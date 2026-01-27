Live TV

Cum încearcă CIA să stabileacă o prezenţă permanentă a SUA în Venezuela

Foto: Profimedia
Agenția Centrală de Informaţii a SUA (CIA) acţionează discret pentru a stabili o prezenţă permanentă a Statelor Unite în Venezuela, astfel încât Washingtonul să poată exercita influenţă asupra viitorului acestei ţări, conform dispoziţiilor preşedintelui Donald Trump, a relatat marţi canalul de televiziune CNN, preluat de EFE și Agerpres.

Serviciile de informaţii americane lucrează în comun cu Departamentul de Stat la această operaţiune, afirmă canalul de televiziune american, citând surse familiarizate cu dosarul.

Operaţiunea se concentrează pe configurarea prezenţei SUA în Venezuela atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie în vederea urmăririi penale la un tribunal din New York.

Deşi în perspectivă Departamentul de Stat va asigura principala prezenţă diplomatică a SUA în Venezuela, este probabil ca administraţia Trump să se bazeze la început pe CIA pentru a iniţia procesul de revenire a diplomaţilor americani la Caracas, pe fondul tranziţiei politice în curs şi a situaţiei actuale instabile de securitate din această ţară latino-americană.

„CIA exercită influenţa reală”

„Departamentul de Stat îşi impune poziţia, dar CIA este cea care exercită influenţa reală”, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu procesul de planificare, menţionând că obiectivele pe termen scurt ale agenţiei vizează punerea bazelor unor iniţiative diplomatice, inclusiv consolidarea relaţiilor cu populaţia locală şi stabilirea unor sisteme de securitate.

Pe termen scurt, funcţionarii americani ar putea opera dintr-o anexă a CIA, înainte de deschiderea unei ambasade oficiale, ceea ce le-ar permite să înceapă să stabilească contacte informale cu membri ai diferitelor facţiuni ale guvernului venezuelean, precum şi cu figuri ale opoziţiei, mai relatează CNN.

„Crearea unei anexe este prioritatea numărul unu. Înainte de contactele diplomatice, această anexă ar putea să ajute la stabilirea unor canale de legătură, bunăoară cu serviciile de informaţii venezuelene, ceea ce ar permite discuţii pe care diplomaţii nu le pot avea”, a declarat un fost oficial al guvernului american care a interacţionat cu venezuelenii, potrivit CNN.

CIA avea o sursă în guvernul venezuelean

Directorul CIA, John Ratcliffe, a fost primul oficial de rang înalt al lui Trump care a vizitat Venezuela după operaţiunea împotriva lui Maduro, unde s-a întâlnit cu preşedintele interimar Delcy Rodriguez şi cu şefi militari la începutul acestei luni.

Dar responsabili ai CIA erau prezenţi în Venezuela şi în lunile premergătoare operaţiunii împotriva lui Nicolas Maduro.

În august, Agenţia Centrală de Informaţii a SUA şi-a plasat în secret o mică echipă în ţara latino-americană pentru a urmări tiparele, locurile în care se adăposteşte Maduro şi mişcările sale.

Printre agenţi se afla o sursă CIA care opera în cadrul guvernului venezuelean şi a ajutat SUA să urmărească reşedinţele şi mişcările lui Maduro înainte de capturarea sa, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu operaţiunea.

