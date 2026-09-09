După ce a eșuat să cucerească Kievul în 2022, Rusia încearcă acum să paralizeze capitala Ucrainei prin atacuri cu drone lansate aproape neîntrerupt, ziua și noaptea. Noua strategie urmărește să epuizeze apărarea antiaeriană, să perturbe transportul și activitatea economică și să mențină populația sub o presiune psihologică permanentă, scrie Kyiv Post.

Cel mai recent atac a început marți dimineață, pe 8 septembrie, la numai câteva ore după încheierea unei pauze de trei zile în atacurile asupra Kievului și Moscovei, respectată pe durata vizitei emisarilor americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Rachetele și dronele rusești au ucis trei persoane și au rănit alte 16, potrivit oficialilor ucraineni. Atacul a avariat cel puțin 14 clădiri înalte, un cămin, o școală, o clinică și mai multe depozite.

„În momentul în care emisarii pentru pace ai președintelui american au plecat, Putin a lansat un nou atac masiv și îngrozitor asupra Kievului”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha.

Atacurile sunt lansate pe tot parcursul zilei

În cea mai mare parte a războiului, alertele aeriene din Kiev au urmat un ritm sumbru, dar previzibil: dronele rusești soseau noaptea, rachetele loveau înainte de răsărit, iar dimineața orașul încerca să-și reia activitatea.

În prezent, Rusia lansează grupuri mai mici de drone pe tot parcursul zilei și al nopții. Multe dintre acestea sunt modele cu propulsie cu reacție, care se deplasează mai repede și sunt mult mai greu de interceptat decât dronele Shahed cu elice folosite anterior în război.

Kyiv Post a documentat apropierea de Kiev a peste 100 de drone cu propulsie cu reacție într-un interval de numai 12 ore.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, Rusia a lansat în august peste 2.800 de astfel de drone împotriva Ucrainei, cu o medie de aproximativ 90 pe zi. Utilizarea lor a crescut de cinci ori în iulie față de luna iunie.

Într-un interval de patru zile de la sfârșitul lunii august, Rusia a lansat aproape 1.500 de drone, dintre care mai mult de jumătate aveau propulsie cu reacție. Kievul și regiunea din jurul capitalei au fost atacate timp de cinci zile consecutiv, ceea ce a perturbat deplasările și a împiedicat trenurile de metrou să traverseze râul Nipru în timpul alertelor.

În perioada 27 august–1 septembrie, la Kiev au fost emise peste 60 de alerte aeriene, care au însumat 52 de ore. În decurs de șase zile, orașul a petrecut astfel mai mult de două zile întregi sub alertă.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a evaluat că Rusia nu a crescut neapărat numărul total al dronelor utilizate în fiecare campanie. În schimb, Moscova distribuie un număr comparabil de aparate pe parcursul mai multor ore, pentru a amplifica oboseala populației și perturbările economice.

O singură dronă care se apropie de Kiev poate declanșa sirenele în întregul oraș, poate întrerupe transportul și poate trimite angajații în adăposturi. După încetarea alertei, un alt grup de drone poate relua același ciclu.

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„Lovesc afaceri civile, depozite de alimente, hipermarketuri”

Fiecare alertă are un cost economic. Dincolo de distrugerile materiale, sirenele înseamnă angajați care întârzie, producție întreruptă, magazine închise, livrări suspendate și transport public perturbat. Copiii sunt duși de profesori în adăposturi, în timp ce echipele medicale și cele de intervenție trebuie să-și continue activitatea sub amenințarea unor noi atacuri.

Rusia vizează și infrastructura logistică prin care Kievul și alte orașe ucrainene sunt aprovizionate.

Ministrul Agriculturii, Taras Vîsoțkîi, estima la sfârșitul lunii august că atacurile rusești au distrus aproximativ 90% din capacitatea logistică pentru produse alimentare operată de marile lanțuri de magazine. Situația a contribuit la apariția unor penurii temporare de lapte, zahăr, fructe și legume în supermarketurile din Kiev.

Atacurile au lovit centre de sortare ale companiei Nova Poshta, centre de distribuție ale supermarketurilor și depozite în care erau păstrate cărți și bunuri de consum. Loviturile rusești au vizat și spații de depozitare a alimentelor din Odesa și au distrus hipermarketuri Epicentr.

„Lovesc afaceri civile, depozite de alimente, hipermarketuri, terminale poștale și depozite în care sunt păstrate cărți”, a declarat ministrul de Interne, Ivan Vîhivskîi.

În august, alertele aeriene au afectat 21,8% din programul normal de funcționare al centrelor comerciale din Ucraina. Practic, mallurile au pierdut mai mult de una din cinci ore în care ar fi trebuit să fie deschise.

Răspunsul guvernului arată amploarea problemei. Ucraina introduce un sistem de alertare pe două niveluri:

Alertele galbene vor semnala amenințările reprezentate de drone. Companiile își vor putea continua activitatea dacă angajații și clienții au acces la adăposturi. Autoritățile au recomandat ca metroul din Kiev să rămână complet funcțional. Alertele roșii vor semnala amenințările cu rachete, inclusiv rachete balistice și atacuri combinate de amploare. Companiile vor trebui să-și suspende activitatea, iar oamenii vor fi obligați să se adăpostească.

„Economia trebuie să continue să funcționeze, taxele trebuie să ajungă la buget, iar oamenii trebuie să-și primească salariile”, a declarat premierul Sergii Koretskyi.

Kievul reduce, de asemenea, durata restricțiilor de circulație pe timpul nopții și modifică regulile de transport, pentru a limita pierderile economice provocate de alertele prelungite.

Kievul, prins într-un „asediu” aerian

Kievul nu este supus unui asediu fizic comparabil cu cel al capitalei Bosniei și Herțegovinei, Sarajevo. În timpul războiului din Bosnia, Sarajevo a fost încercuit și supus timp de 1.425 de zile bombardamentelor și tirurilor lunetiștilor, într-o campanie despre care instanțele internaționale au stabilit că urmărea terorizarea populației civile.

Kievul rămâne conectat cu restul Ucrainei. Bunurile, armamentul și oamenii continuă să circule, iar artileria rusă nu înconjoară capitala.

Asemănarea constă în folosirea unei amenințări permanente pentru a controla viața civililor. Rusia nu poate instala puncte de control în jurul Kievului, dar poate folosi alertele aeriene pentru a întrerupe circulația. Nu poate închide fizic fiecare fabrică, dar poate provoca opriri repetate ale activității. Nu poate ocupa capitala, însă poate face ca viața de zi cu zi să depindă de momentul lansării următoarei drone.

Pauza de trei zile convenită pentru vizita lui Witkoff și Kushner a demonstrat cât de selectiv poate fi exercitată această presiune. Rusia și Ucraina au acceptat să nu-și atace reciproc capitalele pe durata vizitei emisarilor, însă Putin a continuat să respingă un armistițiu mai amplu și a insistat asupra revendicărilor teritoriale formulate deja de Rusia.

Pauza diplomatică a protejat capitalele în timpul discuțiilor, dar nu și civilii din alte zone și nici nu a oprit luptele de pe front.

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Mai mult decât un război psihologic

Epuizarea populației civile este doar unul dintre efectele campaniei. Valurile neîntrerupte de drone obligă și echipajele ucrainene de apărare antiaeriană să lucreze în ture prelungite, ceea ce le lasă mai puțin timp pentru odihnă, relocare și repararea echipamentelor.

Prin combinarea dronelor relativ ieftine cu rachete balistice și de croazieră, Rusia obligă Ucraina să decidă când să folosească cele mai performante și mai limitate rachete interceptoare de care dispune. Sistemele Patriot sunt esențiale pentru oprirea rachetelor balistice, dar nu pot fi folosite în mod rentabil împotriva fiecărei drone trimise să sondeze apărarea aeriană a Kievului.

Apărarea capitalei presupune și un compromis strategic. Radarele, lansatoarele și rachetele interceptoare repartizate Kievului nu pot proteja simultan centrale electrice, baze aeriene, fabrici de armament și alte orașe ucrainene.

Prin urmare, Rusia îi impune Ucrainei costuri chiar și atunci când majoritatea dronelor sale sunt interceptate. Ucraina trebuie să consume muniție, să-și mențină echipajele permanent în stare de alertă și să apere un număr tot mai mare de potențiale ținte. Atacurile arată, de asemenea, că instituțiile politice și de securitate din Kiev continuă să fie vizate.

De exemplu, pe 4 septembrie, o dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei din centrul Kievului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că drona fusese îndreptată spre biroul șefului interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Oleksandr Poklad.

Pregătiri pentru un război pe timpul iernii

Witkoff și Kushner au ajuns la Kiev după mai mult de trei ore de discuții cu Putin la Moscova. Cei doi au descris discuțiile cu Zelenski drept substanțiale și au afirmat că s-au înregistrat „progrese semnificative” în direcția reluării negocierilor trilaterale, însă nu au fost anunțate date sau locuri pentru eventualele întâlniri.

Principala dispută a rămas neschimbată. Rusia cere ca Ucraina să renunțe la teritoriile pe care încă le controlează în Donbas. Kievul refuză, în timp ce analizele privind situația de pe câmpul de luptă indică faptul că, în ritmul actual al înaintării, Rusia ar putea avea nevoie de mai mulți ani pentru a cuceri restul regiunii Donețk.

Zelenski se pregătește pentru posibilitatea ca războiul să continue și pe timpul iernii. În timpul discuțiilor de la Kiev, el a solicitat un pachet de sprijin pentru sezonul rece, care să includă sisteme de apărare antiaeriană, ajutor pentru sectorul energetic și acces la gaze naturale lichefiate din Statele Unite.

„Dacă războiul continuă pe timpul iernii, ne bazăm foarte mult pe pachetul pentru sezonul rece”, a declarat Zelenski. Delegația americană nu a anunțat însă furnizarea unor noi baterii Patriot. Ucraina a primit recent un număr redus de rachete interceptoare Patriot, iar Marea Britanie a promis ajutor suplimentar pentru apărarea antiaeriană.

Niciuna dintre aceste măsuri nu rezolvă însă deficitul existent.

Ucraina are nevoie de linii de producție separate pentru sisteme destinate interceptării dronelor și a rachetelor balistice. Zelenski a declarat că 67 de companii ucrainene lucrează la sisteme capabile să intercepteze drone cu propulsie cu reacție, însă numai între trei și cinci au demonstrat rezultate.

Ucraina a cerut, de asemenea, permisiunea Statelor Unite de a produce sisteme antibalistice și rachete interceptoare. În iulie, președintele Donald Trump a declarat că Washingtonul va acorda Ucrainei licența pentru producerea rachetelor interceptoare Patriot, dar ulterior a părut să revină asupra poziției.

Pe 2 septembrie, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat însă că negocierile privind acordarea licenței erau în continuare în desfășurare.

Chiar dacă se va ajunge la un acord, experții estimează că organizarea producției va dura cel puțin un an.

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Moscova mizează pe epuizarea treptată a Kievului

Campania nu trebuie să forțeze Kievul să capituleze pentru a produce costuri strategice. Efectul său imediat este încetinirea vieții cotidiene și transformarea acesteia într-una mai puțin previzibilă și mai costisitoare.

Atunci când trenurile se opresc, depozitele ard, magazinele se închid, iar angajații petrec ore întregi în adăposturi, Rusia produce pagube fără să înainteze pe teren. Obligând Ucraina să consume rachete interceptoare și să-și concentreze apărarea antiaeriană în jurul capitalei, Moscova reduce resursele disponibile pentru protejarea altor orașe, a infrastructurii și a frontului.

Campania aeriană a ucis deja civili, a perturbat transportul, a afectat logistica comercială și a obligat Ucraina să-și regândească sistemul de alertare.

Contracararea acesteia va necesita mai mult decât rachete Patriot. Ucraina are nevoie de sisteme mai ieftine pentru interceptarea dronelor, depozite dispersate în mai multe zone, rute alternative de transport, mai multe adăposturi și alerte precise din punct de vedere geografic, pentru ca o singură dronă să nu mai poată paraliza un oraș cu milioane de locuitori.

Editor : Ș.A.