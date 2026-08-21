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Cum împiedică Trump Ucraina să atace Rusia adânc pe teritoriul său. Tehnologia care ar putea schimba soarta războiului

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Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, nu a susținut solicitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a permite Ucrainei să folosească internetul prin satelit Starlink pentru atacuri asupra teritoriului Rusiei, scrie Financial Times (FT), citând surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit publicației, Zelenski a ridicat această problemă în cadrul întâlnirii cu Trump de la Casa Albă, la sfârșitul lunii iulie. El i-ar fi cerut președintelui american să discute cu proprietarul SpaceX, Elon Musk, despre posibilitatea de a permite dronelor ucrainene să utilizeze Starlink pentru atacuri asupra infrastructurii militare ruse. În special, Kievul dorea să poată lovi obiectivele asociate lansării rachetelor balistice, aflate la o distanță de până la 200 de kilometri de granița cu Ucraina.

Trump nu și-a asumat însă niciun angajament în această privință, au declarat sursele FT. Potrivit acestora, nici Musk nu este de așteptat să accepte solicitarea. Anterior, miliardarul a limitat utilizarea Starlink de către Ucraina pentru atacuri în profunzimea teritoriului rus, invocând temeri privind o escaladare nucleară. La Kiev se considera că limitarea razei atacurilor ar putea determina schimbarea poziției sale, scrie publicația.

Potrivit FT, utilizarea Starlink ar permite dronelor ucrainene să lovească mai precis obiectivele militare ruse și, eventual, să reducă numărul atacurilor cu rachete lansate de Rusia. Acest lucru este cu atât mai important în contextul deficitului de rachete pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot, notează Financial Times.

Anterior, publicația The Atlantic a relatat despre încercările Ucrainei de a obține permisiunea de a utiliza Starlink pentru atacuri asupra teritoriului rus. Potrivit surselor publicației, cu o astfel de solicitare la Musk s-a adresat fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihail Fedorov. Acesta ar fi ajuns anterior la un acord cu miliardarul privind blocarea accesului armatei ruse la Starlink.

Sursele The Atlantic susțineau că nu a fost luată o decizie favorabilă în acest sens. Potrivit acestora, Musk insista asupra necesității încheierii unui acord de pace între Kiev și Moscova.

Pe fondul deficitului de rachete pentru sistemele Patriot, Ucraina a rămas practic fără posibilitatea de a se apăra pe deplin împotriva atacurilor balistice rusești. În acest context, Kievul a încetat să mai publice date privind numărul de rachete lansate de armata rusă, a scris publicația.

Editor : A.R.

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