Cum își arată Donald Trump interesul pentru Groenlanda: postarea de pe Truth Social a președintelui SUA

Preşedintele SUA Donald Trump şi-a reafirmat într-un mod inedit interesul faţă de Groenlanda, printr-o imagine postată pe reţeaua sa, Truth Social, după ce, miercuri, trimisul special al Statelor Unite în Groenlanda, a declarat pentru AFP că Statele Unite trebuie să-şi consolideze prezenţa pe acest teritoriu autonom danez, iar joi groenlandezii au organizat un protest la adresa lui Trump în timp ce diplomaţii americani inaugurau un nou consulat.

În imaginea postată pe Truth Social, Trump apare cu mâna pe Groenlanda, alături de mesajul „Hello, Greenland!”.

Miercuri, trimisul special al Statelor Unite în Groenlanda, Jeff Landry, declara: „Cred că este timpul ca Statele Unite să-şi pună din nou amprenta asupra Groenlandei. Cred că aţi observat că preşedintele vorbeşte despre consolidarea operaţiunilor de securitate naţională şi despre realocarea personalului în anumite baze din Groenlanda”.

„Groenlanda are nevoie de Statele Unite”, a adăugat emisarul la finalul primei sale vizite în Groenlanda, începută duminică, de la numirea sa în decembrie 2025.

Landry, care este şi guvernatorul republican al statului american Louisiana, situat în sudul ţării, nu a fost invitat oficial, iar prezenţa sa a stârnit controverse la faţa locului.

Deschiderea, joi, de către SUA a unui centru diplomatic mai mare în Groenlanda a fost întâmpinată de demonstranţi care se opun ambiţiei preşedintelui Donald Trump de a-şi spori influenţa pe insula arctică, în timp ce miniştrii guvernului local au evitat evenimentul.

Mutându-se dintr-o cabană de lemn de la periferia oraşului Nuuk într-un sediu mult mai mare din centrul oraşului, noul consulat al Statelor Unite a devenit un punct de referinţă pentru groenlandezii nemulţumiţi de dorinţa declarată a lui Trump de a controla insula, parte semiautonomă a Danemarcei.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi o serie de alţi politicieni au declarat că au refuzat invitaţiile de a participa la deschiderea noii misiuni diplomatice. „Nu am luat o decizie de principiu, dar eu nu voi participa”, a declarat Nielsen pentru cotidianul local Sermitsiaq.

Câteva sute de persoane au manifestat în faţa consulatului, purtând steagul cu roşu şi alb al insulei şi pancarte pe care scria „SUA, opriţi-vă”, în timp ce scandau „Nu înseamnă nu” şi „Groenlanda aparţine groenlandezilor”.

Armata americană dispune în prezent de o singură bază în Groenlanda, cea de la Pituffik, în nord, faţă de cele 17 instalaţii militare existente în perioada de vârf a Războiului Rece.

Trump a susţinut în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda din motive de securitate naţională, afirmând că, în caz contrar, acest teritoriu riscă să cadă în mâinile Chinei sau Rusiei.

Groenlanda se află pe cea mai scurtă rută între Rusia şi Statele Unite pentru rachete. Ea ascunde zăcăminte neexploatate de metale rare şi ar putea juca un rol esenţial pe măsură ce gheaţa polară se topeşte şi apar noi rute maritime.

Washingtonul intenţionează să deschidă trei noi baze în sudul acestei insule, potrivit unor articole recente din presă.

Un pact de apărare din 1951, actualizat în 2004, permite deja Statelor Unite să desfăşoare mai multe trupe şi să-şi consolideze instalaţiile militare în Groenlanda, cu condiţia să informeze în prealabil Danemarca şi Groenlanda.

În ianuarie, Trump a revenit asupra ameninţărilor sale de a prelua Groenlanda, iar un grup de lucru americano-dano-groenlandez a fost înfiinţat pentru a răspunde preocupărilor sale.

„Chiar dacă dorinţa «stăpânului» de a-şi «asigura controlul asupra Groenlandei (...) este total lipsită de respect, (...) suntem obligaţi să găsim o soluţie”, a declarat marţi în faţa jurnaliştilor, în marja unui forum economic dedicat Groenlandei, prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen a declarat că discuţiile au fost „constructive”, dar a subliniat că nu există „niciun semn (...) că s-ar fi schimbat ceva” în poziţia Statelor Unite.

Autorităţile din Groenlanda şi Danemarca au subliniat în repetate rânduri că numai Groenlanda poate decide asupra viitorului său.

