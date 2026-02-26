Live TV

Cum încearcă Kievul să grăbească aderarea la UE cu ajutorul lui Trump: alegerile din Ungaria și Franța ar putea schimba jocul

Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Volodimir Zelenski, în Kiev. Foto Profimedia
Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Volodimir Zelenski, în Kiev. Foto: Profimedia
Zelenski: „Dorim o procedură accelerată de aderare" Miza alegerilor din Ungaria Planul de integrare parțială în UE

Ucraina vede în următorii doi ani o șansă decisivă pentru aderarea la Uniunea Europeană, înainte ca eventuale schimbări politice în Ungaria și Franța să complice sau să blocheze procesul. Potrivit unor oficiali de la Bruxelles și Kiev, autoritățile ucrainene încearcă să obțină includerea unei referiri clare la aderarea începând cu 2027 în acordul de pace negociat de Donald Trump, în timp ce la nivelul UE se discută despre formule de integrare parțială pentru a accelera parcursul european al țării, informează Politico.

Zelenski: „Dorim o procedură accelerată de aderare”

Potrivit unor oficiali de la Bruxelles și Kiev, Ucraina vede o fereastră îngustă pentru a-și securiza viitorul în UE: perioada dintre alegerile din Ungaria, programate în aprilie, și scrutinul prezidențial din Franța, din aprilie 2027.

Kievul vrea ca o mențiune privind aderarea la UE în 2027 să fie inclusă în acordul de pace negociat de Donald Trump și consideră că intervalul dintre cele două alegeri europene-cheie reprezintă momentul optim pentru a intra în blocul comunitar.

Uniunea Europeană lucrează la un plan care ar putea oferi Ucrainei o formă de aderare parțială anul viitor. Acesta ar presupune acordarea unui statut similar celui de observator la reuniunile Consiliului European și în comisiile Parlamentului European, în timp ce Ucraina finalizează reformele necesare pentru a beneficia de drepturi depline de membru.

„Este adevărat că ne dorim o procedură accelerată de aderare”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski marți, la Kiev, la o conferință de presă organizată la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

„Anul 2027 este foarte important pentru noi și, sper, realist, astfel încât Putin să nu ne poată bloca aderarea timp de decenii”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Kievul încearcă să evite situația candidaturii la NATO, care este practic exclusă în prezent din cauza opoziției Washingtonului.

Miza alegerilor din Ungaria

Raționamentul este că premierul ungar Viktor Orbán nu va permite avansarea candidaturii Ucrainei înainte de alegerile din aprilie, întrucât opoziția față de Kiev este un element central al campaniei sale electorale. Totuși, potrivit unui diplomat european și unui oficial ucrainean, Orbán și-ar putea atenua poziția dacă obține un nou mandat, mai ales dacă ar fi încurajat în acest sens de Trump.

Dacă Orbán pierde alegerile, atât Bruxellesul, cât și Kievul văd o oportunitate sub conducerea lui Péter Magyar, liderul opoziției, care conduce în sondaje.

Diplomatul european a afirmat că, deși Magyar a făcut declarații critice la adresa Ucrainei, acesta pare dispus să coopereze mai „constructiv” cu Bruxellesul și ar putea fi motivat de dorința de a debloca fondurile europene înghețate pentru Ungaria. Acest stimulent ar putea fi suficient pentru a ridica opoziția Budapestei față de aderarea Ucrainei. În caz contrar, administrația americană ar putea fi chemată să exercite presiuni, dacă Trump va dori în continuare să joace rolul de negociator.

„Vă puteți baza pe Uniunea Europeană — vom fi alături de voi atât timp cât va fi nevoie”, i-a declarat președintele Consiliului European, António Costa, lui Zelenski, la conferința de presă. „Suntem hotărâți să construim o Ucraină liberă, suverană și prosperă în cadrul Uniunii Europene.”

Planul de integrare parțială în UE

La Kiev există însă temerea că, dacă negocierile se prelungesc și Trump își pierde interesul pentru un acord de pace, formula „atât timp cât va fi nevoie” ar putea însemna că Ucraina rămâne în afara UE până după următoarele alegeri europene din 2029 sau chiar mai târziu.

Bruxellesul și Kievul privesc și către alegerile prezidențiale din Franța din aprilie 2027, unde formațiunea de extremă dreapta Adunarea Națională, percepută în trecut ca fiind favorabilă Kremlinului, conduce în sondaje. Temerea este că, dacă partidul condus de Marine Le Pen câștigă președinția înainte ca Ucrainei să i se ofere un loc în UE, aderarea ar putea fi blocată.

Totuși, aderarea deplină a Ucrainei la UE înainte de 2027 este exclusă, a declarat un înalt oficial european.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat marți că, deși înțelege că „o dată clară” este „importantă” pentru Zelenski, în cazul UE „datele în sine [fără finalizarea reformelor] nu sunt posibile”.

În timp ce Ucraina încearcă să convingă statele membre că poate îndeplini rapid criteriile de aderare, la Bruxelles se discută tot mai intens despre necesitatea adaptării procesului de extindere la actualul context geopolitic.

„Am avut numeroase întâlniri în care am discutat cum am putea accelera parcursul Ucrainei către Uniunea Europeană”, a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, avertizând însă: „Fără reforme, nimic nu va fi posibil.”

Totodată, Kos a subliniat că este necesară o discuție mai amplă între statele membre privind metodologia actuală a procesului de aderare, care „nu mai este potrivită pentru vremurile în care trăim”. Metodologia actuală este adecvată în perioade de pace și stabilitate, a explicat ea.

Dacă UE nu reușește să se adapteze, există riscul ca statele candidate să fie atrase de influența Kremlinului și a aliaților săi. „Dacă nu vom putea integra în curând țările candidate în UE, există pericolul ca altcineva să devină mai influent în aceste țări și să le folosească împotriva noastră”, a avertizat comisarul european.

