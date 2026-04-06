Cum încearcă Trump să profite de salvarea piloților americani din Iran și ce arată, de fapt, operațiunea

O operaţiune spectaculoasă de salvare în Iran, desfăşurată timp de 48 de ore în condiţii extreme, a fost transformată de Donald Trump într-un nou argument al superiorităţii militare americane. Însă intervenţia, care a implicat pierderi şi riscuri majore, sugerează că Iranul nu este lipsit de apărare, contrazicând parţial discursul de la Washington, scrie News.ro.

Aeronava, un F-15 Eagle, fusese doborâtă vineri în sud-vestul Iranului. Cei doi membri ai echipajului au reuşit să se catapulteze. O operaţiune de salvare a fost lansată imediat, iar comando-uri americane, transportate cu elicopterul, au fost trimise în plin teritoriu iranian, în timp ce Teheranul şi-a desfăşurat forţele pentru a încerca să-i captureze înaintea lor, scrie Le Figaro.

Primul aviator, pilotul, a fost recuperat încă de vineri. Cel de-al doilea, ofiţerul responsabil cu sistemele de armament, a fost localizat şi salvat mai târziu. Conform rapoartelor încă fragmentare, ofiţerul, rănit, ar fi reuşit să-şi activeze baliza de urgenţă şi să scape de forţele iraniene trimise în căutarea sa, ascunzându-se într-o crăpătură stâncoasă din lanţul muntos Zagros.

Operațiune de amploare: zeci de aeronave și misiuni de diversiune

Americanii ar fi angajat în operaţiunea de salvare zeci de aeronave: elicoptere Black Hawk şi C-130 Hercules, care transportau forţele speciale însărcinate cu extracţia, avioane de realimentare, precum şi aparate de sprijin pentru a bombarda drumurile şi a ţine la distanţă forţele iraniene. Ofiţerul rănit ar fi fost, în cele din urmă, salvat de o echipă a Navy SEAL, în apropierea oraşului Dehdasht, din districtul Kohgiluyeh, în sud-vestul Iranului.

Potrivit site-ului Axios, CIA ar fi desfăşurat, în paralel, o vastă operaţiune de diversiune, dând impresia că pilotul era în curs de extragere pe cale terestră sau maritimă. Un aerodrom improvizat ar fi fost, de asemenea, utilizat de americani ca bază temporară de realimentare, la sud de Isfahan.

Două elicoptere Black Hawk ar fi fost lovite, dar au reuşit să-şi ducă misiunea la bun sfârşit.

De asemenea, forţele americane ar fi pierdut unul sau două avioane C-130, abandonate din cauza unor probleme tehnice şi distruse la faţa locului, precum şi două elicoptere mici AH-6 Little Bird, aparţinând Regimentului 160 de aviaţie pentru operaţiuni speciale, „Night Stalkers”.

Iranul a difuzat imagini cu epavele aparatelor, revendicând distrugerea acestora.

Mai mulţi gardieni ai revoluţiei, trupele de elită ale Iranului, ar fi fost, de asemenea, ucişi.

Donald Trump a celebrat succesul operaţiunii duminică dimineaţă printr-un mesaj triumfal.

„L-AM GĂSIT! Dragi compatrioţi, în ultimele ore, armata americană a dus la bun sfârşit una dintre cele mai îndrăzneţe operaţiuni de căutare şi salvare din istoria Statelor Unite, pentru unul dintre incredibilii noştri ofiţeri, care se întâmplă să fie şi un colonel foarte respectat, şi despre care sunt încântat să vă anunţ că este acum TEAFĂR ŞI SĂNĂTOS!”, a scris Trump.

Acest luptător curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munţii perfizi ai Iranului, urmărit de duşmanii noştri care se apropiau din ce în ce mai mult cu fiecare oră care trecea. Dar nu a fost niciodată cu adevărat singur, deoarece comandantul său suprem, secretarul apărării, şeful Statului Major Interarme şi tovarăşii săi de arme îi supravegheau poziţia 24 de ore din 24 şi îi planificau cu sârguinţă salvarea. La instrucţiunile mele, armata americană a trimis zeci de aparate de zbor, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. A fost rănit, dar îşi va reveni foarte bine.

Semne că Iranul păstrează capacități de apărare antiaeriană

Preşedintele american a prezentat succesul operaţiunii de salvare ca dovadă a superiorităţii militare a Statelor Unite faţă de Iran, în timp ce războiul intră în a şasea săptămână.

„Faptul că am reuşit să o ducem la bun sfârşit fără ca niciun american să fie ucis sau măcar rănit dovedeşte încă o dată că am atins o superioritate şi o supremaţie aeriană zdrobitoare pe cerul iranian. Este un moment de care TOŢI americanii, republicani, democraţi şi toţi ceilalţi, ar trebui să fie mândri şi în jurul căruia ar trebui să se unească”, a transmis Donald Trump.

Însă incidentul indică, de asemenea, că Iranul dispune în continuare de mijloace de apărare antiaeriană şi că, deşi Statele Unite şi Israelul dispun de superioritatea aeriană care le permite să opereze oriunde deasupra Iranului, nu au atins supremaţia aeriană care le-ar permite să o facă fără riscuri.

În discursul său din 1 aprilie, preşedintele american a declarat că Iranul „nu mai are niciun echipament antiaerian. Radarele lor sunt distruse în proporţie de 100%. Ca forţă militară, suntem de neoprit”, a proclamat el. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a anunţat săptămâna trecută că distrugerea apărării antiaeriene iraniene va permite trimiterea în misiune deasupra Iranului a unor bombardiere B-52, deosebit de vulnerabile.

Vineri, un al doilea aparat american, un avion de atac la sol A-10, a fost lovit de o rachetă sol-aer iraniană deasupra strâmtorii Ormuz. Pilotul ar fi reuşit să zboare până în spaţiul aerian kuweitian înainte de a se catapulta şi de a fi salvat.

Trump capitalizează politic momentul și ridică tonul amenințărilor

Isprăvile comando-urilor americane tocmai l-au scutit pe Trump de dezastrul pe care l-ar fi reprezentat capturarea piloţilor. El a transformat episodul într-un nou triumf personal. A anunţat o conferinţă de presă luni, alături de membri ai forţelor armate. Preşedintele american, al cărui ultimatum adresat Iranului pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz expiră luni seara, şi-a reînnoit ameninţările într-un limbaj puţin diplomatic.

„Marţi va fi atât Ziua centralelor electrice, cât şi Ziua podului în Iran. Nu va exista nimic comparabil!!! Deschideţi nenorocita asta de strâmtoare, bandă de nebuni furioşi, sau veţi trăi un iad – VEŢI VEDEA! Lăudat fie Allah”, a scris Trump.

Dar s-a declarat, de asemenea, încrezător că se va ajunge la un acord.

Cred că există şanse bune pentru mâine (luni - n.r.), ei sunt în curs de negociere”, a declarat el într-un interviu telefonic acordat postului Fox News. „Dacă Iranul nu reuşeşte să încheie un acord… veţi vedea poduri şi centrale electrice prăbuşindu-se peste tot în ţara lor… Dacă nu încheie un acord rapid, voi arunca totul în aer şi voi pune mâna pe petrol.

Între timp, el a prelungit ultimatumul până marţi, la ora 20:00 (miercuri, ora 3:00, ora României).

Potrivit Axios, Statele Unite, Iranul şi un grup de mediatori regionali discută termenii unui potenţial armistiţiu de 45 de zile, care ar putea duce la încetarea definitivă a războiului.

