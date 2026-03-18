Cum încearcă Mossadul să-i întoarcă pe iranieni împotriva regimului de la Teheran: „A sosit momentul”

Serviciul de informaţii externe al Israelului (Mossad) îşi intensifică eforturile pe reţelele sociale pentru a ajunge la populaţia iraniană şi a recruta persoane care să acţioneze împotriva regimului ayatollahilor de la Teheran. „A sosit momentul să acţionaţi”, se afirmă într-un mesaj difuzat pe social media, relatează miercuri France Presse.

În timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu continuă să-i îndemne pe iranieni să-şi „ia soarta în propriile mâini” şi să se revolte, o campanie mult mai discretă se desfăşoară pe internet de mai multe luni.

Un canal al Mossadului a fost lansat discret pe aplicaţia Telegram la sfârşitul lunii decembrie.

Un link spre acest canal figurează pe site-ul oficial al Mossad, confirmându-i astfel autenticitatea, alături de link-uri către conturi de recrutare pe Instagram, Facebook şi LinkedIn în ebraică, engleză şi arabă.

Un cont Telegram în limba persană a fost deschis în 24 decembrie 2025, cu patru zile înainte ca manifestaţiile în masă să izbucnească în întreg Iranul.

Un mesaj în partea de sus a paginii spune: „Bine aţi venit! Dacă aţi ajuns până aici, probabil doriţi să ne contactaţi. Suntem încântaţi!”.

Mesajul este urmat de instrucţiuni detaliate privind modul în care se poate lua legătura cu Institutul („Mossad” în ebraică) în deplină siguranţă, prin intermediul unui chatbot sau al site-ului său web.

La 6 martie, canalul - care numără în prezent aproximativ 48.000 de abonaţi - a publicat un mesaj care îi încuraja pe iranieni să transmită informaţii despre situaţia din ţară. „Continuaţi să ne trimiteţi rapoartele voastre de pe teren. Voi sunteţi martorii adevărului. Vom persevera până la victorie!”

Pe platforma X, un nou cont a apărut la începutul lunii martie, sub numele „Mossad Official”, după declanşarea bombardamentelor israeliano-americane în 28 februarie. Şi acesta şi-a înmulţit îndemnurile cu ajutorul unor videoclipuri atractive generate cu IA.

Unul dintre aceste filmuleţe arată combatanţi „bassij” cu ochii aţintiţi spre cer, vizibil speriaţi de o posibilă lovitură, în timp ce în textul la videoclip se afirmă că aceşti miliţieni islamişti însărcinaţi cu menţinerea ordinii „nu se vor putea ascunde mult timp”. Sau un altul în care un bărbat face discret o fotografie cu telefonul mobil de la fereastră.

Mossadul „desfăşoară acest tip de acţiuni de zeci de ani, în funcţie de instrumentele şi tehnologiile disponibile”, explică Yossi Melman, jurnalist israelian specializat în probleme de apărare şi servicii de informaţii.

„La fel ca alte servicii străine, agenţia (israeliană) a finanţat publicaţii şi staţii de radio în ţări inamice”, spune el. „Nu Mossadul a inventat roata. CIA face asta de ani de zile”, adaugă jurnalistul israelian.

„Make Iran Great Again”

Cu şase luni înainte de lansarea canalului oficial de Telegram, un alt cont, numit „Mossad Farsi” apăruse pe platforma X. Acesta a publicat primul său mesaj pe 25 iunie 2025, imediat după cele 12 zile de război între Israel şi Iran. În prezent, are peste 60.000 de abonaţi.

Primele sale postări au fost o serie de videoclipuri realizate de Menashe Amir, un celebru prezentator de radio israelian născut la Teheran, care timp de peste şase decenii a difuzat materiale pentru iranieni în limba persană.

Amir a confirmat pentru AFP că respectivul cont este într-adevăr gestionat de Mossad, chiar dacă nu figura pe lista publicată marţi de serviciul de informaţii israelian.

Contul nu a fost autentificat de către autorităţi, dar presa israeliană îl consideră ca fiind oficial.

„Mossad Farsi” a publicat o serie de critici sarcastice la adresa liderilor iranieni, dar şi diverse conţinuturi: o ofertă de teleconsultaţii medicale pentru iranieni; o secvenţă enigmatică de cifre; un sondaj în care se întreba cine ar trebui să conducă Iranul pentru a rezolva criza cronică a apei; sau chiar un videoclip care promitea „Make Iran Great Again”, versiunea Mossad a celebrului slogan de campanie al preşedintelui american Donald Trump.

Tonul a devenit mai presant atunci când manifestaţiile în masă au izbucnit în întregul Iran la sfârşitul lunii decembrie 2025 şi au fost reprimate cu brutalitate.

„Ieşiţi cu toţii în stradă. A sosit momentul. Suntem alături de voi. Nu doar de la distanţă sau prin cuvinte. Suntem alături de voi pe teren”, asigura unul dintre mesajele postate pe respectivul cont.

La câteva ore după uciderea de către Israel a lui Ali Larijani, unul dintre cei mai importanţi lideri iranieni, şi a comandantului Basij, contul a comentat laconic marţi: „Oamenii cruzi sfârşesc prin a muri”.

