aparate simple, concepute iniţial pentru înregistrări video la distanţe relativ scurte. În război, însă, aparatele au fost adaptate pentru a transporta explozibili, extinzându-li-se și raza de acţiune, a explicat generalul Sîrski, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

În septembrie, dronele ucrainene au lovit 66.500 obiective ruseşti pe front şi au provocat în rândul trupelor inamice peste 18.000 de victime, morţi şi răniţi, a precizat comandantul armatei Ucrainei.

Oleksandr Sîrski a furnizat aceste informaţii într-o reuniune cu comandanţi ai armatei ucrainene responsabili de utilizarea dronelor pe front.

Operaţiunile cu drone terestre s-au dublat în septembrie faţă de luna precedentă, a subliniat generalul ucrainean.

Conform datelor furnizate de platforma ucraineană de analiză a războiului DeepState, Rusia a cucerit în septembrie cu 44% mai puţin teritoriu decât în luna august.

