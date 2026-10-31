Cum încearcă rețele asociate islamului politic să exploateze protestele din Europa. Cazul care a atras atenția anchetatorilor italieni

De la Franța și Spania până în Țările de Jos și Italia, anchetatorii europeni urmăresc modul în care organizații asociate islamului politic ar putea exploata protestele sociale pentru a-și extinde influența. Investigațiile vizează posibile tentative de infiltrare a mișcărilor spontane și de transformare a nemulțumirilor publice în instrumente de mobilizare politică. În acest context, cazul cercetătorului Youssef Siher, reținut și ulterior eliberat la Milano, readuce în atenție fenomenul, scrie La Repubblica.

Youssef Siher, cercetătorul în vârstă de 30 de ani reținut la Milano în urma demonstrațiilor violente din 17 octombrie — și eliberat ulterior — ar putea fi una dintre verigile italiene ale acestei strategii.

Modele similare în toată Europa

Aceasta este cea mai delicată linie de anchetă urmărită de unitatea italiană de poliție preventivă. Este, de asemenea, cea care generează cele mai aprinse controverse.

Unii politicieni l-au prezentat pe Siher drept creierul din spatele revoltelor care au zguduit Milano și alte orașe italiene. Însă această versiune nu este susținută de cronologia evenimentelor: protestele au izbucnit independent de el, fără nicio conducere identificabilă, și mobilizaseră deja mii de tineri înainte ca cercetătorul să încerce să preia controlul asupra mișcării.

Această distincție constituie punctul de plecare al anchetei.

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Pe 17 octombrie, mii de tineri au ieșit în stradă în toată Italia, în urma unei mobilizări care a început pe rețelele sociale, prin conturi anonime, fluturași digitali și apeluri la acțiune difuzate pe Instagram și Telegram. Modelul prezintă asemănări puternice cu evenimentele din Ceuta, enclava spaniolă din Maroc, unde mesajele difuzate online au contribuit la alimentarea protestelor de stradă.

Specialiștii serviciilor de informații italiene încearcă să stabilească dacă cineva a amplificat în mod artificial apelurile la protest. Până în prezent, însă, nu au identificat nici o organizație capabilă să coordoneze demonstrațiile, nici vreo dovadă că Siher le-ar fi organizat.

Povestea lui începe, în mare parte, după aceea. Cercetătorul în vârstă de 30 de ani, cu o pregătire în domeniul islamului politic și o vastă experiență în activism, a încercat să profite de elanul protestelor și să le transforme într-o mișcare organizată.

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Folosind rețelele sociale, el a construit o rețea, a promovat noi adunări și a încercat să ofere o orientare politică unei mișcări de protest care, până atunci, nu avea una.

Procurorii din Milano îl acuză că a creat, în doar câteva zile, un grup cu „o agendă subversivă clară”.

Siher este anchetat pentru instigare la comiterea de infracțiuni, glorificarea actelor criminale și violență organizată.

Ancheta italiană capătă o dimensiune europeană

În această etapă, ancheta italiană capătă o dimensiune europeană. Agențiile de securitate monitorizează de mult timp evoluția anumitor rețele asociate cu islamul politic, o constelație extrem de diversă de organizații, asociații și mișcări care urmăresc obiective diferite. Unele facțiuni consideră mișcările de protest europene ca o oportunitate de a-și lărgi baza de susținere, de a contesta politicile occidentale și de a stabili noi forme de influență. Din această perspectivă, internetul nu este doar un mijloc de răspândire a propagandei. Acesta poate deveni un instrument pentru identificarea protestelor existente, pentru a ajunge la persoanele dispuse să se mobilizeze și pentru a încerca să le orienteze acțiunile.

Acesta este un domeniu extrem de sensibil. Anumiți reprezentanți ai dreptei politice încearcă să asocieze islamul politic cu terorismul, iar activismul pro-palestinian cu Hamas. Astfel de asocieri nu se susțin, deoarece ignoră existența unei mișcări mult mai ample, democratice și legitime.

Totuși, acest lucru nu exclude posibilitatea ca în cadrul acesteia să activeze grupuri cu obiective diferite.

În urma epocii radicalizării online, internetul poate servi nu doar ca platformă de propagandă, ci și ca mijloc de a exploata protestele spontane, de a ajunge la persoane dispuse să se angajeze în confruntări și de a le dirija acțiunile pe străzi.

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În cazul lui Siher, anchetatorii se concentrează asupra rețelei sale de contacte.

Procurorii îl descriu ca pe o „figură proeminentă în mișcarea activistă pro-palestiniană” și subliniază legăturile sale cu cercurile de activiști radicali.

Unitatea italiană de poliție preventivă reconstituie interacțiunile sale pe rețelele sociale, relațiile politice, crearea canalelor utilizate pentru promovarea demonstrațiilor și orice posibile surse de sprijin financiar.

Scopul este de a stabili cine a contribuit la elaborarea campaniei de propagandă și dacă încercarea de a transforma o revoltă spontană într-o organizație permanentă a beneficiat de sprijin din exterior.

O altă pistă de anchetă duce la Genova, unde unitatea de informații a poliției Digos investighează posibile legături cu persoane implicate în ancheta privind presupusa finanțare a organizației Hamas, anchetă care a dus la arestarea lui Mohammad Hannoun.

Siher nu face obiectul anchetei în acest caz, dar se știe că a avut contacte cu unele dintre persoanele implicate.

Anchetatorii trebuie acum să stabilească natura acestor relații și dacă acestea au vreo relevanță pentru anchetă.

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Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a atras, de asemenea, atenția asupra asociației „Alba Nascente”, înființată de cercetător, care, deși se prezintă ca luptând împotriva islamofobiei, ar fi exprimat opinii „foarte apropiate de cele ale Frăției Musulmane”.

Frăția Musulmană este o mișcare islamistă transnațională fondată în Egipt, care este prezentă și în dezbaterea politică europeană prin intermediul unei varietăți de organizații și rețele.

Traseul banilor

Aceasta este sarcina cu care se confruntă acum anchetatorii: să reconstituie rețeaua de contacte a lui Siher, să examineze eventualele fluxuri de bani și să identifice legăturile cu organizații care își desfășoară activitatea în afara Italiei.

Este posibil ca cercetătorul să fi încercat să se impună ca reprezentant italian al unei strategii mai ample. Sau poate că a acționat singur, încercând să profite de o mișcare de protest care izbucnise deja.

Mai presus de toate, un lucru rămâne cert: a identifica cine a încercat să preia controlul asupra revoltei după 17 octombrie nu înseamnă același lucru cu a descoperi cine a declanșat-o.

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Editor : Ana Petrescu