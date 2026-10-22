Iranul și Rusia se numără printre statele care încearcă să agraveze și să exploateze tulburările din Franța, în efortul lor de a slăbi democrațiile occidentale, spun cercetători citați de The Times. Cu toate acestea, președintele Emmanuel Macron nu ar fi dispus să facă publică această interferență străină, cel puțin în ceea ce privește Iranul, și l-ar fi împiedicat pe ministrul său de externe să dezvăluie un raport oficial privind campaniile de dezinformare online ale regimului, de teamă să nu supere Teheranul.

Mișcarea de protest a început luna trecută, când elevii din ultimul an de liceu (lycéens) din suburbiile Parisului au denunțat sistemul de învățământ ca fiind subfinanțat și părtinitor față de copiii proveniți din minorități etnice. Demonstrațiile s-au răspândit rapid, pe măsură ce protestatarii își posteau nemulțumirile și planurile de acțiune pe rețelele sociale.

În postare după postare, data de 17 octombrie a fost evidențiată ca fiind ziua în care statul francez urma să se cutremure în fața unor proteste de o amploare fără precedent.

Profețiile s-au împlinit, activiștii de extremă stânga fiind însoțiți de grupuri de tineri din suburbii într-o orgie de violență, jafuri și distrugeri în toată țara. Având în vedere că pentru sâmbătă sunt planificate noi proteste, anumite zone din Paris și din alte orașe franceze au fost supuse unei stări de urgență, iar Laurent Nuñez, ministrul de interne, a promis că va mobiliza soldați și unități de elită ale poliției pentru „asigurarea securității statice”.

Marți, o unitate de elită a poliției a arestat un bărbat de 34 de ani în legătură cu incendiul care a distrus parțial primăria din Limoges, în centrul Franței. Hodei Ciarra Docampo, care locuiește împreună cu părinții săi într-un sat situat la 50 km de Limoges, se afla deja pe lista de urmăriți a serviciilor de informații ca suspect de terorism din cauza activismului său de stânga radical, au relatat mass-media franceze.

Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, a anunțat că magistrații vor avea competențe sporite pentru a reține minorii, iar 500 de soldați vor patrula pe străzile din Milano până la sfârșitul anului, după ce, în weekend, tinerii au provocat dezordine în oraș, jefuind magazine și provocând pagube în valoare de un milion de euro.

Proteste violente la Milano. Sursa: Profimedia

Meloni a declarat că guvernul său a aprobat, de asemenea, amenzi pentru părinții minorilor implicați în revolte și a introdus infracțiunea de „participare violentă la o manifestație”.

„Nicio idee politică, niciun dezavantaj social și nicio opoziție față de guvern nu pot justifica distrugerea unui magazin pentru a fura marfa”, a spus ea.

Nu există dovezi că puteri străine ostile ar fi inițiat mișcarea de protest. Însă postul de radio France Culture a afirmat: „Surse din cadrul poliției și serviciilor de informații teritoriale susțin că mobilizarea agitatorilor a fost stârnită, accentuată și instrumentalizată de bloggeri și influenceri susținuți sau promovați de puteri străine. Sunt menționate Iranul, Rusia și Algeria.”

Unii cercetători susțin că și China este implicată într-o campanie similară. Oficialii sau mass-media aliniate statului din Iran, Rusia, China și Algeria au respins aceste acuzații.

David Colon, profesor de istorie la Sciences Po, institutul parizian de elită pentru studii politice, și autorul cărții *Infodémie*, o lucrare despre lupta împotriva dezinformării, a afirmat că Rusia, Iranul și Algeria au fost implicate în „amplificarea și exacerbarea tensiunilor”.

El a spus că Iranul a avut un succes deosebit, în parte datorită infiltrării sale în grupurile de extremă stânga. Emmanuel Razavi, jurnalist și autor franco-iranian, a fost de acord, afirmând: „Serviciile secrete iraniene nu inițiază niciodată mișcări sociale. Modul lor de operare constă în a se amesteca în mișcare dacă consideră că aceasta le servește intereselor.”

El a spus că agenții iranieni au stabilit de mult timp legături cu grupurile de extremă stânga din Franța și i-au incitat să pună în evidență cauza palestiniană. A adăugat că nu este o coincidență faptul că steagurile palestiniene au fost vizibile în timpul protestelor din această toamnă.

Razavi a afirmat că agenții iranieni sunt, de asemenea, bănuiți că ar fi plătit tineri șomeri pentru a semăna haos în Paris. „Nu îi plătesc foarte mult — doar câteva sute de euro”, a spus el. El a adăugat că cei plătiți de Iran reprezentau doar o mică minoritate dintre scandalagii prezenți la Paris pe 17 octombrie.

Forța Quds, unitatea de elită a serviciilor de informații militare iraniene, este activă și online, prin ferme de troli și recrutarea de influențatori pe rețelele sociale și pe platforme precum Telegram, a spus el.

Colon a evidențiat cazul unui influencer franco-iranian care a primit în această toamnă o pedeapsă cu suspendare de zece luni pentru incitare la terorism și care postează acum despre violența poliției în Franța. El a spus că influencerul era priceput în „instrumentalizarea algoritmilor” platformelor de socializare pentru a oferi postărilor o vizibilitate ridicată.

Cercetătorii afirmă că și Rusia a încercat să exploateze diviziunile sociale scoase la iveală de proteste, în special prin promovarea postărilor despre presupusa violență a poliției și rasism.

Moscova se confruntă deja cu acuzații că încearcă să influențeze campania electorală pentru alegerile prezidențiale franceze de anul viitor prin intermediul unor entități precum Storm-1516, grupul de propagandă despre care se spune că ar avea legături cu serviciile secrete ale țării. Există relatări că grupul ar fi răspândit online știri false despre candidații pro-europeni și pro-ucraineni.

O operațiune de influență aliniată Kremlinului este suspectată, de exemplu, că a răspândit zece narațiuni false despre proteste.

Colon suspectează, de asemenea, că Kremlinul a avut agitatori pe teren sâmbătă pentru a contribui la incitarea protestatarilor la frenezia de masă. „Nu pot garanta în mod oficial că au fost prezenți agenți ruși, dar aș fi foarte surprins dacă serviciile secrete ruse nu ar fi profitat de ocazia oferită de această demonstrație, care fusese anunțată cu mult timp în avans”, a spus el.

Cu toate acestea, el a afirmat că încercările rusești de a influența mișcarea de protest au avut „un impact redus”, eșuând în mare măsură să se infiltreze în grupurile de extremă stânga din Franța.

Potrivit lui Colon, regimurile totalitare nu erau atât de interesate să submineze alegerile pentru a-și plasa aliații la putere, cât să provoace „prăbușirea democrațiilor. Iar pentru ele, ziua de sâmbătă a reprezentat un succes enorm. Nu spun că au provocat-o, dar au instrumentalizat-o și au exploatat-o.”

Într-un discurs ținut săptămâna trecută, Jean-Noël Barrot, ministrul francez al afacerilor externe, a denunțat amestecul străin în mișcarea de protest a elevilor. „Manifestațiile din liceele franceze au fost exploatate de narațiuni ostile provenite din Rusia, China, Iran și comunitatea Maga”, a afirmat el, făcând referire la mișcarea americană „Make America Great Again”.

Potrivit site-ului La Lettre, Barrot a primit un raport din partea Secretariatului General al Apărării și Securității Naționale privind „acțiunile de dezinformare și atacurile cibernetice” ale Iranului.

Înaintea Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, Teheranul s-a aflat în spatele unor postări de pe rețelele sociale care îndemnau la boicotarea echipei israeliene, se arată în raport. Un an mai târziu, conturi legate de Iran au încurajat o mișcare de protest în Franța. În ultimele zile, conturi similare au publicat postări despre ciocnirile dintre poliție și demonstranți.

Barrot a dorit să facă public raportul, a relatat La Lettre, dar Macron a refuzat, întrucât Palatul Élysée urmărea o „echidistanță” între Teheran și Washington pe durata războiului din Iran.