Statele Unite au un rol esențial în lume, dar felul în care își folosesc puterea se schimbă constant. Washingtonul jonglează cu decizii care afectează întreaga lume. Asta face țările partenere să fie atente și învețe să aibă o voce mai puternică. Fostul ambasador al SUA în Polonia, Daniel Fried, ne dă câteva idei despre cum se poate face asta.

Cristina Cileacu: Daniel Fried, fost secretar general adjunct al Secretarului General pentru Europa al SUA, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Daniel Fried: Mulțumesc pentru invitație.

Temerile Europei în relația cu SUA

Cristina Cileacu: Dle. ambasador, am înregistrat ultimul nostru interviu la acest program imediat după ce Donald Trump a câștigat alegerile din Statele Unite. Și după aproape un an, trebuie să vă întreb: este America măreață din nou?

Daniel Fried: Aceasta este o întrebare capcană. Nu este nicio modalitate de a răspunde la asta fără a avea probleme. Cred că administrația Trump în politica externă a fost mai bună decât se așteptau mulți. Acum, administrația Trump nu este un singur lucru. Este o colecție de facțiuni foarte diferite și reciproc inconsistente. Acesta este un fapt. Și aceste facțiuni concurează pentru influență, iar voi în România puteți vedea asta. Puteți vedea asta. Puteți simți lupta. Acest lucru a dus la o serie de preocupări foarte legitime, în special în această parte a lumii. Mesaje mixte despre Ucraina, mesaje mixte despre Rusia, mesaje mixte despre NATO. Cu toate acestea, după toate acestea, tendința generală a administrației Trump a fost mai mult sau mai puțin într-o direcție mai bună în ceea ce privește securitatea europeană, NATO, Ucraina. Nu complet, nu atât de mult pe cât mi-aș dori, dar în general mai bine și cu siguranță, nu la fel de rău pe cât se temeau mulți. Este America măreață din nou? Nu am fost niciodată altfel, dar asta este o întrebare partizană. Este corect să întrebi, dar felul în care răspund este că administrația Trump nu este un lucru, este mai multe lucruri. Dar acestea fiind spuse, cel puțin ne îndreptăm într-o direcție mai bună decât se temeau mulți oameni, și o direcție mai bună decât spera Vladimir Putin.

Cum se câștigă atenția Washingtonului

Cristina Cileacu: Cum să luptăm pentru această influență? Așa cum ați spus, este o competiție. Cum putem câștiga ca România, ca Europa de Est, atenția lui Donald Trump? Pentru că vedem Polonia, vedem Republica Cehă, vedem chiar și Ungaria. Unde să punem România în această găleată?

Daniel Fried: Ai absolută dreptate. România trebuie să intre în joc. Fiți activi la Washington. Acum, eu lucrez la Atlantic Council, suntem bipartizani. Și voi spune acest lucru acum: aceasta este o ofertă permanentă. Vrem să putem ajuta România și să-i ajutăm pe români atunci când vin la Washington cu cele mai bune sfaturi pe care le avem despre ce se întâmplă. Și suntem bucuroși să facem acest lucru. România a contribuit la crearea acestei adăugiri a secolului la lumea liberă, care este mai mare și mai bună decât a fost în timpul Războiului Rece. Și România a contribuit la crearea acestei lumi libere. Acum este atacată de Vladimir Putin și sunt îndoieli cu privire la asta din interior. În toată Europa și în Statele Unite sunt oameni care nu recunosc valoarea a ceea ce am făcut împreună din 1989. Și România poate fi în această luptă. Mai mult, România are anumite avantaje. La fel ca Polonia, sunteți o țară care își ia în serios propria apărare. Lumii lui Trump îi place asta. Credeți în patriotism, familie, sunteți mândri de cultura voastră românească. Lumea lui Trump iubește toate aceste lucruri. Acestea sunt lucruri bune. Este un limbaj comun între România, între guvernul român și lumea Trump. Și între români și lumea Trump. Desigur, ar trebui să păstrați dialogul cu democrații, cu opoziția americană, dar România are prieteni la Washington, nu are dușmani. Acum, acestea fiind spuse, românii care urmăresc relațiile dintre SUA și România știu că politica noastră este, să spunem, complicată și că unii dintre liderii noștri politici, și mă gândesc la vicepreședintele Vance, au spus lucruri care cred că au fost prea partizane. Politica românească nu este treaba noastră, ca americani. Aceasta este treaba românilor. Și ar trebui să stăm departe de ea și ar trebui să fim dispuși să vorbim cu toată lumea. Corect? Și cred că știți foarte bine ce spun.

Trump remodelează guvernul SUA

Cristina Cileacu: Știm că Donald Trump avea o emisiune TV și că "Ești concediat!" a fost motto-ul sau cea mai bună replică a emisiunii. Se pare că este și linia, linia principală pentru propria administrație, deoarece de când a început a doua administrație Trump, mulți funcționari publici și-au pierdut locul de muncă, multe agenții americane au fost închise sau demontate. Cât de puternice sunt acum instituțiile americane, dacă vorbim despre puterea americană reflectată la Washington?

Daniel Fried: Aceasta este o întrebare dură și sincer este una corectă, urăsc să spun asta. Este o întrebare corectă, deoarece Trump și lumea Trump au făcut din reducerea guvernului SUA unul dintre obiectivele lor. Cred că aceasta este o greșeală. Ei cred că o parte din ceea ce ei numesc statul paralel, care cred eu că este profesionistul, profesioniștii din guvern, este uneori o problemă pentru propria lor agendă. Cred că acest lucru este greșit, dar nu contează ce cred eu. El este preşedintele. Deci a fost un moment foarte dificil. Acestea fiind spuse, Departamentul de Stat este într-o formă destul de bună. Știu că oamenii care sunt responsabili de politica cu această parte a Europei, în special cu România, sunt oameni de încredere. Deci o parte din exuberanța administrației Trump nu este ceva nou în politica noastră. Deci puțină răbdare și context, și din nou, sfatul meu pentru români este: mergeți la Washington!

Cristina Cileacu: Bateți la uși.

Daniel Fried: Da, duceți-vă acolo și lucrați. Lucrați cu diferitele grupuri, lucrați cu republicanii din Congres, cu democrații. Sunt o mulțime de think tank-uri și experți. Și România un rol important. Are multe de spus și salut vocea României. Este importantă.

Democrații reiau ofensiva politică

Cristina Cileacu: Cât de puternici sunt democrații, după ce au pierdut alegerile prezidențiale de anul trecut? Partidul din perspectiva României, pare că se estompează, pare că nu are conducere, pare că nu există implicare reală în politica SUA. Cum să vedem asta din perspectiva dvs, de la Washington?

Daniel Fried: Au fost blocați la alegerile din 2024. Cu toate acestea, cu doar câteva săptămâni în urmă, la alegerile parțiale, s-au descurcat extrem de bine. Au câștigat două mari curse pentru guvernator. Și nu numai că au câștigat, dar toate sau majoritatea regiunile din Virginia și New Jersey s-au îndreptat spre democrați. Deci a fost un mare succes. Uite, politica americană merge înainte și înapoi. Democrații, așa cum spui, au fost blocați. Tocmai au fost călcați în picioare, în 2024. Dar marja de victorie a lui Trump nu a fost enormă. A fost decisivă, dar nu enormă. Democrații s-au întors acum. Nu uitați că politica americană trece de la republicani la democrați și înapoi din nou. Iar când republicanii sunt în jos, ei cred că vor fi prăbușiți pentru totdeauna, și nu sunt. Nu sunt. Când democrații sunt în jos, ei cred că vor fi prăbușiți pentru totdeauna și nu sunt. Se pot întoarce. Între timp, întrebarea este ce poziții comune împărtășesc republicanii și democrații cu care România poate lucra? Și răspunsul este destul de mult, în ciuda luptelor politice. Acum, nu este ușor pentru diplomații și oficialii străini să lucreze cu acest lucru, dar este ceva cu care să lucreze. Este încă un teren comun. Chiar și în lumea Trump, unde sunt opinii diferite, este un număr de oameni în lumea Trump, care este la urma urmei o coaliție, nu un singur lucru, care cred în lumea liberă, care cred în NATO, care cred în alianța transatlantică, cred în rezistența agresiunii Rusiei. Deci sunt oameni cu care românii pot lucra.

MAGA contestă prioritățile lui Trump

Cristina Cileacu: Până la urmă, chiar și Donald Trump crede în toate astea. El este președintele Statelor Unite și are acest punct de vedere. Dar uitându-ne la mișcarea sa preferată, mișcarea MAGA, pare să piardă controlul, pentru că oamenii din MAGA îl acuză pe președintele Trump că se ocupă prea mult de afacerile externe, se ocupă de problemele lumii și prea puțin de afacerile interne. Va continua Donald Trump să controleze această mișcare sau destramă?

Daniel Fried: Zâmbesc, pentru că Donald Trump nu este primul președinte american care descoperă că afacerile externe îi dau președintelui mai multă putere pentru luarea deciziilor. Acum, înseamnă, de asemenea, că se pot face greșeli foarte mari. Dar politica internă este dificilă pentru că trebuie să ai Congresul de partea ta, pentru că nu ai atât de multă putere de luare a deciziilor pe cât ți-ai dori. Așadar, președinții au încercat să fie activi în afacerile externe și apoi sunt acuzați adesea că fac acest lucru în detrimentul muncii de acasă. Deci, acest lucru nu este nou. Nu cred că mișcarea MAGA se destramă. Dar ai dreptate când spui că acum sunt voci critice față de Trump, în MAGA, care nu erau înainte. Și faptul este că, deoarece republicanii s-au descurcat atât de prost la alegerile parțiale, unii republicani se simt mai capabili politic să nu fie de acord cu Trump. Acest lucru nu este nou, dar Trump îl descoperă pentru prima dată. El este carismatic, o figură puternică din punct de vedere politic, foarte abil. Dar asta nu înseamnă că el controlează totul și nu îl controlează pentru totdeauna. Și legile gravitației politice i se aplică și lui. Dar este atât de dominant și atât de abil, încât mulți americani au uitat acest lucru. Ei au crezut că unde merge Trump, Trump câștigă întotdeauna. Poate că nu. Dar el este încă președinte. Va fi președinte încă trei ani, și multe depind de dezbaterile din cadrul administrației Trump despre direcția politicii noastre externe. Și Trump, desigur, are un mare talent pentru a răsturna lucrurile, de a sparge lucrurile, de a crea titluri și controverse, iar cu multe dintre lucrurile pe care le face, nu sunt de acord. Nu contează. El va face asta și apoi întrebarea este, care este impactul asupra lumii?

Statele Unite forțează protecționismul

Cristina Cileacu: Înapoi la ceea ce face Donald Trump și acasă, pentru că majorității americanilor care l-au votat le-au plăcut foarte mult propunerile sale în timpul campaniei, iar una dintre aceste propuneri a fost legată de costul vieții în Statele Unite. Am văzut că președintele Trump a impus și continuă să impună o mulțime de tarife chiar și aliaților, nu doar dușmanilor. Dar funcționează? Cum este costul vieții acum în Statele Unite, dacă l-am compara cu anul trecut?

Daniel Fried: Inflația în Statele Unite nu este de fapt atât de mare. Trump nu a făcut campanie cu promisiunea de a scădea inflația. El a făcut campanie cu promisiunea de a scădea prețurile. Și nu a făcut asta. Iar tarifele nu scad prețurile, cresc prețurile. Puțin sau mult. Trump a venit, a crescut tarifele, prețurile cresc oarecum, iar Trump este acum în defensivă tocmai din acest motiv. Sunt argumente care trebuie aduse în favoarea nu tocmai a protecționismului, ci în favoarea respingerii exploatării chineze a sistemului (n.r. de comerț global). Și nu cred că ne vom întoarce vreodată într-o lume a comerțului complet liber. Dar utilizarea tarifelor de către Donald Trump a fost atât de dramatică, uneori capricioasă, că este foarte posibil să încetinească creșterea economică și să crească inflația și este și sub o anumită provocare juridică acum. Nu este clar pentru mine cum se termină asta. Dar sunt două niveluri ale acestei discuții. Una este drama zilnică a lui Trump. Tarife, noi tarife, tarife pentru pedepsirea oamenilor, tarife pentru represalii politice, tarife pentru protecție. Al doilea este dezbaterea economică strategică despre comerțul liber versus comerțul echitabil. Și apoi există o altă dezbatere, care este modul în care putem coopera cu prietenii noștri în domenii critice ale comerțului, cum ar fi industriile de apărare și comerțul de apărare. Deci trebuie să rezolvăm acest lucru și este greu de făcut când administrația Trump este atât de dramatică, dar trebuie să o facem. Și aceste dezbateri vor continua. Și Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă, pe de o parte, să facă față dramei zilnice a lui Trump, dar pe al doilea nivel, să lucreze cu Trump atunci când este posibil, pentru că trebuie să lucrăm împreună și să nu ne împotmolim într-o luptă uriașă, pentru că atunci Putin și chinezii câștigă și noi pierdem.

Washington, semnale mixte spre Europa

Cristina Cileacu: Și în această luptă, așa cum o numiți, Statele Unite sunt încă de partea Ucrainei? Este ceva ce vedem, dar, din nou, această dramă zilnică a lui Trump cu suișuri și coborâșuri face lucrurile mai complicat de înțeles. Și întrebarea este dacă Donald Trump va continua să-l forțeze pe Vladimir Putin să vină și să se așeze pentru un acord cu ceva de genul încetării focului, pentru că pacea este ceva îndepărtat?

Daniel Fried: În primul rând, nu vă pot oferi garanții.

Cristina Cileacu: Nimeni nu poate.

Daniel Fried: În al doilea rând, suntem mai bine decât eram, să zicem, pe 28 februarie, "explozia" din Biroul Oval. Deci Trump este cald și rece, și știți asta. Cu toate acestea tendința generală, dacă priviți dincolo de zigzaguri, tendința generală nu a fost rea. Președintele Trump pare să vrea cu adevărat să pună capăt războiului. Și este dispus să preseze fie Ucraina, fie Rusia pentru a face acest lucru. Acum cred că trebuie să sprijine Ucraina și să preseze doar Rusia, dar eu nu sunt președinte. El i-a presat pe amândoi. Zelenski acceptă acum poziția de bază a lui Trump de încetare a focului în vigoare chiar acum și apoi o anumită securitate pentru Ucraina, dar nu și aderarea la NATO. Acum cred că Ucraina ar trebui să fie în NATO, dar din nou nu contează ce cred eu. Eu nu sunt preşedintele. Asta ar putea funcționa. O încetare a focului acum, de-a lungul liniei de contact existente, sper că nu și recunoașterea americană a anexării ilegale a Rusiei, ci o simplă încetare a focului și securitate pentru Ucraina. Asta ar putea funcționa. Aceasta ar fi o înfrângere strategică pentru Putin, deoarece Putin nu vrea doar Donbas, el vrea toată Ucraina. Trump a făcut presiuni asupra acestui lucru. Putin a rezistat. Putin nu este interesat de negocieri serioase. El cere capitularea Ucrainei. Și până acum, Trump a devenit mai puțin răbdător cu Putin. Și cu doar câteva săptămâni în urmă, administrația Trump a introdus primele noi sancțiuni împotriva Rusiei, care au fost destul de bune. Este o presiune asupra economiei rusești. Asta înseamnă că este ceva cu care să lucrezi. Românii nu ar fi oameni dacă nu ar fi îngrijorați de mesajele inconsistente care vin uneori de la Washington. Înțeleg perfect asta. Românii au dreptate să se îngrijoreze. Dar nu aș renunța. Una dintre regulile mele pentru a mă gândi la Trump este că aproape niciodată nu este atât de rău pe cât vă temeți, dar nici atât de bun pe cât sperați. Dar totuși, în cadrul acestui lucru, merge într-o direcție în general corectă. Acum, un alt lucru de reținut. După cum am mai spus, administrația Trump nu este un lucru, este o colecție de grupuri concurente, dintre care unele sunt mai pro-ucrainene, iar altele au alte opinii. Aceste grupuri diferite au puncte de plecare strategice foarte diferite, școli de gândire foarte diferite și sunt mereu în competiție. Acest lucru nu este unic pentru administrația Trump. Am avut grupuri concurente în mod similar în cadrul administrației Reagan. Deci, acest lucru nu este nou. România poate avea un impact cu privire la această dezbatere.

Parteneriatul cu SUA începe cu apărarea

Cristina Cileacu: Cum poate fi România suficient de relevantă pentru Statele Unite în această regiune? Dacă ați fi reprezentantul României, să spunem, nu sunteți președinte, desigur, dar dacă ați fi un român care urmează să negocieze cu administrația Trump, ce ați pune pe masă?

Daniel Fried: În primul rând, și urăsc să spun asta, dar ca un fel de bilet de intrare, România trebuie să-și dedice resurse propriei apărări. Știi, pregătindu-vă să atingeți ținta de 3,5% pe apărare plus 1,5% pe cheltuielile legate de apărare. Acest lucru este important pentru Trump, deoarece el crede că Europa trebuie să facă mai mult pentru propria apărare. Și este un consens în lumea lui Trump, în cadrul acestei coaliții, că Europa trebuie să facă mai mult. Acesta este practic un card de intrare. România face multe pentru propria apărare, ia asta în serios. Dacă România are o cale clară și credibilă către acest tip de cheltuieli de apărare, atunci are anumite avantaje politice pe care le poate folosi. La fel ca Polonia, România este patriotică. La fel ca Polonia, în termeni politici americani, este conservatoare din punct de vedere social. Românii cred în familie și credință, și sunt oameni mândri. Sunt mândri de cultura lor. Toate aceste lucruri sunt lucruri pe care lumea lui Trump le place și le apreciază. Ei tind să aprecieze și să aprecieze țările din această parte a Europei. Deci, asta dă României un fel de intrare. Și atunci România poate începe să vorbească cu americanii despre cum putem lucra împreună Nu cerem noi, românii, nu vă cerem să vă întâlniți cu noi ca să ne salvați. Solicităm un parteneriat cu SUA, în care noi să facem partea noastră. Acesta a fost mesajul polonez. Funcționează.

Cristina Cileacu: Dle. ambasador Fried, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție.

Daniel Fried: Plăcerea mea.