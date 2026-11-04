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Cum încearcă Israelul să convingă SUA să continue războiul cu Iranul. Argumente folosite pentru invazia Irakului în 2002 (NYT)

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Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images
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Israelul a transmis Statelor Unite date de informații conform cărora Iranul ar putea folosi arme chimice împotriva adversarilor săi, au declarat pentru The New York Times surse bine informate.

Potrivit acestora, serviciile secrete israeliene au descoperit că Teheranul dezvoltă rapid tehnologii care permit echiparea rachetelor cu arme chimice, precum și transportarea secretă a acestora în alte țări în vederea unui atac. În același timp, pentru o serie de oficiali americani, această informație a trezit asocieri cu datele eronate de informații ale SUA din 2002 privind existența armelor de distrugere în masă în Irak, care au servit drept pretext pentru invadarea țării.

În consecință, potrivit NYT, o parte dintre reprezentanții SUA au considerat că, prin intermediul informațiilor de serviciu privind armele chimice, guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu încearcă să convingă administrația președintelui Donald Trump să reia acțiunile militare la scară largă împotriva Iranului.

În același timp, o parte dintre oficiali au îndemnat la tratarea avertismentului cu seriozitate. Israelul și-a împărtășit, de asemenea, evaluările privind armele chimice cu reprezentanții țărilor din Golful Persic. Unii dintre aceștia s-au îndoit, la rândul lor, că Iranul intenționează să utilizeze arme de distrugere în masă. Ei presupun că Israelul încearcă să împingă SUA și partenerii săi către o escaladare a războiului.

Casa Albă a declarat oficial că Trump va asigura securitatea Statelor Unite și a aliaților în cazul oricărei potențiale amenințări. Biroul lui Netanyahu a subliniat că „Israelul urmărește cu atenție fiecare amenințare provenită de la regimul terorist iranian și este pregătit să ia măsuri de răspuns”. Anterior, Iranul a negat public că ar deține arme chimice.

Anterior, surse Axios au relatat că, în timpul ultimei convorbiri telefonice, Netanyahu i-a cerut lui Trump să reia acțiunile militare împotriva Teheranului imediat după alegerile intermediare din 3 noiembrie. Potrivit unor surse citate de The Atlantic, șeful Casei Albe ar putea da ordinul de a lansa atacuri care ar putea dura de la câteva ore până la câteva săptămâni. De asemenea, el ar putea menține blocada navală în Strâmtoarea Ormuz, amenințând cu reluarea acțiunilor militare. Unul dintre scenarii presupune o campanie de mai multe zile împotriva programului nuclear al Iranului. Cu toate acestea, Trump nu a luat încă o decizie cu privire la pașii următori.

Editor : A.R.

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