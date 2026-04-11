Cum ne cresc prețurile la vacanțe, alimente și haine – în ciuda armistițiului. Efectele războiului din Orientul Mijlociu

Prețurile la benzină și motorină au crescut vertiginos de când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, iar există avertismente că alimentele, vacanțele și chiar hainele ar putea deveni, de asemenea, mai scumpe. Deși anunțul unui armistițiu de scurtă durată a adus o ușoară calmare a piețelor, incertitudinile persistă.

Consultați de BBC, analiștii avertizează că efectele economice sunt deja în curs și ar putea continua în lunile următoare.

Companiile aeriene, „lovite în aripă”

Europa își procură, de obicei, aproximativ jumătate din combustibilul pentru avioane din regiunea Golfului, iar temerile legate de o eventuală penurie au determinat o creștere bruscă a prețurilor.

Săptămâna trecută, prețul a atins un nivel record de 1.838 de dolari (1.387 de lire sterline) pe tonă, comparativ cu 831 de dolari înainte de începerea războiului.

Multe companii aeriene asiatice, precum și altele din întreaga lume, au reacționat prin reducerea numărului de zboruri și majorarea tarifelor.

De exemplu, se așteaptă ca anulările Air New Zealand să afecteze rutele către și dinspre Auckland, Wellington și Christchurch, în timp ce compania aeriană americană Delta va viza zborurile de noapte și cele din mijlocul săptămânii, iar Air France-KLM va majora tarifele pentru călătoriile pe distanțe lungi.

Unele companii, precum IAG, proprietarul British Airways, au reușit până acum să amâne modificările deoarece achiziționează combustibil la un preț stabilit înainte de război.

Pasagerii aerieni sunt avertizați că sunt probabile noi majorări de prețuri și anulări de zboruri.

Creșterea cererii pentru destinații percepute ca fiind sigure, precum Portugalia și Caraibe, ar putea, de asemenea, să determine creșterea prețurilor pentru aceste locații.

Scumpiri în lanț și perspective incerte

Explozia prețurilor la petrol și gaze a avut un impact imediat asupra carburanților, iar această creștere se propagă rapid în întreaga economie. Transportul mai scump determină costuri mai mari pentru bunuri și servicii, inclusiv în agricultură și industrie.

În paralel, fertilizatorii și alte produse esențiale pentru agricultură s-au scumpit, ceea ce pune presiune suplimentară asupra prețurilor alimentelor.

Sectorul turismului resimte direct creșterea costului combustibilului pentru aviație.

Aceste tendințe ar putea face vacanțele mai scumpe, în special în perioada următoare.

Costurile mai mari de transport și producție se reflectă în prețurile alimentelor, care ar putea înregistra creșteri semnificative până la finalul anului.

În același timp, industria textilă este afectată de scumpirea materiilor prime și a energiei. Fibrele sintetice, precum poliesterul, derivat din petrol, s-au scumpit considerabil, ceea ce ar putea duce la majorarea prețurilor la îmbrăcăminte.

Pentru consumatori, efectele sunt deja vizibile în costul carburanților, dar presiunile se vor extinde și asupra altor cheltuieli curente. Facturile la energie ar putea crește, iar produsele de bază ar deveni mai scumpe.

În plus, o eventuală creștere a dobânzilor ar putea face creditele mai costisitoare, afectând accesul la finanțare pentru populație și companii.

Deși există speranțe că situația din regiune se va stabiliza, specialiștii avertizează că normalizarea piețelor energetice va necesita timp. În acest context, economia globală rămâne vulnerabilă la evoluțiile geopolitice.

Pentru consumatori, perioada următoare se anunță una dificilă, marcată de creșterea costurilor și de o volatilitate ridicată a prețurilor.

