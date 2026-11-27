Implicarea Statelor Unite în conflictele din Iran și Venezuela a inversat tendința de scădere a veniturilor pe care Rusia le obține din exporturile de petrol. Veniturile Moscovei din exporturile de țiței au ajuns la 102 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2026, depășind deja totalul înregistrat pe întreg parcursul anului trecut, potrivit unui raport al Comisiei Europene, distribuit statelor membre ale UE și consultat de Kyiv Independent.

Documentul, distribuit statelor membre ale Uniunii Europene pe 24 noiembrie, analizează efectele plafonării prețului petrolului rusesc, măsură adoptată de statele G7 în 2022 pentru a limita veniturile pe care Moscova le poate folosi pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Potrivit raportului, Rusia a obținut 102 miliarde de dolari din exporturile de țiței în perioada ianuarie-septembrie 2026, față de 101 miliarde de dolari înregistrate în întregul an 2025.

Comisia Europeană pune această evoluție pe seama „crizei din Orientul Mijlociu”, declanșată după ce președintele american Donald Trump a decis să atace Iranul în februarie. Ulterior, Teheranul a blocat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, provocând perturbări majore pe piața petrolului.

În raportul de 21 de pagini, Strâmtoarea Ormuz este menționată de 14 ori, Iranul de 17 ori, iar Orientul Mijlociu de 12 ori.

Documentul arată că Rusia „își recapătă puterea de negociere” în urma șocului de aprovizionare provocat de blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, o perturbare descrisă drept „fără precedent ca amploare”.

Cum au crescut veniturile Rusiei din exporturile de petrol

Veniturile Moscovei din exporturile de țiței au crescut semnificativ în primăvara acestui an. Dacă în februarie Rusia obținuse șase miliarde de dolari, în martie suma a ajuns la 11,3 miliarde de dolari.

După o scădere înregistrată pe parcursul verii, veniturile au crescut din nou, ajungând la 14,5 miliarde de dolari în septembrie 2026, potrivit raportului Comisiei Europene.

În același timp, documentul arată că fluxurile de petrol din perioada martie-mai 2026 au fost cu 85% mai mici decât cele înregistrate înainte de invazia la scară largă a Ucrainei.

Cu toate acestea, Comisia Europeană subliniază că plafonarea prețului petrolului a limitat câștigurile Rusiei în urma scumpirii țițeiului provocate de criza din Orientul Mijlociu.

„Sancțiunile au jucat un rol esențial în limitarea capacității Rusiei de a profita de creșterea prețurilor petrolului provocată de criza din Orientul Mijlociu”, se arată în raport.

Potrivit estimărilor Comisiei, în lipsa plafonării prețului, exporturile maritime de țiței ale Rusiei ar fi adus Moscovei venituri suplimentare de 30 de miliarde de dolari. De asemenea, Rusia ar fi câștigat încă 10-15 miliarde de dolari din exporturile de produse petroliere începând din martie.

Rolul Statelor Unite

Raportul atrage atenția și asupra rolului Statelor Unite în menținerea plafonării prețului petrolului. Washingtonul nu a înăsprit măsura în același ritm cu celelalte state membre ale Coaliției pentru plafonarea prețului petrolului.

Participarea SUA are mai degrabă o valoare simbolică decât una concretă, având în vedere că economia americană este în mare parte autosuficientă în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibili fosili.

Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană era principalul client pentru resursele energetice rusești. În prezent, China și India reprezintă 85% din totalul exporturilor de energie ale Rusiei.

Raportul menționează și situația Australiei, care a interzis importurile de țiței rusesc și de produse petroliere rafinate din Rusia, dar nu a eliminat o portiță legislativă care permite importul de produse petroliere fabricate în țări terțe folosind petrol rusesc.

India, printre țările care au beneficiat

India se numără printre statele care au beneficiat în mod special de această posibilitate. Organizațiile societății civile și Senatul australian au făcut presiuni asupra guvernului de la Canberra pentru eliminarea acestei portițe, însă fără succes până în prezent.

Chiar și atunci când petrolul rusesc este prelucrat în alte țări, transferarea procesării către state terțe limitează posibilitatea Moscovei de a obține profitul integral din propriile rezerve de combustibili fosili.

Comisia Europeană mai arată că atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au agravat problemele Moscovei și au contribuit la reducerea cu o treime a exporturilor maritime de produse petroliere.

Un alt cost important pentru Rusia îl reprezintă construirea și întreținerea flotei-fantomă, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale.

Potrivit estimărilor din raport, eforturile Moscovei de a-și dezvolta această flotă au costat probabil peste 10 miliarde de dolari.

Editor : C.S.