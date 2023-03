Cum îngreunează un centru de date al TikTok fabricarea muniției pentru armata Ucrainei

Unul dintre cei mai mari producători de muniţie din Europa susţine că eforturile sale de a satisface cererea în creştere determinată de războiul din Ucraina sunt împiedicate de un nou centru de date al companiei care deține aplicația TikTok. Acest centru monopolizează energia electrică în regiunea din apropierea celei mai mari fabrici ale sale, scrie The Guardian.

Directorul executiv al Nammo, companie la care guvernul norvegian este coproprietar, a declarat că extinderea planificată a celei mai mari fabrici, situată în centrul Norvegiei, se loveşte de un blocaj legat de lipsa de energie necesară, întrucât noul centru de date al TikTok, construit recent în apropiere, consumă electricitatea disponibilă în regiune.

„Suntem îngrijoraţi, pentru că vedem că viitoarea noastră creştere a producţiei se loveşte de o provocare: stocarea videoclipurilor cu pisici”, a declarat directorul Nammo, Morten Brandtzæg, pentru Financial Times. Elvia, furnizorul local de energie, a confirmat pentru Financial Times că reţeaua de electricitate nu mai are capacitate de rezervă după ce a alocat-o centrului de date pe principiul „primul venit, primul servit”.

„Dacă Nammo solicită să îi fie furnizată o capacitate suplimentară de energie, în funcție de cantitatea de care are nevoie, va dura ceva timp până când să existe o capacitate disponibilă, deoarece rețeaua de transport trebuie consolidată”, a mai spus furnizorul local de energie Elvia.

Cererea de muniţie pentru artilerie este de 15 ori mai mare decât în mod normal, iar industria de armament din Europa trebuie să investească 2 miliarde de euro în noi fabrici pentru a face faţă nevoilor Ucrainei, potrivit lui Brandtzæg.

Ucraina se confruntă cu penurie de muniţie

Potrivit unor estimări, Ucraina trage între 6.000 şi 7.000 de obuze de artilerie pe zi şi se confruntă cu penurie de muniţie după mai bine de un an de război. Liderii UE au anunţat un program de rambursare a ţărilor care oferă muniţie de artilerie Ucrainei, dintr-un fond de 1 miliard de euro, cheltuind în acelaşi timp încă 1 miliard de euro pentru creşterea capacităţii de producţie de muniţii în întregul bloc european.

Planurile companiei Nammo de a-şi extinde cea mai mare unitate de producţie par să se fi lovit de eforturile TikTok de a-şi îmbunătăţi imaginea în condiţiile în care se confruntă cu tot mai multe interdicţii în întreaga lume, aşa că reţeaua socială ce are comapania-mamă în China s-a hotărât să găzduiască datele europenilor mai mult la nivel local.

TikTok se luptă cu Occidentul

TikTok se luptă cu o propunere de interdicţie naţională în SUA, unde a fost deja interzis pe majoritatea dispozitivelor guvernamentale. De asemenea, guvernul britanic, Comisia Europeană şi Parlamentul European au interzis recent TikTok pe telefoanele personalului din cauza îngrijorărilor că datele utilizatorilor aparţinând companiei – care este deţinută de firma chineză ByteDance – ar putea fi culese şi folosite de guvernul chinez.

TikTok a declarat anul trecut că unii angajaţi din China ar putea avea acces la datele utilizatorilor europeni şi a recunoscut că angajaţii au folosit propria aplicaţie pentru a spiona jurnalişti, în încercarea de a depista scurgerile de informaţii.

Cu toate acestea, în cadrul unei audieri în Congres săptămâna trecută, directorul general al companiei a insistat că TikTok este complet independentă de guvernul chinez şi că autorităţile chineze nu au acces la datele sale. Într-un efort de a linişti legislatorii europeni, TikTok a declarat că va începe să stocheze datele utilizatorilor europeni la nivel local în acest an, iar eforturile în acest sens vor continua până în 2024.

Compania ByteDance a precizat că va reduce transferul de date în afara regiunii şi va reduce accesul angajaţilor la datele utilizatorilor pe plan intern. De asemenea, ByteDance a anunţat că intenţionează să deschidă noi centre de date în Irlanda şi în regiunea Hamar din Norvegia.

Problema: consumul mare de energie

Companiile internaţionale din domeniul tehnologiei şi al reţelelor sociale se confruntă cu un control sporit în ceea ce priveşte funcţionarea centrelor uriaşe folosite pentru a stoca cantităţi mari de date.

Aceste centre consumă cantităţi mari de energie pentru a alimenta şi răci serverele ce stochează fotografiile, videoclipurile şi alte date bazate pe cloud ale clienţilor. Până în 2030, Comisia Europeană estimează că centrele de date vor reprezenta 3,2% din cererea de energie electrică din cadrul blocului comunitar, ceea ce reprezintă un salt de 18,5% faţă de 2018.

Un proiect de plan pentru a obliga centrele de date să îşi publice impactul asupra mediului a fost obţinut anul trecut de Politico. Autorităţile „nu ar trebui să fie puse în situaţia de a trebui să aleagă între a atrage centre de date, pe de o parte, şi a se asigura că întreprinderile şi gospodăriile casnice pot avea acces la electricitate, pe de altă parte”, se mai arată în proiectul Bruxelles-ului.

Experții citați de Financial Times spun că luptele în ceea ce privește ce companii și ce tip de industrii au acces prioritar la rețelele electrice vor crește probabil în toată Europa.

Centrele de date au înflorit în țările nordice din cauza energiei electrice odată abundente și ieftine, precum și a unui climat mai rece care menține costurile de răcire la un nivel scăzut. Dar tranziția către energia curată determină, de asemenea, companiile din sectorul bateriilor și din industria oțelului să se înghesuie cu sedii în țările nordice, creând astfel o concurență în ceea ce privește accesul la energie electrică.

„Va fi o luptă mare”, a spus un membru al industriei metalurgice din nordul Suediei, unde se pregătește un astfel de conflict. „Vrem oțel verde sau centre de date pentru Facebook?”.

Brandtzæg a mai spus că guvernele trebuie să stabilească priorități care să le primită industriilor să aibă acces special la energie. „În Europa, aceasta este o preocupare majoră. industria critică trebuie să aibă acces la energie”, a avertizat directorul Nammo.

Per-Gunnar Sveen, șeful comitetului pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul consiliului regional din Innlandet (regiune în partea de sud-est a Norvegiei - n.red.), unde își are sediul compania Nammo, a declarat: „În această chestiune specială, vom lucra pentru a asigura aprovizionarea cu energie de care are nevoie Nammo are nevoie pentru a-și continua planurile și pentru a-și putea extinde fabrica. Este în interesul național să le asigurăm posibilitatea de dezvoltare”.

Citește și: Occidentul a pus tunurile pe TikTok. China, acuzată că se folosește de celebra rețea socială să spioneze și să îi prostească pe copii

Editor : Marco Badea