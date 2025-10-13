Cum plănuia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea

Germania era implicată în planuri majore de ajutorare a armatei ruse în procesul de instruire și modernizare înainte ca Moscova să anexeze Crimeea în 2014, a raportat săptămânalul german Der Spiegel, conform TVP World.

Conform săptămânalului, aceste planuri includeau înființarea unor centre de instruire în Rusia, ca parte a unui acord în valoare de un miliard de euro. Mai mult, planurile au fost puse la punct în urma războiului din 2008 dintre Rusia și Georgia, care a scos la iveală starea precară a armatei ruse.

În urma campaniei, președintele rus Vladimir Putin a dispus o reorganizare a forțelor armate ruse pentru a le aduce în secolul XXI. Și partenerul său preferat a fost Germania. Berlinul condus de cancelarul Angela Merkel a fost mai mult decât încântat de această perspectivă și a exercitat presiuni asupra sectorului de apărare german pentru a coopera cu Moscova.

Motivul invocat de guvernul german

Una dintre principalele inițiative era construirea a opt centre de antrenament în toată Rusia, dotate cu tehnologie laser de ultimă generație pentru simularea luptelor moderne. Partenerul industrial al proiectului urma să fie gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall.

Berlinul a justificat aceste planuri din perspectiva realpolitikului. „Avem un interes de politică de securitate într-o armată rusă modernă și bine condusă”, a declarat în 2011 ministrul apărării de la acea vreme, Thomas de Maizière.

Motivul invocat de guvernul german a fost că o cooperare militară generează încredere, iar încrederea asigură pacea, potrivit Der Spiegel. Guvernul federal spera, de asemenea, să afle mai multe despre vulnerabilitățile militare ale Rusiei prin intermediul acestor acorduri.

Au avut loc schimburi de ofițeri și oficiali la cel mai înalt nivel, s-au pus la punct planuri pentru un acord în valoare de un miliard de euro între Rheinmetall și Ministerul Apărării din Rusia și s-au prevăzut exerciții militare în Rusia, pe flancul estic al NATO.

Aceste exerciții au declanșat semnale de alarmă în Polonia, Finlanda și statele baltice, scrie Der Spiegel, deoarece au readus în atenție spectrul pactului Molotov-Ribbentrop din 1939, care a dus la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

Restul țărilor NATO nu împărtășeau încrederea Germaniei în Moscova, nici convingerea că această cooperare era calea către pace și securitate în Europa.

Planurile au continuat însă, incluzând un contract în valoare de 135 de milioane de euro pentru Rheinmetall, pentru construirea primului complex de antrenament, în regiunea Volga din Rusia. Primele exerciții militare comune erau planificate pentru 2014.

„Doctrina Gerasimov”

Totuși, chiar înainte de anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea din Ucraina în acel an, un general al armatei ruse, Valeri Gerasimov, a ținut un discurs la Academia de Științe Militare, în care a afirmat că regulile războiului s-au schimbat.

Așa-zisa Doctrină Gerasimov susținea că războiul nu trebuie declarat și nici măcar purtat. Același obiective, susținea el, puteau fi atinse prin „utilizarea pe scară largă a dezinformării, a măsurilor politice, economice, umanitare și a altor măsuri non-militare”.

Ulterior, pactul militar cu Moscova a fost abandonat. Rheinmetall a amenințat cu acțiuni legale împotriva propriului guvern și principalului său client pentru contractele pierdute, dar părțile au ajuns la o înțelegere.

Echipamentele destinate centrului de instruire Volga au rămas în depozitul Rheinmetall și, după invazia Moscovei în Ucraina, compania a luat în considerare punerea lor la dispoziția Ucrainei în mod gratuit, ca act de solidaritate, dar și ca manevră de PR, a raportat Der Spiegel.

Centrul de instruire din Mulino, Volga, a continuat să funcționeze fără Rheinmetall și, în 2021, a servit ca unul dintre locurile de desfășurare a ultimelor mari manevre de instruire „Zapad” ale Rusiei înainte de invadarea vecinului său occidental.

Editor : A.M.G.