Cum l-a ajutat Trump pe Flavio Bolsonaro să fugă din Brazilia după înfrângerea în alegeri. Dezvăluirile unor oficiali americani (NYT)

Președintele american Donald Trump și membri ai administrației sale l-au ajutat pe Flavio Bolsonaro să ajungă în Statele Unite, după ce acesta a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia și i s-a cerut să își predea pașapoartele în cadrul unei anchete penale, relatează The New York Times, citând oficiali americani. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro a intrat în SUA cu un avion privat pus la dispoziție prin intermediul unui oficial de la Casa Albă și a primit, la ordinul lui Trump, un statut temporar de imigrare. Potrivit surselor publicației, acesta ar putea obține ulterior rezidență permanentă în Statele Unite.

Intrarea în SUA, aprobată la ordinul lui Trump

Flávio Bolsonaro, fost candidat la președinția Braziliei și vizat de mai multe anchete penale în țara sa, se află în Florida în baza unui statut temporar de imigrare acordat la ordinul președintelui american Donald Trump, au declarat oficiali americani.

Bolsonaro a părăsit Brazilia după ce a pierdut alegerile prezidențiale de duminică. El și familia sa au fost lăsați să intre în Statele Unite în baza unui statut cunoscut drept „parole”, acordat de regulă din motive umanitare, după ce au aterizat miercuri dimineață la Miami, la bordul unui avion privat, potrivit unui oficial american.

Aeronava fusese pusă la dispoziție prin intermediul unui oficial de la Casa Albă. Miercuri după-amiază, Trump a confirmat că lui Bolsonaro i-a fost permisă intrarea în Statele Unite în baza unei excepții.

Întrebate despre statutul de imigrare al lui Bolsonaro și despre implicarea președintelui american, Casa Albă și Departamentul de Stat au îndrumat solicitările de informații către Departamentul pentru Securitate Internă.

Instituția a transmis că Bolsonaro și familia sa „au fost întâmpinați și verificați de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA, în conformitate cu legile și procedurile aplicabile în materie de imigrație. La încheierea verificărilor, domnul Bolsonaro și membrii familiei care îl însoțeau au fost eliberați”.

Potrivit unei analize realizate de NYT, un document public al guvernului american sugerează că Bolsonaro ar fi prezentat la sosire un pașaport diplomatic brazilian anulat. Documentul conține numărul unui act emis în Brazilia, care, conform informațiilor disponibile public, corespunde pașaportului diplomatic al acestuia.

Marți, Departamentul de Stat și Casa Albă anunțaseră, prin intermediul unor oficiali, că administrația americană intenționa să le elibereze vize lui Bolsonaro și membrilor familiei sale.

Statutul de „parole” poate fi acordat de autoritățile americane din „motive umanitare urgente sau pentru un beneficiu public semnificativ”, potrivit informațiilor publicate pe un site federal. Acesta permite unei persoane să rămână temporar pe teritoriul Statelor Unite, fiind considerată solicitantă pentru admiterea în țară.

Bolsonaro ar putea primi rapid rezidență permanentă

Flávio Bolsonaro ar urma să solicite ulterior rezidență permanentă în Statele Unite, prin obținerea unui document cunoscut drept „green card”, a declarat un oficial american.

În mod obișnuit, acest demers ar urma obținerii unei vize de imigrare. Potrivit sursei citate, cererea lui Bolsonaro ar urma să fie procesată într-un ritm accelerat, după modelul aplicat în cazul fratelui său mai mic, Eduardo Bolsonaro.

Acesta locuiește în Texas, menține legături strânse cu administrația Trump și a obținut rezidență permanentă în luna iulie. Deși procedura durează, de regulă, ani în cazul majorității imigranților, aprobarea cererii lui Eduardo Bolsonaro a fost urgentată, a precizat un oficial american.

Oficialii citați de NYT au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al informațiilor diplomatice.

Plecarea din Brazilia, după ce poliția i-a cerut predarea documentelor

Flávio Bolsonaro a plecat spre Statele Unite după ce poliția braziliană i-a cerut luni să își predea pașapoartele, în cadrul unei anchete privind o presupusă schemă de spălare de bani.

Senatorul brazilian, care ocupă funcții publice alese de peste două decenii, nu a fost pus oficial sub acuzare pentru nicio infracțiune. El urmează însă să își piardă imunitatea parlamentară la începutul anului 2027, după înfrângerea în alegerile prezidențiale, ceea ce ar putea permite formularea unor acuzații în dosarele în care este investigat.

Planul plecării sale a fost pus în aplicare luni, după ce autoritățile i-au cerut să își predea pașapoartele, potrivit unei persoane familiarizate cu organizarea călătoriei.

Marți seara, Bolsonaro a trecut granița terestră dintre Brazilia și Argentina, împreună cu soția și cele două fiice ale sale, potrivit Direcției Naționale pentru Migrație din Argentina.

De acolo, familia s-a îmbarcat într-un avion privat care a zburat spre Guayaquil, în Ecuador, pentru realimentare, înainte de a continua călătoria către Miami.

Potrivit unei surse familiarizate cu organizarea deplasării, toate zborurile au fost efectuate cu o aeronavă privată pusă la dispoziție prin intermediul lui Jason Miller, oficial pentru comunicare la Casa Albă. Eduardo Bolsonaro, fratele mai mic al fostului candidat, a ținut legătura cu Miller pentru organizarea călătoriei.

Miller, care are statutul de angajat special al guvernului american, a refuzat să comenteze informațiile. Casa Albă a făcut trimitere la declarațiile publice ale lui Trump, care nu a abordat subiectul avionului privat.

The Wall Street Journal relatase anterior despre implicarea lui Miller. Acesta este un aliat al familiei Bolsonaro și a declarat că, în timpul unei vizite în Brazilia, în 2021, a fost reținut pentru scurt timp.

Călătoria a avut loc într-un interval de aproximativ 24 de ore în care oficiali și jurnaliști din mai multe țări au încercat să stabilească unde se afla Bolsonaro și cum urma să ajungă în Statele Unite.

La sosirea pe un aeroport din apropierea orașului Miami, Bolsonaro a fost văzut coborând dintr-o aeronavă de mici dimensiuni alături de familia sa. Ulterior, membrii grupului au fost conduși către un SUV de culoare închisă, fiind protejați de privirile celor prezenți cu ajutorul unor umbrele.

Ajuns în SUA, Bolsonaro s-a proclamat liderul legitim al Braziliei

Într-o declarație publicată miercuri după-amiază pe rețelele sociale, Flávio Bolsonaro a susținut că a părăsit Brazilia din cauza persecuțiilor politice și le-a mulțumit președintelui american Donald Trump și omologului său argentinian, Javier Milei.

Inițial, Bolsonaro s-a prezentat drept „președintele ales legitim” al Braziliei, însă ulterior a șters mesajul și l-a republicat, înlocuind această formulare cu termenul „lider”.

„Mă adresez poporului brazilian și comunității internaționale în calitate de lider al Braziliei”, a declarat acesta.

Bolsonaro a susținut că alegerile prezidențiale au fost fraudate și că este victima unei „vânători de vrăjitoare” din partea justiției braziliene.

Trump refuză să recunoască victoria lui Lula

Sprijinul acordat de administrația americană lui Flávio Bolsonaro riscă să amplifice tensiunile dintre Donald Trump și președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, care a acuzat anterior Washingtonul de ingerință în afacerile interne ale Braziliei.

Întrebat miercuri despre situația lui Bolsonaro, Trump a declarat: „I-am permis să intre în țară, așa că vom vedea ce se întâmplă. Dar nu mă voi implica. A fost niște alegeri ciudate, asta e sigur”.

Joi, liderul de la Casa Albă a refuzat să precizeze cine a câștigat în mod legitim alegerile prezidențiale din Brazilia. El a susținut că nu a sprijinit niciun candidat, deoarece Lula îi ceruse să nu se implice în scrutin.

„Am considerat că alegerile au reprezentat o mare rușine pentru poporul brazilian”, a afirmat Trump.

Potrivit The New York Times, Departamentul de Stat american, condus de Marco Rubio, a adoptat în cursul acestui an măsuri privind Brazilia, în urma demersurilor făcute de cei doi fii ai fostului președinte Jair Bolsonaro.

Acesta din urmă execută o pedeapsă îndelungată în arest la domiciliu, după condamnarea pentru tentativa de lovitură de stat.

Alegerile contestate de Bolsonaro, validate de observatori internaționali

Flávio Bolsonaro a pierdut alegerile prezidențiale de duminică în fața președintelui în funcție, Luiz Inácio Lula da Silva, care a obținut cu aproximativ 4,4 milioane de voturi mai mult decât contracandidatul său.

După scrutin, Bolsonaro a invocat modificarea programului de vot pentru a solicita anularea rezultatului, deși această schimbare a afectat doar 0,03% din voturi.

Autoritățile electorale braziliene au precizat că modificarea nu a influențat rezultatul alegerilor. Corectitudinea scrutinului a fost confirmată și de observatori internaționali independenți, iar zeci de țări au recunoscut victoria lui Lula. Statele Unite și Argentina nu se numără însă printre acestea.

În declarația sa de miercuri, Bolsonaro și-a reiterat acuzațiile privind presupusa fraudare a alegerilor. El l-a acuzat, de asemenea, pe Lula că ar fi utilizat în mod incorect fonduri publice pentru a obține victoria, făcând referire la decizia de majorare a ajutoarelor sociale în ultima parte a campaniei electorale.

Guvernul brazilian a respins acuzațiile și a explicat că majorarea a reprezentat o ajustare necesară la inflație, aplicată cu întârziere.

Editor : Ș.A.