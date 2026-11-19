Cea de-a 37-a reuniune în format Ramstein a Grupului de Contact pentru Apărare privind Ucraina a avut loc la Bruxelles pe 17 noiembrie. Ministrul Apărării de la Kiev, Evgheni Hmara, a subliniat că fiecare decizie luată în timpul întâlnirii are o semnificație practică pentru apărarea și rezistența Ucrainei, adăugând că „protejarea cerului” este prioritatea numărul unu în timpul acestei ieri a țării aflate în război.

„În această iarnă, cea mai mare prioritate a noastră este protejarea cerului. Rusia își continuă teroarea aeriană și de aceea este important pentru noi că au fost anunțate contribuții pentru consolidarea apărării aeriene ca parte a pachetelor de sprijin”, a declarat Evgheni Hmara, ministrul ucrainean al Apărării.

Ministerul Apărării de la Kiev a prezentat pachetele de asistență anunțate de partenerii Ucrainei la cea de-a 37-a reuniune în format Ramstein:

Danemarca: a confirmat alocarea unui pachet de asistență care include 200 de milioane de euro pentru resurse de apărare aeriană de importanță critică. De asemenea, a alocat un nou pachet de apărare în valoare de 645 de milioane de euro pentru Ucraina. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de drone de atac (inclusiv cele fabricate în Ucraina), muniții pentru aeronave F-16 și drone interceptoare ucrainene, precum și pentru implementarea inițiativei „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL).

În plus, Danemarca direcționează fondurile primite ca rambursare din cadrul Instrumentului financiar european pentru pace către un sprijin suplimentar pentru Ucraina.

Marea Britanie: 240 de milioane de lire sterline pentru apărare aeriană, inclusiv interceptoare și rachete multirol ușoare (LMM), precum și radare.

Țările de Jos: un pachet de iarnă de 500 de milioane de euro. O nouă contribuție la PURL în acest an, precum și o contribuție la inițiativa Drone Line.

Germania: un pachet de asistență de 1 miliard de euro anunțat anterior, axat pe apărarea aeriană. Acesta include sisteme IRIS-T, radare, drone interceptoare, integrarea rachetelor IRIS-T în sistemele NASAMS și muniție de 20 mm pentru aeronavele F-16. Germania direcționează, de asemenea, fondurile primite ca rambursare din cadrul Instrumentului European pentru Pace către un sprijin suplimentar pentru Ucraina.

A fost anunțată o nouă contribuție de 300 de milioane de dolari către PURL.

Livrări de obuze cu rază lungă de acțiune, sisteme de război electronic (EW), drone maritime și rachete de 70 mm. De asemenea, vor fi achiziționate drone cu rază medie de acțiune și rază lungă de acțiune produse în comun.

Norvegia: un pachet total de sprijin de aproximativ 800 de milioane de dolari. În special, 150 de milioane de dolari pentru apărare aeriană, inclusiv sisteme portabile de apărare aeriană (MANPADS); 300 de milioane de dolari pentru PURL; și 300 de milioane de dolari pentru achiziționarea de drone ucrainene pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei. În plus, până la 11 milioane de euro pentru active menite să contracareze dronele Shahed cu reacție.

Canada: până la 45 de milioane de dolari canadieni pentru achiziționarea de rachete prin intermediul „inițiativei cehe”: AIM-7, R-73 și R-27 (pe lângă contribuția anunțată anterior de 75 de milioane de dolari canadieni pentru muniția de artilerie cu rază extinsă de acțiune). Contribuția totală a Canadei la „inițiativa cehă” în 2026 se ridică la 120 de milioane de dolari canadieni.

În plus, Canada va transfera sisteme optice fabricate în Canada în cadrul programului FrankenSAM. Canada va furniza, de asemenea, muniție pentru aeronave de calibrul 20 mm. Canada va furniza echipament de iarnă și hrană soldaților ucraineni.

Belgia: 10 avioane de vânătoare F-16 pentru Ucraina până la sfârșitul anului 2026.

Sprijin total de 1,1 miliarde de euro în acest an, inclusiv 100 de milioane de euro pentru PURL.

În 2027, Belgia intenționează să direcționeze 1 miliard de euro către nevoile militare ale Ucrainei.

De asemenea, este planificat transferul de rachete de apărare aeriană, muniții de 70 mm și muniții de 20 mm pentru aeronavele F-16.

Lituania: 250 de milioane de euro în asistență militară pentru 2027, ceea ce reprezintă peste 0,25% din PIB-ul său. De asemenea, sunt planificate contribuții la proiecte din industria de apărare a Ucrainei.

Estonia: un angajament pentru 2027 de cel puțin 0,25% din PIB pentru sprijinirea Ucrainei. Estonia se pregătește, de asemenea, să direcționeze 15 milioane EUR către proiecte industriale comune.

Luxemburg: va direcționa 25 de milioane de euro către PURL până la sfârșitul acestui an.

Franța: livrarea unui radar antibalistic Thales GF300. Până la sfârșitul anului 2026, sunt planificate transferurile pentru următoarele: două aeronave Mirage 2000-5F, bombe aeriene AASM Hammer 250 finanțate de Norvegia și Germania și muniție de 30 mm pentru aeronavele Mirage și alte mijloace de sprijin pentru aviație finanțate prin împrumutul UE.

Suedia: un pachet de asistență de 71 de milioane de dolari, inclusiv sprijin pentru PURL (20 de milioane de dolari) și „Inițiativa cehă” (18 milioane de dolari).

Spania: un pachet suplimentar de peste 400 de milioane de euro, care va include, printre altele, drone și obuze de artilerie. Sunt planificate livrări de rachete IRIS-T.

Finlanda: a confirmat alocarea a două pachete în valoare totală de 291 de milioane de euro, care vor include, printre altele, resurse de apărare aeriană. Următorul pachet este în curs de pregătire, precum și o contribuție de 40 de milioane de euro la PURL.

Portugalia: o contribuție de 50 de milioane de euro la PURL, 1 milion de euro la Fondul fiduciar NSATU și 3 milioane de euro la Pachetul de asistență cuprinzător (CAP) al NATO.

Editor : Ș.R.