Cum justifică Trump trădarea propriilor aliaţi: „Să se descurce pe cont propriu de acum”

O nouă rafală de mesaje a lui Donald Trump a venit, luni, pe Twitter, după ce preşedintele american a anunţat că SUA nu se va implica atunci când Turcia va începe ofensiva sa împotriva miliţiilor kurde aliate americanilor în războiul împotriva ISIS.

Preşedintele SUA şi-a criticat din nou aliaţii europeni pe care îi acuză ce încearcă să profite de pe urma armatei SUA.

„Statele Unite ar fi trebuit să lupte în Siria pentru 30 de zile, acest lucru acum mulţi ani. Am rămas acolo şi ne-am angrenat din ce în ce mai mult în luptă fără să avem un obiectiv clar. Când am ajuns eu la Washington, ISIS domina regiunea. Am învins foarte rapid 100% din califatul ISIS şi am capturat mii de luptători ISIS, majoritatea din Europa. Dar Europa nu i-a vrut înapoi, ne-au spus să îi păstrăm noi. Le-am spus «Nu! V-am făcut un mare favor şi acum vreţi să îi ţinem în închisoarile americane la costuri imense. Voi trebuie să îi judecaţi». Din nou au răspuns negativ, crezând, ca deobicei, că Statele Unite vor fi mai «fraiere», la fel cum au fost în cazul NATO, în cazul comerţului, în toate cazurile”, a scris preşedintele SUA pe Twitter.

Despre trădarea kurzilor, Donald Trump încearcă să se justifice prin faptul că SUA i-a plătit şi înarmat pe aceştia: „Kurzii au luptat împreună cu noi, însă au fost plătiţi cu sume imense de bani şi echipament pentru a ne asista. S-au luptat cu Turcia timp de decenii. Am oprit această luptă timp de aproape 3 ani, dar acum este timpul să terminăm cu aceste războaie interminabile, multe dintre ele tribale, şi să ne aducem soldaţii acasă”.

„Vom lupta acolo unde avem ceva de câştigat şi vom lupta doar ca să câştigăm”, a completat preşedintele american cu majuscule.

„Kurzii vor trebui să se descurce pe cont propriu în ceea ce priveşte situaţia în care se află”, a spus Trump despre foştii aliaţi din Orientul Mijlociu.

Editor: Adrian Dumitru

