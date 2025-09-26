Cum interpretează Emmanuel Macron atitudinea pro-Ucraina a lui Trump: „Să crească presiunile împotriva Rusiei”

Recenta schimbare de atitudine a președintelui american față de Ucraina a stârnit reacții și în Franța. Președintele Emmanuel Macron consideră că Donald Trump este „mai aproape ca oricând” de Kiev.

În cadrul unui interviu acordat postului saudit Al-Arabyia, liderul de la Palatul Elysee a afirmat că cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite „a văzut seriozitatea europenilor şi angajamentul lor”, adăugând că a mai observat și „eroismul ucrainenilor, a armatei lor şi capacitatea lor de a rezista”, relatează AFP, conform News.ro.

În continuare, președintele Franței a mai precizat că Trump este „cred eu, mai aproape de Ucraina, de europeni, decât a fost vreodată”.

„Sper ca acest lucru să crească presiunile împotriva Rusiei şi să o determine să înceteze luptele, să revină la negocieri şi la construirea unui viitor posibil pentru ei şi pentru noi toţi”, a mai precizat Emmanuel Macron.

Afirmațiile liderului francez vin în contextul în care liderul de la Casa Albă și-a schimbat discursul față de Ucraina. Marți, Trump a catalogat Rusia drept un „tigru de hârtie” și a susținut că Ucraina are șanse să-și recupereze teritoriile cucerite de armata lui Vladimir Putin.

Și premierul polonez a reacționat la schimbarea de atitudine a lui Trump. Donald Tusk a precizat pe X: „Președintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea recupera întregul său teritoriu”

„În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a SUA și a transferului responsabilității pentru încheierea războiului către Europa. Mai bine adevărul decât iluzii”, a atenționat premierul polonez.

Totodată, declarațiile liderului american au suscitat reacții și la Moscova. Kremlinul a susținut că apropierea dintre Washington şi Moscova, iniţiată de preşedintele american, dă „aproape zero rezultate”.

„În relaţiile noastre (ruso-americane), o abordare vizează eliminarea factorilor iritanţi (...). Dar această abordare avansează lent. Rezultatele sale sunt aproape zero”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Citește și:

Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina (Reuters)

Editor : A.M.G.