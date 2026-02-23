Live TV

Cum îl descrie unul din oamenii căruia i se atribuie căderea Cortinei de Fier pe Trump pentru relația lui Putin

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Pentru că se arată conciliant faţă de Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump pare unora un „trădător” al cauzei ucrainene, dar s-ar putea dovedi de asemenea un lider „excepţional”, hotărât să evite iadul nuclear, a declarat luni laureatul premiului Nobel pentru Pace, Lech Walesa.

„În aparenţă, astăzi, el pare a fi lacheul Rusiei, un trădător pur şi simplu. Este un mod de a vedea lucrurile”, a explicat Lech Walesa, cofondatorul sindicatului Solidarnosc (Solidaritatea) şi fost preşedinte polonez, astăzi în vârstă de 82 de ani. El a făcut aceste comentarii într-un interviu pentru AFP, în ajunul împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, preşedintele american este poate „un responsabil politic extrem de inteligent” care „ştie că, dacă Statele Unite s-ar alătura corului anti-Putin, (Vladimir) Putin nu ar mai avea de ales şi ar putea să recurgă la arma atomică”, a mai spus Walesa.

De ce? „Pentru că Putin este iresponsabil”, afirmă el. „Este un joc foarte viclean, foarte inteligent. Nu-l împingeţi pe Putin să folosească arme nucleare, jucaţi-vă de-a prietenul!”, a opinat fostul preşedinte polonez.

Astfel, Donald Trump câştigă timp şi obligă „Europa să se organizeze împotriva lui Putin, fără SUA. Pentru că dacă Statele Unite intră în joc, va fi război nuclear”, prezice cel ale cărui lupte pentru democratizarea Poloniei au contribuit la căderea Cortinei de Fier.

„Există, aşadar, două moduri de a vedea lucrurile”, rezumă Lech Walesa: „trădător sau om extrem de inteligent”. „Până în prezent, încă nu ştiu care dintre ele se aplică în cazul lui Trump”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump Signs "Angel Family Day" Proclamation
Trump proclamă 22 februarie drept zi națională pentru victimele migranților aflați ilegal în SUA
Donald Trump
Trump atacă din nou Curtea Supremă a SUA după decizia privind tarifele. „Eu am o treabă de făcut”
parlamentul european
Eurodeputații, gata să suspende acordul UE–SUA privind tarifele vamale. Decizia ar putea tensiona relațiile comerciale
friedrich merz
Friedrich Merz, încă un atac la președintele Rusiei, la patru ani de la invazie: „Putin e la cel mai jos nivel al barbariei”
Austin Tucker Martin
Cine e tânărul ucis de Secret Service la Mar-a-Lago: Austin Tucker Martin nu avea experiență cu armele de foc și îi plăcea golful
Recomandările redacţiei
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
liderii coalitie
Coaliția a bătut palma pe tăierile din administrație și relansarea...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
Ultimele știri
Poliţia Capitalei face verificări după ce psihologul Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Ce spune acesta
Premierul slovac, Robert Fico, interzice furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina
TikTok trebuie „plasat în mâini europene”, spune ministrul german al culturii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de...
Fanatik.ro
Trecutul uluitor al complicilor văduvei lui Cotabiță din dosarul de proxenetism. Înainte de saloanele erotice...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Gigi Becali anunţă o măsură radicală dacă FCSB va rata play-off-ul: “Gata! S-a terminat”. Câţi bani bagă în...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”